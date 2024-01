Célébrez l’année du Dragon avec la nouvelle édition limitée Vespa 946

À l’occasion du Nouvel An chinois, le constructeur italien Vespa a récemment lancé une édition limitée de son emblématique modèle 946 : la Dragon. Elle est proposée en seulement 1.888 exemplaires et se distingue par un design audacieux et original rendant hommage à la culture chinoise.

Cette version inédite se pare d’une peinture unique aux couleurs évocatrices de l’année du Dragon, ainsi que d’une gamme d’accessoires spécialement conçus pour cette édition. Mais ce n’est pas tout, puisque l’édition Dragon comprend également une veste exclusive Varsity, arborant un dragon vert émeraude très distingué.

Vespa Dragon 946, un scooter iconique qui allie mode et tendance

Véritable symbole de la culture populaire, la Vespa incarne depuis toujours la mode et la tendance. Les séries spéciales et les collaborations avec des marques de luxe, des personnalités ou encore des artistes sont légion chez la marque italienne, toujours désireuse de surprendre et d’innover.

Ainsi, au fil des années, les passionnés ont pu découvrir des modèles de Vespa 946 repensés et relookés aux couleurs de nombreux partenariats. Mais avec la Dragon, c’est une tout autre esthétique qui vient s’afficher : celle de la Chine et de l’année du Dragon du calendrier lunaire.

Un hommage au Nouvel An chinois en édition limitée

Pour cette nouvelle année lunaire, Vespa a choisi de marquer le coup en proposant un modèle unique inspiré par la symbolique du Dragron. La Vespa 946 Dragon est disponible en série limitée à seulement 1.888 exemplaires, faisant de ce scooter un véritable objet de collection.

La peinture dédiée utilisée sur le scooter est d’une couleur rouge vif rappelant les nuances du dragon chinois. Pour accompagner cette réalisation exceptionnelle, Vespa a également développé une gamme d’accessoires spécialement conçus pour l’édition Dragon ainsi qu’une veste Varsity exclusive portant le symbole du dragon vert émeraude.

Avec la Vespa 946 Dragon, le fabricant italien réussit à associer harmonieusement la culture traditionnelle chinoise et son savoir-faire en matière de design contemporain. Ce modèle illustre parfaitement la volonté de Vespa de toujours proposer des scooters iconiques, tendance et fashion, en phase avec les événements culturels du moment.

Pour les fans de la marque et de la culture asiatique, cette édition limitée représente donc non seulement un objet de collection, mais aussi un investissement certain. Les 1.888 exemplaires de la Vespa 946 Dragon devraient rapidement s’écouler, tant le modèle est attendu par les amateurs.

Une offre inédite pour fêter l’année du Dragon en grande pompe

La Vespa 946 Dragon constitue une excellente occasion de célébrer le Nouvel An lunaire tout en profitant d’un produit unique et original. Grâce à ses caractéristiques exceptionnelles, ce scooter est appelé à devenir un véritable collector dans les prochaines années.

Au-delà de son design audacieux et festif, le Vespa 946 Dragon se veut également représentatif de la qualité et du savoir-faire de la marque italienne, qui ne cesse d’innover pour proposer de nouveaux modèles toujours plus performants et attractifs.

En offrant cette édition limitée aux amateurs de scooters et aux passionnés de culture chinoise, Vespa confirme une fois de plus sa position d’acteur majeur sur le marché du deux-roues et prouve que les traditions peuvent être revisitées avec goût et modernité.