Nerva EXE II : ce maxi scooter écrase le BMW CE 04 par sa puissance

Après son apparition en novembre 2023 à l'EICMA à Milan, le maxi scooter électrique Nerva EXE II fait ses débuts sur le marché français au salon du 2 Roues de Lyon. Cette nouvelle version du Nerva EXE se distingue par ses performances améliorées, éclipsant même son rival, le BMW CE 04.

Dans le monde dynamique de la mobilité électrique, la compétition pour la suprématie est féroce. À ce titre, le Nerva EXE II se profile comme un véritable géant parmi les maxi scooters électriques. Ce véhicule emblématique fait sensation grâce à sa puissance inégalée et ses performances remarquables. Mais parvient-il à surpasser la concurrence, notamment la célèbre BMW CE 04 ?

Un chef-d'œuvre technique

Le Nerva EXE II représente une évolution remarquable par rapport à son célèbre prédécesseur, l'EXE. En effet, ce maxi scooter électrique allie harmonieusement les avancées techniques à un style affirmé, tout en conservant l'esthétique GT qui a déjà séduit tant de passionnés. Ce design séduisant incarne l'essence même de l'élégance et de la puissance.

En outre, le Nerva EXE II embarque un moteur de 11 kW, refroidi par liquide, qui délivre une puissance maximale de 19 kW en pointe. Cette puissance écrasante se traduit par une vitesse de pointe de 130 km/h, propulsant le scooter dans une toute nouvelle dimension de performance. Autre atout : son autonomie remarquable permet de parcourir une distance de 180 km.

Par ailleurs, le Nerva EXE II, équipé de la technologie de batterie Blade et d'une capacité de 7,83 kWh, assure une stabilité et une fiabilité incomparables.

Caractérisée par 6 000 cycles de charge, cette batterie fait preuve d'une longévité exceptionnelle. Une autre amélioration notable concerne le système de recharge. En effet, le nouveau chargeur de 3,3 kWh permet à la batterie une charge à 80 % en 2 heures.

Équipement en série et confort optimal

Outre cette puissance brute, le Nerva EXE II intègre des équipements de série qui améliorent l'expérience de conduite. Il dispose d'un tableau de bord OLED de 8,8 pouces offrant une interface intuitive et complète, tandis que le démarrage sans clé simplifie tous les déplacements. De plus, l'antipatinage et le système de télédiagnostic intégré garantissent une sécurité et une tranquillité d'esprit accrues.

Bien que le prix ne soit pas encore connu, on peut s'attendre à un tarif légèrement supérieur à celui de la première version, vendue aux alentours de 8 000 euros. Cet article sera mis à jour dès réception de plus amples informations.

D'autres innovations à l'horizon

Dans le segment du maxi scooter électrique, la marque présente également le Nerva Lift, considéré comme le « petit frère » du EXE II. Il associe un moteur développant 10 kW de puissance en crête à une batterie de 4,15 kWh de capacité, offrant une solution adaptée à un usage urbain et péri-urbain.

De plus, le constructeur dévoile le Nerva Cargo, un modèle polyvalent à mi-chemin entre le scooter et la moto électrique, équipé d'une caisse de chargement et cumulant 11 kW de puissance avec une batterie de 5,22 kWh, offrant une autonomie variant de 105 à 140 km en fonction du mode de conduite utilisé.