McLaren fait une entrée fracassante dans l’univers des vélos électriques

McLaren dévoile sa première gamme de vélos de montagne électriques. Avec des modèles dépassant les 800 watts de puissance et un design inspiré des supercars, la marque britannique vise les sommets du segment électrique.

Le constructeur britannique de supercars haut de gamme McLaren se lance sur un nouveau créneau avec le dévoilement de sa première gamme de vélos de montagne électriques. Fruit de plus de deux années de développement, ces modèles se veulent les vélos électriques les plus puissants jamais commercialisés.

Une synergie parfaite entre puissance et légèreté

Les modèles phares, baptisés « Extreme 600 » et « Sport 600« , sont le résultat d'une ingénierie de pointe associant des matériaux de première qualité aux technologies les plus récentes. Leurs châssis monocoques, en fibre de carbone, sont exceptionnellement résistants et permettent de réduire le poids au minimum. La démarche est caractéristique de McLaren, dont l'objectif est toujours d'obtenir un rapport poids/puissance optimal pour des performances hors du commun.

Équipés d'un moteur électrique d'une puissance de pointe exceptionnelle de 852 W, ces vélos peuvent atteindre les 32 km/h. Cinq modes de conduite, du plus économique au plus sportif, permettent aux cyclistes d'adapter la réactivité de la machine à leurs besoins et aux conditions du terrain.

Pour satisfaire tous les profils, des citadins aux aventuriers aguerris, McLaren propose en tout une gamme de 4 modèles. Aux très performants Extreme 600 et Sport 600 s'ajoutent les « Extreme 250 » et « Sport 250« , moins puissants.

Un concentré de technologies d'avant-garde

McLaren a intégré à ses bicyclettes les technologies les plus avant-gardistes afin d'offrir une expérience de pilotage immersive. Le guidon abrite un écran LCD haute résolution relayant en temps réel toutes les données de conduite essentielles: vitesse, niveau de charge, autonomie restante.

Fidèle à son positionnement premium, McLaren ne produira qu'un nombre très restreint d'exemplaires de cette première série. Les amateurs de sensations extrêmes et de produits d'exception uniques sont donc prévenus : il faudra être rapide pour se procurer l'un de ces bijoux deux-roues haute performance.

