Voiture électrique : Pininfarina Battista établit de nouveaux records

La Pininfarina Battista vient de battre tous les records en devenant la voiture électrique de série la plus rapide au monde ! L'Hypercar Électrique à franchir la légendaire barrière des 9 secondes sur 400 mètres.

Depuis son apparition récente sur la scène automobile mondiale, la Pininfarina Battista a rompu avec les conventions et établi de nouvelles normes dans le domaine des voitures électriques de luxe. Conçue par la légendaire maison de design italienne Pininfarina, cette voiture électrique a marqué les esprits en pulvérisant tous les records de vitesse et de performance. Elle est ainsi devenue une icône automobile, symbolisant l'alliance réussie de la performance, de la technologie et du respect de l'environnement dans le monde des voitures de sport électriques.

La voiture de série la plus rapide au monde

La Pininfarina Battista tire son nom de Battista Farina, surnommé « Pinin ». Cette voiture révolutionne l'industrie automobile en montrant que les modèles électriques peuvent rivaliser avec les supercars traditionnelles en termes de performances, de prestige et de technologie. En effet, la Battista a établi de nouveaux records de vitesse pour les voitures électriques de série. Avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 1,79 seconde et un temps de 8,55 secondes sur 400 mètres, elle a repoussé les limites de ce que l'on pensait que ces dernières pouvaient réaliser.

Par ailleurs, sous ses lignes aérodynamiques en fibre de carbone se cache une technologie de pointe. Ses 4 moteurs électriques de 1 900 ch lui confèrent des performances dignes des plus prestigieuses voitures de course. La Battista offre également une autonomie remarquable de près de 500 kilomètres grâce à sa batterie de 120 kWh. De plus, son système fast charge permet d'atteindre un taux de 80% en 25 minutes, offrant ainsi une praticité inégalée durant les longs voyages.

Un design iconique et exclusif

La Battista séduit également par son design exclusif et intemporel. En fait, outre ses records de vitesse, chaque aspect de cette voiture électrique a été méticuleusement conçu pour repousser les limites. De l'intérieur luxueux à l'extérieur, la Battista respire l'exclusivité et le prestige.

Une aérodynamique sophistiquée garantit une stabilité optimale, même à des vitesses supérieures à 350 km/h. Le système de freinage haute performance brevetée Brembo garantit des arrêts précis et sûrs, même dans les situations les plus extrêmes. Quant à l'intérieur, raffiné et futuriste, il offre un confort et une ergonomie exceptionnels, créant ainsi une expérience de conduite incomparable.

Avec 150 exemplaires seulement, la Pininfarina Battista constitue une rareté absolue sur le marché de l'automobile. Pour 2 millions d'euros, elle symbolise l'exclusivité et le luxe. Néanmoins, la demande pour cette hypercar dépasse largement l'offre, ce qui témoigne de l'attrait irrésistible qu'elle exerce sur les collectionneurs et les amateurs de voitures électriques haut de gamme.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.