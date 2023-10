Les utilisateurs de Waze en rage contre l’application en difficulté !

Waze est l’application GPS la plus populaire en France avec plus de 20 millions d’utilisateurs. L’application de navigation GPS prisée par les automobilistes est actuellement en proie à une vague de critiques négatives. Cette situation actuelle suscite de grandes incertitudes quant à son avenir. En effet, récemment, les notes et commentaires négatifs se sont multipliés sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple.

Les défis actuels et la frustration des utilisateurs

Malgré une note globale favorable, les commentaires récents reflètent la frustration des utilisateurs de Waze. En outre, ils mentionnent des problèmes gênants tels que des plantages, des pertes de connexion et des itinéraires moins pertinents.

De nombreux utilisateurs signalent également des déconnexions en plein trajet et une fiabilité en chute libre. Face à cela, l’équipe de développement de Waze prend un temps considérable pour proposer des correctifs. En addition, elle ajoute fréquemment des fonctionnalités moins pertinentes, comme de nouvelles voix.

L’impact sur l’appréciation et les inquiétudes futures

Cette situation a des conséquences sur l’appréciation des utilisateurs de Waze. Cela se reflète surtout dans les boutiques d’applications et suscite des inquiétudes quant à son avenir. Plus tôt dans l’année, Google a licencié des employés.

Aussi, la PDG de Waze, Neha Parikh, a démissionné. En somme, ces événements ont accentué les préoccupations concernant l’avenir de l’application.

Le changement de cap de Google et l’intégration avec Google Maps

Acquise par Google en 2013, Waze a longtemps préservé son indépendance vis-à-vis de l’écosystème de l’entreprise américaine. Cependant, ces derniers mois ont marqué un changement de stratégie.

Google a décidé de fusionner ses solutions de cartographie, intégrant ainsi Waze avec Google Maps. Bien que les deux services ciblent des publics différents, Google Maps intègre régulièrement des fonctionnalités de Waze.

Les incertitudes futures et les opportunités pour la concurrence

Cependant, les récents problèmes de l’application GPS suscitent des inquiétudes. Bien que la fusion des deux services ne soit pas nécessairement dans l’intérêt de la société. Ces préoccupations se centrent principalement sur son avenir et son succès continu sur le marché.

Ces difficultés pourraient ouvrir des opportunités pour les concurrents de Waze dans les mois à venir. En tant qu’utilisateurs de Waze, beaucoup ont constaté une détérioration de l’expérience. En effet, de nombreuses personnes ont rencontré des problèmes similaires à ceux mentionnés dans les avis. Ces derniers sont particulièrement notables lorsque l’application est utilisée via Android Auto.