Le légendaire Super Cub 50 de Honda tire sa révérence

En raison des nouvelles normes environnementales et de l'évolution de la législation au Japon, Honda se voit contraint de retirer de sa gamme son modèle iconique, le cyclomoteur Super Cub 50.

Une icône sur le point de s'éclipser. Pendant des décennies, le Super Cub 50 de Honda a été un véritable emblème sur deux roues, incarnant à la perfection l'esprit de liberté et de mobilité accessible. Avec son design épuré et sa fiabilité à toute épreuve, ce cyclomoteur s'est imposé comme un symbole indémodable, conquérant le cœur de générations d'utilisateurs à travers le monde.

Cependant, comme toute légende, son règne touche à sa fin. Face aux nouvelles réglementations plus strictes, le constructeur japonais se voit contraint de dire adieu à l'un de ses modèles les plus emblématiques.

Un parcours remarquable

Emblème iconique de Honda, le Super Cub a franchi un cap historique en 2017 en dépassant les 100 millions d'unités produites, toutes cylindrées confondues. Une production ininterrompue depuis 1958 pour les modèles de plus forte cylindrée, et 1966 pour le Super Cub 50, qui fait de cette gamme le deux-roues le plus vendu dans l'histoire de l'industrie motocycliste.

Malgré son statut légendaire, le Super Cub 50 ne sera donc pas épargné par les nouvelles réglementations japonaises en matière d'émissions polluantes. À la fin de l'année 2025, ce modèle iconique quittera définitivement le catalogue de Honda au Japon. Une décision difficile, mais nécessaire pour répondre aux exigences environnementales actuelles.

Un dernier hommage mérité

Conscient de l'importance historique du Super Cub 50, Honda envisage de lui rendre un ultime hommage. À l'instar d'autres modèles phares récemment retirés, une édition spéciale « Final Edition » pourrait voir le jour, offrant aux passionnés l'opportunité de célébrer cette icône une dernière fois avant son départ à la retraite bien mérité.

Si le Super Cub 50 s'apprête à tirer sa révérence, Honda n'entend pas abandonner ce segment de marché. Des rumeurs laissent entrevoir l'arrivée prochaine d'un modèle électrique, promettant ainsi une nouvelle ère pour les amateurs de cyclomoteurs plus respectueux de l'environnement.

Avec une riche histoire et un héritage incontestable, le Super Cub 50 restera gravé dans les mémoires comme l'un des plus grands succès de Honda. Son départ marquera la fin d'une époque, mais ouvrira également la voie à de nouveaux horizons pour le constructeur japonais.