Honda ressort en électrique son scooter pliant culte des années 80

Honda a relancé son concept Motocompo avec le scooter électrique pliant Motocompacto. Ce scooter est destiné au marché lucratif de la mobilité étudiante dans certaines régions.

Vous vous souvenez du Honda Motocompo ? Il s’agissait d’un petit scooter pliant tout mignon, conçu pour un rangement facile à l’arrière d’une petite berline. Honda rend actuellement hommage à cette épopée nostalgique datant des années 80 avec une version électrique baptisée.

Motocompacto, le scooter électrique futuriste de Honda venu du passé

En 1980, la marque Honda a tenté de commercialiser un petit scooter à essence appelé Motocompacto. L’idée était simple. Ce scooter pouvait se ranger dans le coffre d’une citadine Honda. De cette manière, les conducteurs pouvaient se garer en dehors des villes encombrées, puis se rendre au centre-ville avec leur scooter déplié. Cependant, le produit n’a pas rencontré le succès escompté et, après quelques années, Honda a arrêté la production du Motocompo.

À présent, Honda fait revivre le scooter avec un nouveau design compact et futuriste, le Motocompacto. Ce scooter pliant en forme de valise est conçu pour se loger à l’arrière de la voiture sous-compacte Honda City. Il ressemble à son prédécesseur. Il est parfait pour se déplacer dans les paysages urbains et les campus universitaires.

Par ailleurs, ce scooter électrique pliant Honda s’équipe de feux avant et arrière, d’un indicateur de charge et d’un compteur de vitesse numérique. Il dispose également d’un espace de stockage limité et les réglages du scooter peuvent être modifiés via Bluetooth et une application pour smartphone. Le chargeur du scooter peut être stocké à bord pour faciliter la recharge en déplacement. Il comporte également une boucle en acier soudé sur la béquille, ce qui permet de l’enfermer en toute sécurité.

Honda prévoit de lancer une ligne d’accessoires, comprenant un casque, un sac à dos et des vêtements, pour ceux qui veulent personnaliser leur scooter pliant.

Une alternative à la trottinette électrique

Comme l’indiquent ses caractéristiques techniques, le Motocompacto constitue une solution de transport pour le dernier kilomètre.

Le concept de pliage astucieux transforme rapidement le scooter en une valise compacte et empilable. Plié, il ne mesure que 29,2 x 21,1 x 3,7 pouces, ce qui le rend facile à ranger et à transporter. L’ensemble du vélo ne pèse que 18,7 kg et a une capacité de charge brute de 120 kg. Des adultes de grande taille peuvent donc facilement passer une jambe par-dessus.

Un scooter électrique pliant abordable

Contrairement au Motocompo précédent, propulsé par un moteur à essence à deux temps, le nouveau Honda Motocompacto utilise l’énergie électrique. Il utilise un moteur à aimant permanent de 490 W à entraînement direct. Ce moteur produit un couple de 16 Nm et permet d’atteindre une vitesse de pointe de 24 km/h seulement. Par ailleurs, une batterie de 6,8 Ah offre une autonomie maximale de 19 km et peut être rechargée en 3,5 heures via une prise de courant de 110 V. Le scooter électrique peut être rechargé sur une prise ordinaire de 110 volts en seulement 3,5 heures, qu’il soit plié ou déplié.

Le Honda Motocompacto sera disponible à partir de novembre 2023 à un prix « inférieur à 995 dollars ».