Découvrez cette électrique étrangère qui détrône Citroën et Renault !

En Chine, le marché des micro-voitures électriques connaît aujourd'hui une croissance impressionnante. La guerre des prix fait rage entre les constructeurs qui cherchent à offrir des véhicules accessibles et attractifs pour les consommateurs tout en garantissant une qualité et des performances optimales.

La Geely Panda Mini, un modèle séduisant à moins de 5 000 €

Récemment, la marque chinoise Geely a frappé un grand coup en proposant son modèle Panda Mini à un tarif imbattable de 40 000 yuans, soit environ 5 110 euros ! Ce véhicule 100 % électrique est dotée d'une autonomie intéressante et offre un design compact et plaisant qui n'est pas sans rappeler celui d'autres modèles européens populaires tels que la Citroën Ami.

La Geely Panda Mini n'est certes pas parmi les voitures électriques les plus puissantes du marché, mais elle satisfera amplement les besoins des conducteurs en milieu urbain. Autre atout non négligeable : une charge complète de sa batterie ne prendrait que quelques heures à une borne de recharge standard.

La question se pose maintenant de savoir si ce modèle si attractif pourra traverser les frontières et séduire les consommateurs européens. Toutefois, plusieurs éléments laissent penser que la Geely Panda Mini pourrait bien trouver sa place sur le marché du Vieux Continent et venir concurrencer de plus en plus sérieusement des modèles phares tels que la Citroën Ami ou encore la Renault Twingo électrique.

Une compétition féroce avec les marques françaises

De leur côté, Citroën et Renault tentent également de proposer des modèles électriques accessibles et performants pour répondre aux attentes d'un public toujours plus soucieux de l'environnement et désireux de limiter ses dépenses en matière de mobilité.

Frais exemple de cette lutte acharnée pour offrir des voitures électriques abordables, les nouvelles Citroën e-C3 et Renault 5, annoncées aux alentours de 20 000 euros, devront bientôt se confronter à un petit nouveau : le Hyundai Casper. Cette mini SUV à batterie sud-coréenne pourrait être commercialisée en France dès la fin de l'année et venir troubler le marché des voitures électriques à moins de 25 000 euros.