C’est officiel : Harley-Davidson va passer au tout électrique

Selon un reportage, Jochen Zeitz, PDG de Harley-Davidson, a révélé que l’entreprise allait passer à un avenir entièrement électrique. Il a déclaré que cette marque emblématique va arrêter la production de ses moteurs bicylindres en V. L’entreprise dispose déjà de sa nouvelle sous-marque LiveWire, qui propose des motos électriques.

Nul n’est à l’abri d’un avenir électrique, pas même une marque légendaire comme Harley-Davidson. Jochen Zeitz a révélé que Harley-Davidson s’engageait dans une transition vers un avenir tout électrique. La déclaration décrit toutefois les plans de l’entreprise pour les prochaines décennies, ce qui signifie que la transition vers les véhicules électriques est encore loin.

Harley Davidson amorce son passage au 100% électrique

Lorsqu’on parle de Harley-Davidson, on pense généralement à un gros V-Twin long et bas. Ces dernières années, la société a ajouté à sa gamme des modèles plus diversifiés, tels que la Nightster, la Sportster S et la Pan America 1250. Toutefois, son essence demeure les grosses cylindrées V-Twin refroidies par air.

Le PDG de la marque a déclaré qu’un jour, Harley-Davidson ne fabriquerait que des motos électriques. Il est donc presque certain que les V-Twin (refroidis par air ou par liquide) cesseront d’exister. Mais ce n’est pas pour tout de suite; cette déclaration expose plutôt les plans de la société pour les prochaines décennies.

Les motorisations électriques du constructeur américain ont été développées via une plateforme spécifique : Arrow. Modulaire, cette plateforme ressemble à celle qu’utilisent les constructeurs automobiles. En revanche, ici, elle permet de modeler les modèles de motos électriques de demain.

En ce moment, Harley vend ses modèles électroniques par le biais de la sous-marque LiveWire. Sa gamme comprend actuellement la One et la S2 Del Mar, qui sera mis en vente dans les prochains mois. Dans un avenir proche, d’autres modèles viendront s’ajouter à cette gamme. Notamment, la gamme S3 de vélos électriques légers plus accessibles, développée en collaboration avec KYMCO. Ils introduiront également la gamme S4 d’e-bikes plus grands, dont on dit qu’ils imitent le style des cruisers Harley-Davidson si célèbres.

Une transition électrique à long terme

Mais M. Zeitz ne voit pas son entreprise abandonner de sitôt les motos à essence. Il a déclaré qu’il ne s’agit pas de quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais qu’il s’agit d’une transition à long terme. Selon l’article, le calendrier présenté par M. Zeitz est plus long que celui de certaines marques automobiles. En effet, ces dernières ont annoncé leur intention de passer au tout-électrique d’ici 2030.

En outre, la transition ne sera pas facile. L’essor des motos électriques résulte de l’évolution du marché vers des moyens de transport plus propres et plus écologiques. D’ailleurs, cette évolution représente un défi majeur pour l’industrie automobile. Néanmoins, Harley-Davidson a promis de surmonter tous les défis auxquels elle sera confrontée pendant la transition. L’entreprise est connue pour avoir évolué au cours des 120 dernières années.