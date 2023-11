Brekr lance LA moto électrique pour citadins branchés !

Lors de l’EICMA de Milan, Brekr a présenté son tout nouveau concept de moto électrique pour les citadins branchés, la Brekr B7000. Conçue pour la catégorie A1, cette moto légère convient aux trajets domicile-travail en zone urbaine.

La moto électrique B7000 devrait être disponible au deuxième trimestre 2024 au prix de 7 799 euros. Elle s’inspire de la B4000. Par ailleurs, de nombreuses petites améliorations ont été apportées, allant d’un support de plaque d’immatriculation différent à une mise à jour du logiciel.

Une version plus rapide du cyclomoteur pour les citadins branchés

Les citadins branchés demandaient une version plus rapide de la moto électrique B4000 de Brekr. Les concessionnaires Brekr ont ainsi exprimé leur intérêt pour l’ajout d’une variante plus rapide de leur cyclomoteur actuel à la gamme Brekr.

Avec la B7000, ils bénéficient d’un coup de pouce encore plus important. En effet, son nom en dit long : la Brekr B7000. Cette moto est dotée d’un moteur plus puissant, d’une puissance de pointe de 7 000 watts. Par ailleurs, la configuration des batteries a été modifiée en connectant deux batteries en parallèle.

Cette moto pèse seulement 91 kg et est dotée d’une puissance, d’une accélération et d’une vitesse de pointe accrues. Brekr promet une vitesse maximale de plus de 70 km/h. Cette dernière est comparable à la plupart des scooters légers et parfaits pour les environnements urbains.

En pratique, l’autonomie dépend de nombreux facteurs. Mais, avec 4,1 kWh à bord, il s’agit d’une autonomie très réaliste, et non d’une autonomie « dans des conditions idéales ». Les clients peuvent également recharger leur véhicule entre deux heures de travail. Ce qui leur permet de parcourir de longues distances chaque jour.

La B7000 : une amélioration majeure de la moto électrique B4000

La B7000 reprend la philosophie de conception de la B4000. Avec plus de puissance, des freins reliés et d’autres améliorations, cette moto électrique Brekr est parfaite pour les citadins branchés qui ont besoin de se rendre plus rapidement en ville.

Cette moto légère est inspirée du cyclomoteur, mais elle a subi des modifications pour être adaptée à une utilisation. Par exemple, les deux batteries sont câblées en parallèle pour augmenter la puissance de sortie.

Le nouveau système de freinage couplé assure une répartition uniforme de la force de freinage et accroît la stabilité et la sécurité. Une nouvelle suspension a été installée à l’arrière, ce qui permet d’atteindre des vitesses plus élevées. En outre, le support de plaque d’immatriculation a été modifié et le logiciel a été mis à jour.