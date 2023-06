Bon plan : la moto électrique Raptor de Wegoboard à -700 €

Du jamais vu, Wegoboard continue son bon plan en offrant sa moto électrique Raptor homologuée route à seulement 1 800 €. Ne ratez pas cette vente flash, il s’agit de LA plus grosse promotion de la moto électrique enregistrée actuellement.

Wegoboard compte parmi les marques qui bradent les prix de leurs motos électriques. Ce leader incontournable de la mobilité électrique, propose une remise de -700€ sur le modèle la Raptor homologué route, un bon plan à ne pas rater. Sachez que les stocks sont très limités donc ne tardez pas à faire votre commande.

Raptor homologué : une motocross électrique bien équipée

La Raptor homologuée se caractérise par un design ultra moderne et accrocheur, toujours avec une touche agressive et sportive en raison de son caractère enduro. Certains détails le rendent plus « convivial » et adapté au goût plus raffiné de l’utilisateur urbain.

Fabriquée d’une seule pièce, cette moto électrique incarnant ainsi le concept de « zéro soudure ». Cette caractéristique garantit une résistance de 30% supérieure à la normale et une meilleure stabilité. Ce motocross électrique de 50 cc est autorisé à circuler sur la voie publique. Par conséquent, elle peut bénéficier du bonus écologique.

Par ailleurs, la Raptor homologuée est une moto électrique très bien équipée. En fait, elle comprend un phare avant et arrière, un écran digital, des freins à disques et un système de sécurité intégré à la direction. En plus, elle comporte des roues large de de 13 pouces.

En effet, son fonctionnement silencieux permet de partir à l’aventure sans nuire au confort des citoyens et des animaux. Outre les gains en termes d’essence et d’entretien, il s’agit d’un atout considérable comparé aux motocross à combustion.

La Raptor homologué pour vous accompagner partout

Avec ses 88 kilos, la Wegoboard Raptor noir offre une experience de conduite très agréable que ce soit sur route ou hors piste. Cette moto électrique utilise une suspension à long débattement composée d’une fourche inversée à l’avant et d’un monoamortisseur réglable en précharge à l’arrière.

Côté performances, cette moto électrique bénéficie d’une batterie performante de 760V 20Ah. Elle comprend un moteur Brushless 3000W pouvant propulser la moto électrique à une vitesse maximale de 65 km/h. Quant à l’autonomie, la Raptor annonce jusqu’à 50 km kilomètres à une allure stable de 30 km/h. Cependant, l’autonomie diminue considérablement lorsque vous augmentez la vitesse.

Cette moto électrique est-elle un bon plan ?

Avec une remise de -700€, il s’agit de la meilleure offre que vous puissiez faire. Sans oublier que son achat permet de bénéficier d’un bonus écologique. Le principe reste identique à celui appliqué ces dernières années. En fait, il faut faire preuve de réactivité pour acquérir cette Raptor homologuée à petit prix. Cette offre généreuse risque de disparaître en moins de quelques heures.