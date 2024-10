Où regarder Barbie en streaming ?

La célèbre poupée Barbie a traversé les générations et continue de fasciner enfants et adultes avec ses aventures. Pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir les nombreuses adaptations en films et séries de la fabuleuse Barbie, le streaming offre une solution pratique. Explorons où et comment vous pouvez accéder à ces contenus en ligne en 2024.

Comment regarder Barbie en streaming sans blocage ?

À cause de la restriction géographique, vous pouvez rencontrer une difficulté à regarder Barbie en streaming.

Voici comment contourner ce blocage :

– Installez un VPN comme NordVPN.

– Lancez le VPN.

– Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger.

– Accédez au contenu de votre choix.

Une histoire de poupée « adulte » qui dure 65 ans !

Depuis sa création en 1959 par Ruth Handler, Barbie est devenue bien plus qu’une simple poupée. Ce personnage iconique s’inspire des jouets de sa fille Barbara. Marquant la rupture avec les poupées sous forme de bébé de l’époque, elle représente diverses professions, cultures et histoires et attire ainsi un large public au fil des générations. Les films et séries issus de l’univers de Barbie ont su captiver les cœurs grâce à des scénarios dynamiques et des visuels « très colorés ». Que vous soyez nostalgique de votre enfance ou que vous cherchiez des divertissements pour vos enfants, Barbie offre quelque chose pour tout le monde.

La popularité de Barbie perdure à cause de sa capacité à évoluer et à s’adapter aux normes contemporaines. Avec de nouvelles aventures qui touchent à toutes les thématiques, elle inspire jeunes et moins jeunes. Elle les pousse à rêver et à agir. À travers des histoires de princesse, d’héroïne, de présidente, d’entrepreneur ou de femme astronaute, elle explore divers sujets de société. Parmi les valeurs véhiculées par le personnage de fiction, l’amitié, la bravoure et la découverte de soi continuent de résonner auprès de générations successives.

Vous pouvez regarder Barbie autrement qu’en streaming

Diverses plateformes offrent deux options principales pour voir Barbie : le streaming ou le téléchargement. Le visionnage immédiat nécessite une connexion internet stable. Ce qui peut poser un problème lors de déplacements ou dans des zones à faible couverture. D’un autre côté, le download permet une plus grande flexibilité, mais occupe de l’espace sur votre appareil. Cette option est idéale pour les trajets ou les vacances loin de toute infrastructure numérique.

Une autre méthode alternative au streaming consiste à regarder Barbie à la télévision par satellite. Le film a été diffusé sur Canal+ le 16 février 2024. Si vous l’avez manqué, vous pouvez toujours le regarder en streaming sur myCANAL ou en VOD sur CANAL VOD. Ces plateformes sont bien entendu réservées aux abonnés. Enfin, une énième option consiste à assister à la projection du film. La sortie date de mi-juillet 2023 en France, mais certaines salles continuent de le proposer.

Regarder Barbie en streaming sur les plateformes payantes

Puisqu’il faudra payer, il vaut mieux bien choisir la plateforme de streaming en fonction de vos besoins et de vos priorités. Certaines d’entre elles investissent régulièrement dans de nouvelles séries originales qui mettent en vedette Barbie. C’est le cas de Netflix. De son côté Amazon Prime Vidéo pourrait offrir davantage de classiques indémodables. Considérez également le coût de l’abonnement pour rester dans vos budgets.

Une interface intuitive facilitera la recherche de nouveaux contenus et offrira aussi une expérience plus agréable. Cela offre la facilité à naviguer entre les différents films et séries sur Barbie. Tenez compte de la qualité de l’image et du son. Certaines plateformes proposent des formats HD, voire 4K sans frais supplémentaires.

Regarder Barbie sur Netflix

Netflix est sans doute l’une des plateformes de streaming les plus populaires au monde grâce à son catalogue diversifié de films et séries. Les tarifs varient entre 8,99 € par mois pour le forfait Essentiel, 13,49 € pour le forfait Standard et 17,99 € pour le forfait Premium. Ce portail américain de vidéo à la demande propose une qualité de streaming impressionnante. La résolution va jusqu’à la 4K pour les utilisateurs haut de gamme. Cependant, il arrive que certains contenus ne soient disponibles que dans certaines régions. Il peut donc être utile d’utiliser un VPN pour accéder à davantage de contenus.

Canal Play et OCS Go pour un visionnage premium

Propriété du groupe Canal+, CanalPlay offre une large gamme de films et de séries. Avec un abonnement mensuel à partir de 9,99 €, cette plateforme permet un accès à des milliers de titres, y compris ceux du catalogue de Barbie. Des offres combinées avec Canal+ sont également disponibles. Les packs tout-en-un procurent davantage de contenu encore plus riche.

Plateforme de l’opérateur Orange, OCS offre également une grande variété de films et séries. À 11,99 € par mois, le portail fournit un contenu exclusif, souvent en avant-première. C’est idéal pour ceux qui ne veulent pas attendre longtemps avant de voir leurs films favoris. Toutefois, le catalogue peut varier, ce qui signifie que la disponibilité de Barbie pourrait être temporaire. Pour en savoir plus, je vous recommande de lire l’article OCS : tout savoir sur le service de vidéo à la demande d’Orange.

D’autres plateformes légales à prix réduit

Pour ceux qui préfèrent la location ou l’achat numérique, iTunes est une plateforme incontournable. La location d’un film coûte généralement entre 3,99 € et 5,99 €. Pour l’achat, comptez jusqu’à 19,99 €. Les utilisateurs bénéficient d’une qualité HD et parfois même de bonus exclusifs. Similaire à iTunes, Google Play offre la location et l’achat de films à des prix compétitifs. Les tarifs sont aussi dans la même fourchette. L’interface utilisateur est intuitive et permet de facilement rechercher et visionner des films tels que Barbie.

MyTF1 propose des films en streaming gratuit, financés par la publicité. C’est une excellente option pour ceux qui cherchent à économiser. Le seul inconvénient réside dans les interruptions fréquentes liées aux publicités, mais cela reste un moyen légal et accessible de visionner Barbie sans frais supplémentaires. Découvrez plus de détails avec notre Guide complet sur MyCanal : nouveautés, historique, prix, avantages, etc.

Voir Barbie en streaming gratuitement

MolotovTV est une application de streaming gratuite qui permet de regarder un grand nombre de chaînes de télévision françaises en direct. Bien que principalement axée sur la télévision en direct, elle offre également plusieurs films gratuitement. Bien que Barbie puisse ne pas toujours être disponible, MolotovTV reste une option attrayante pour les passionnés de films sans budget.

Rakuten TV se distingue par ses offres spéciales et sa section gratuite subventionnée par la publicité. En accédant à cette section, il est possible de trouver des films récents et classiques à visionner gratuitement. Ces interruptions publicitaires permettent à Rakuten TV de proposer un service de qualité sans frais pour l’utilisateur.

Sur YouTube, plusieurs films peuvent être visionnés gratuitement. Certains utilisateurs téléchargent des versions de films comme Barbie, bien que cela puisse enfreindre les droits d’auteur. Parfois, cependant, des studios proposent leurs films légalement et gratuitement pour une période limitée.

Tubi est une autre plateforme gratuite, financée par la publicité. Elle offre une vaste bibliothèque de films et de séries télévisées. Elle est accessible sans frais après création d’un compte, bien que le catalogue varie selon les régions géographiques. Utiliser un VPN peut permettre d’accéder à plus de choix.

Il reste les sites de visionnage gratuits, mais illégaux !

De nombreux sites en marge de la légalité permettent de voir Barbie et d’autres films en streaming. Ces adresses incluent généralement Putlocker, 123Movies, etc. Ils sont cependant en général truffés de publicités intrusives. Les utilisateurs s’exposent également à des logiciels malveillants qui peuvent mettre en danger les données personnelles.

En France, le streaming illégal est sévèrement puni. La loi Hadopi prévoit des amendes allant jusqu’à 1 500 € et la suspension de l’accès à Internet pour les « consommateurs ». Les personnes, c’est-à-dire les éditeurs de site de streaming qui publient des vidéos protégées par des droits d’auteur risquent jusqu’à 3 ans de prison. A cela s’ajoute une amende de 300 000 €.

Les autorités peuvent ordonner le blocage de sites de streaming illégal. En 2023, par exemple, 53 sites ont été bloqués suite à une décision de justice. C’est la raison pour laquelle les noms de domaines et les URL des sites de téléchargement et de visionnage hors-la-loi change régulièrement.

L’utilisation d’un VPN peut offrir une solution pour accéder à des contenus géorestreints sur des plateformes légales, tout en protégeant votre confidentialité. Les services VPN tels que NordVPN, ExpressVPN et CyberGhost permettent de masquer votre adresse IP et de naviguer anonymement. Cela dit, il est fortement conseillé de privilégier les options légales et de respecter les réglementations en vigueur.

Fiche technique de « Barbie, le film » (2024)

Réalisateur : Greta Gerwig

Producteurs : Margot Robbie, Tom Ackerley, David Heyman, Robbie Brenner

Scénario : Greta Gerwig, Noah Baumbach

Casting : Margot Robbie (Barbie), Ryan Gosling (Ken), Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera

Date de sortie : 19 Juillet 2023

Durée : 2 heures et 14 minutes

Société de production : LuckyChap Entertainment, Mattel Films, Warner Bros.

