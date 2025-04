Le cinéma japonais a inspiré ces 9 films cultes d’Hollywood

Divers classiques japonais ont inspiré un certain nombre de films cultes d’Hollywood. Je vous en présente 9 !

Les films cultes d’Hollywood ont puisé leur inspiration dans le cinéma japonais et ce, à plusieurs reprises. Le 7e art nippon, avec ses récits profonds et son style unique, a donc laissé une empreinte marquante. Découvrons ensemble 9 films où cette influence est bien présente.

Chronicle, remake hollywoodien du film culte japonais Akira

Chronicle (2012), réalisé par Josh Trank, s’inspire effectivement d’Akira (1988), un des meilleurs animes de science-fiction. Comme Tetsuo Shima, le héros subit une transformation radicale après avoir acquis des superpouvoirs. Les thèmes de la frustration adolescente et du chaos sont au cœur des deux récits. Chronicle les a d’ailleurs adapté habilement à un contexte américain tout en conservant l’esprit d’Akira.

Django et Yojimbo, un western inspiré d’un classique nippon

Si le sanglant Django (1966) vous a captivé, sachez qu’il partage ses racines avec Yojimbo (1961) d’Akira Kurosawa. Django reprend la trame narrative du mercenaire solitaire, incarné avec brio par Toshiro Mifune dans Yojimbo. Le long-métrage d’Hollywood adapte l’intrigue du film japonais dans un univers de spaghetti western plus rude. Les deux mettent ainsi en scène un héros rusé qui manœuvre les camps ennemis.

Dark City, une œuvre de science-fiction qui s’inspire d’Akira

Le film Dark City (1998) porte également l’empreinte visuelle et thématique d’Akira. Les scènes de dystopie urbaine, avec leurs environnements néons et leur ambiance sombre, rappellent clairement l’univers dense de Neo-Tokyo. Même la scène de la confrontation finale dans Dark City fait écho aux affrontements psychiques emblématiques du film culte japonais. Ces deux récits partagent une profondeur philosophique qui a renforcé l’héritage d’Akira.

Requiem For A Dream et l’influence de Perfect Blue

Darren Aronofsky s’est librement inspiré de Perfect Blue (1997) de Satoshi Kon pour réaliser Requiem for a Dream (2000). Ces deux films cultes explorent la descente psychologique de leurs protagonistes. Ils mêlent réalité anxiogène et hallucinations troublantes. Une scène en particulier – le cri silencieux dans la baignoire – est directement reprise de Perfect Blue. C’est donc un hommage assumé par Aronofsky.

Pour une Poignée de Dollars, le remake hollywoodien de Yojimbo

Le film culte de Sergio Leone sorti en 1964 est une adaptation quasi directe du classique japonais Yojimbo. Un différend juridique entre Kurosawa et Leone a d’abord eu lieu. Par la suite, ils ont finalement crédité le réalisateur japonais pour avoir inspiré cette histoire de vengeance et de manipulation. Bref, Clint Eastwood reprend ici le rôle du samouraï sans maître, transformé en cowboy solitaire, mais garde l’essence stratégique de l’original.

Avatar et Princesse Mononoké, film d’hollywood aux racines japonaises

James Cameron a reconnu que Princesse Mononoké (1997) d’Hayao Miyazaki a directement influencé Avatar (2009). Le film d’animation explore le conflit entre les dieux de la forêt et les humains, tout comme les Na’vi et les humains dans Avatar. Cameron a déclaré que les îles flottantes de Pandora s’inspirent aussi du film Ghibli Le Château dans le ciel. Les thèmes environnementaux ainsi que les conflits épiques sont similaires dans les deux films.

Star Wars se baserait aussi sur La Forteresse Cachée

George Lucas lui-même a admis que Star Wars doit beaucoup au film culte japonais La Forteresse Cachée (1958) d’Akira Kurosawa. La structure narrative est racontée du point de vue de deux personnages secondaires (qui deviendront R2-D2 et C-3PO dans Star Wars). Lucas l’a directement empruntée au film de Kurosawa. L’image du guerrier Jedi rappelle aussi fortement la noblesse spirituelle des samouraïs qu’incarne Toshiro Mifune.

Kill Bill Vol. 1 et Lady Snowblood, l’hommage au cinéma nippon

Quentin Tarantino est célèbre pour ses hommages cinématographiques. Il s’est ainsi inspiré de Lady Snowblood (1973) pour le film culte d’Hollywood Kill Bill Vol. 1 (2003). Tarantino n’a, en fait, jamais ouvertement admis cette influence. En revanche, les parallèles entre les deux films sont indéniables. Lady Snowblood raconte l’histoire d’une femme qui veut venger le meurtre de sa famille, aussi un thème central dans Kill Bill. La structure narrative et l’esthétique visuelle du classique hollywoodien doivent beaucoup à ce film japonais.

The Matrix s’inspire du film culte japonais Ghost in the Shell

Le long-métrage des Wachowski sorti en 1999 s’inspire en réalité de Ghost in the Shell (1995), un anime légendaire des années 90. Les deux traitent des thèmes de la réalité simulée, de la conscience artificielle et de la cybernétique. De plus, The Matrix a repris directement certains éléments visuels du film culte japonais. Je citerais notamment le code numérique ainsi que les connexions neurales. Les Wachowski ont d’ailleurs montré l’anime au producteur pendant le tournage pour illustrer leur vision.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn