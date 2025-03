L’univers de George Lucas inspire un jeu vidéo culte : quand Star Wars rencontre God of War

Le jeu God of War (2018) a marqué l’industrie vidéoludique avec une narration plus mature et un Kratos transformé. Cette évolution trouve d’ailleurs une partie de son inspiration dans une série Star Wars qui n’a jamais vu le jour. Star Wars : Underworld, projet abandonné de George Lucas, a laissé un héritage insoupçonné dans cette franchise.

Un projet avorté, et pourtant révolutionnaire

En 2005, on a eu l’annonce concernant Star Wars : Underworld, qui aurait influencé God of War. Cela devait être une série live-action qui explore les bas-fonds criminels de Coruscant. Imaginée comme une version plus sombre et mature de l’univers Star Wars, elle devait plonger dans des intrigues complexes. Des figures comme l’Empereur Palpatine y auraient été humanisées. Malheureusement, ils ont jugé le projet trop coûteux et l’ont abandonné en 2010. Il a ainsi laissé derrière lui des dizaines de scripts inachevés.

Parmi les rares privilégiés à avoir pu lire les scripts de cette série Star Wars de George Lucas figurait Cory Barlog. C’est le directeur créatif de God of War. Une intrigue où Palpatine apparaissait comme une victime d’une femme impitoyable l’a particulièrement marqué. Ceci lui a inspiré une approche plus nuancée pour Kratos. En transformant le Dieu de la Guerre en un père en quête de rédemption, Barlog a appliqué cette vision. Il a alors créé un personnage autrefois brutal, devenu plus vulnérable et complexe.

L’influence de Star Wars de George Lucas sur Star Wars

Jusqu’alors, on voyait principalement Kratos comme un anti-héros assoiffé de vengeance qui écrase ses ennemis sans la moindre hésitation. Cela dit, God of War (2018) a complètement réinventé son protagoniste. Le jeu l’a ainsi présenté comme un père tentant d’échapper à son passé violent pour élever son fils, Atreus. Cette évolution a permis au jeu de toucher un public plus large, public qui l’a ensuite acclamé pour sa profondeur émotionnelle.

Ce tournant narratif de God of War rappelle directement l’idée des scénaristes de Star Wars : Underworld. Donner une dimension humaine aux figures emblématiques. Là où Lucasfilm voulait rendre l’empereur Palpatine plus tragique, Santa Monica Studio a appliqué ce concept à Kratos. Ils ont ainsi créé une histoire plus touchante et immersive. Finalement, bien que Underworld n’ait jamais vu le jour, son influence a trouvé une seconde vie dans le monde du jeu vidéo.

