Une soirée avec vos enfants, découvrez ces 8 films d’animation en streaming sur Netflix

En quête de films d’animation que vous pouvez visionner en streaming sur Netflix avec vos enfants ? Laissez-moi vous proposer 8 des meilleurs titres !

Rien de tel qu’une soirée cinéma en famille pour se détendre et créer des souvenirs inoubliables. Netflix regorge de films d’animation disponibles en streaming qui plairont autant aux petits qu’aux grands. Préparez le pop-corn, éteignez les lumières et plongez dans ces 8 chefs-d’œuvre à ne pas manquer pour une soirée réussie !

Pinocchio de Guillermo del Toro, une pépite d’animation sur Netflix

Redécouvrez le conte classique de Pinocchio sous la vision sombre et poétique de Guillermo del Toro. Cette version en stop-motion est à la fois touchante et visuellement époustouflante. Elle va d’ailleurs vous transporter dans un univers mélancolique et magique. Avec ses thèmes profonds sur la paternité, la rébellion, mais aussi la mort, cette version de Pinocchio résonne autant chez les enfants que chez les adultes.

Regardez aussi Spider-Man : Across the Spider-Verse

Plongez dans une aventure multiverselle avec Miles Morales dans Spider-Man : Across the Spider-Verse. Ce film d’animation est dispo en streaming sur Netflix. Il offre un spectacle époustouflant avec des styles artistiques variés ainsi qu’une histoire captivante. Entre action trépidante, humour décalé et moments émouvants, c’est un véritable tour de force qui plaira à toute la famille. Oui, même ceux qui ne sont pas familiers avec l’univers de Spider-Man.

Wallace & Gromit : La Palme de la Vengeance, le retour du duo culte

Retrouvez le duo iconique dans une nouvelle aventure en stop-motion pleine de rebondissements. La Palme de la Vengeance met en outre nos héros face à un ennemi redoutable. C’est en fait un poulet cybernétique qui veut semer le chaos. Ce court-métrage disponible en streaming sur Netflix bénéficie d’une animation soignée. On y retrouve également des gags visuels hilarants et une intrigue originale. Un vrai régal pour les fans de tous âges !

Les Mitchell contre les Machines, un bon film à voir en famille

Préparez-vous à une invasion robotique à mourir de rire avec Les Mitchell contre les Machines. C’est effectivement un film d’animation déjanté sur Netflix que vous pouvez visionner en streaming. Il suit une famille dysfonctionnelle qui se retrouve malgré elle au cœur d’une apocalypse robotique. Avec son style visuel unique, son humour décalé et ses personnages attachants, c’est une véritable bouffée d’air frais qui célèbre l’importance de la famille.

Nimona, autre film d’animation dispo en streaming sur Netflix

Cette œuvre unique et pleine d’énergie raconte les aventures d’un duo improbable. D’une part, on a un « méchant » accusé à tort. D’autre part, une adolescente métamorphe excentrique. Le film Netflix Nimona est un mélange d’humour décalé, de messages sur l’acceptation et d’animation vibrante. Il est aussi divertissant qu’instructif et partage une belle leçon sur le fait d’être soi-même et de remettre en question les normes sociales.

Le Roi Singe, une épopée à savourer avec vos enfants

Ce film d’animation disponible en streaming sur Netflix revisite un mythe populaire chinois. Il apporte également une touche moderne et drôle. Le Roi Singe suit un singe espiègle, rempli de pouvoir et d’arrogance. Il apprend alors de précieuses leçons de sagesse à travers des aventures palpitantes. Grâce à son humour, ses combats épiques et ses personnages mémorables, ce film à voir en famille est à la fois fun pour les enfants et captivant pour les adultes.

Apollo 10 ½ : Les Fusées de mon Enfance, véritable bijou nostalgique

Revivez l’été 1969 à travers les yeux d’un enfant dans Apollo 10 ½ : Les Fusées de mon Enfance. Ce film d’animation de Richard Linklater est parmi ceux à voir en streaming sur Netflix avec vos enfants. Il mêle images d’archives et animation rotoscopée pour créer une atmosphère nostalgique et attachante. Avec son récit tendre et ses personnages réalistes, il vous transporte dans une époque où l’exploration spatiale nourrissait les rêves de toute une génération.

Le Monstre des Mers, un film d’animation à streamer sur Netflix

Embarquez pour une aventure maritime épique avec Le Monstre des Mers. Ce film d’animation à regarder en famille suit une jeune orpheline. Elle se lie d’amitié avec un chasseur de monstres marins. Elle découvre ensuite une vérité cachée sur les créatures qu’il traque. Vous y verrez des scènes d’action spectaculaires, des personnages adorables ainsi que des thèmes sur la tolérance et l’ouverture d’esprit.

