Le film Pokémon qu’on n’attendait pas débarque en stop-motion !

L’univers Pokémon, célèbre pour ses jeux vidéo et ses séries animées, prépare un énorme projet pour les fans. The Pokémon Company a annoncé une collaboration avec le studio à l’origine de Wallace & Gromit pour la création d’un film Pokémon en stop-motion. Cette production, qui s’annonce déjà comme un événement, est prévue pour 2027.

Un film Pokémon avec le studio créateur de Wallace & Gromit

Ce projet marie l’univers magique des Pokémon avec le talent reconnu des studios Aardman. Beaucoup les connaissent pour des œuvres comme Chicken Run. Ils sont de véritables experts du stop-motion, une technique d’animation où l’on réalise minutieusement chaque mouvement image par image. Cette collaboration fait suite au succès de La Réceptionniste Pokémon, une série d’animation sur Netflix. Le projet va mêler l’univers Pokémon à la créativité d’Aardman pour un spectacle visuel inédit.

Le studio Aardman, qui va produire ce film Pokémon, est également à l’origine de l’univers Wallace & Gromit. Fort de son expérience, on le connaît pour ses productions à la fois critiques et commerciales. Des films comme Wallace & Gromit : Le Mystère du Lapin-Garou ont marqué des générations de spectateurs. Ces temps-ci, le studio s’est renouvelé avec des œuvres moins farfelues, mais toujours marquantes, comme La Menace Nuggets. Grâce à ce savoir-faire, le film offrira une expérience d’animation unique.

L’annonce de ce film Pokémon avec les studios derrière Wallace & Gromit a enflammé la communauté des fans. Une question demeure malgré tout : où diffuseront-ils ce futur chef-d’œuvre ? Si l’option cinéma reste possible, la plateforme Netflix semble la plus probable.

Effectivement, Aardman a récemment collaboré avec Netflix pour Chicken Run 2 et la prochaine aventure de Wallace et Gromit. Cela prouve la bonne entente entre les deux partenaires. De plus, Netflix héberge déjà une grande partie des films et séries Pokémon, et a produit la mini-série La Réceptionniste Pokémon. Cette connexion avec la plateforme de streaming pourrait donc assurer la visibilité de la production auprès d’un large public.

Avec cette collaboration avec les studios créateurs du film Wallace & Gromit, la franchise Pokémon continue de se renouveler. Le film en stop-motion pourrait bien devenir l’une des productions les plus innovantes et attendues de la décennie. Rendez-vous en 2027 pour découvrir cette aventure singulière, qui promet de ravir petits et grands fans du monde entier.

