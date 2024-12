La série Astérix sur Netflix : un projet colossal signé Alain Chabat !

Après son succès avec Mission Cléopâtre, Alain Chabat revient dans la franchise Astérix, avec Netflix. Cette nouvelle adaptation est prévue pour 2025. Elle promet de redonner vie aux célèbres Gaulois avec une touche de modernité tout en restant fidèle à l’esprit de la BD originale.

De quoi parlera cette nouvelle série animée Astérix ?

Panoramix, le druide du village gaulois, perd la mémoire après un accident survenu lors d’une mésaventure avec Obélix. Il ne se souvient plus de la recette de la fameuse potion magique. Ce malheureux événement survient à un moment crucial. Aplusbégalix, un chef rival, un chef rival, défie Abraracourcix, le chef des Gaulois. Si Abraracourcix perd, le village risque de tomber sous le joug des Romains. La série Netflix Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs d’Alain Chabat racontera cette aventure pleine de rebondissements.

Les héros devront redoubler d’ingéniosité pour sauver leur village, mais aussi leur indépendance. C’est une véritable course contre la montre pour retrouver la mémoire de Panoramix. L’intrigue se concentre sur les péripéties du héros gaulois Astérix et de son compagnon Obélix, et leur quête pour préserver la tranquillité de leur village face à de nouvelles menaces. Cette adaptation s’annonce fidèle aux origines de l’album et promet d’apporter une touche d’originalité propre au format série.

Astérix sur Netflix, un projet ambitieux porté par Alain Chabat

Ce réalisateur est célèbre pour sa vision unique et son respect de l’œuvre originale. Il a adapté Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre avec un immense succès. Aujourd’hui, il revient à la direction d’une série d’animation en collaboration avec Netflix. Le choix de l’animation, explique-t-il, s’est imposé comme le moyen idéal pour rendre hommage aux dessins d’Uderzo.

La série se distingue par son approche soignée de l’animation. La modélisation des personnages se fera en 3D, avec un souci du détail impressionnant. Le tout est soutenu par des talents de l’animation de renom. Pour cette série Astérix sur la plateforme Netflix, Alain Chabat a également réuni un casting vocal de premier choix, dont Gilles Lellouche, David Marsais et Laurent Lafitte. En bonus, une équipe technique passionnée travaillera sur le projet. Elle ne ménagera certainement pas ses efforts et offrira une expérience visuelle et narrative de qualité.

Découvrez la première image de la série d'animation Astérix & Obélix : le Combat des Chefs, réalisée par Alain Chabat et Fabrice Joubert, en 2025. pic.twitter.com/YN6lia3y5S — Netflix France (@NetflixFR) June 11, 2024

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.