Astérix : top des meilleurs films de la franchise

Astérix dans les films et dans les animations joue l’un des personnages principaux. Il est connu pour son faible pour la potion magique et son protège-main en cuir à droite.

Astérix est un Gaulois de petite taille. Intelligent et futé depuis son plus jeune âge, il a accidentellement poussé Obélix, son meilleur ami, dans la marmite pleine de potion magique. Cet événement allait être à l’origine de la saga Astérix en film et en animation. Armé de son glaive et d’un protège-main en cuir à sa main droite, le petit moustachu, en compagnie d’Obélix, devient le héros des Gaulois. Il a d’ailleurs gagné beaucoup de batailles contre César et son armée qui tente de conquérir leur village. Depuis des décennies, le duo Astérix-Obélix n’a cessé de divertir les cinéphiles. Aujourd’hui encore, rares sont les personnes qui n’ont jamais regardé Astérix, ne serait-ce qu’un seul film. Pour notre part, on va faire un top 7 des films du petit Gaulois au gros nez :

Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre, le film (2002)

De toute l’histoire d’Astérix, celui-ci reste le meilleur film réalisé par des prises de vue réelles. Voici l’intrigue : Pour prouver à Jules César que la civilisation égyptienne existe et reste forte, Cléopâtre a décidé d’ériger un palais au beau milieu du désert. La reine d’Egypte est tellement ambitieuse qu’elle a fait la promesse à Jules César de terminer le monument en seulement trois mois.

Pour y arriver, celle-ci a fait appel à des Gaulois réputés pour leur potion magique. En effet, le numéro un d’Egypte a appelé Numérobis, l’architecte chargé de la lourde mission. Ce dernier craint pourtant de ne pas achever le palais en moins de 100 jours pour ensuite atterrir dans la gueule des crocodiles sacrés. Il s’est alors rendu en Gaule pour demander de l’aide à Panoramix, le druide gaulois qui détient le secret de la potion magique.

Panoramix est venu avec Astérix et Obélix pour parfaire le travail, mais Amonbofis les jalouse et fera tout pour les empêcher d’arriver à leur fin.

Dans le film, on retrouve Christian Clavier jouant Astérix ; Gérard Depardieu en tant qu’Obélix et Jamel Debbouze dans la peau de Numérobis. Le rôle de Cléopâtre est interprété par Monica Bellucci, tandis que celui de Jules César, par Alain Chabat.

Les douze travaux d’Astérix : film d’animation long-métrage (1976)

Les douze travaux d’Astérix est un film d’animation long-métrage. Roger Carel interprète Astérix et Jacques Morel joue le rôle d’Obélix aux côtés de Jean Martinelli dans la peau de Jules César et Pierre Tornade, dans celle d’Abraracourcix.

Un demi-siècle avant J-C, Jules César lance un défi contre les Gaulois afin de disputer le trône. Pour cela, il a proposé douze travaux qu’Astérix & Obélix doivent effectuer. Les Gaulois doivent les achever tous s’ils veulent placer leur chef Abraracourcix au pouvoir. Astérix et son compagnon ne doivent perdre aucune des douze épreuves s’ils veulent permettre à leur chef d’accéder au pouvoir.

César leur a envoyé un soi-disant guide qui joue également le rôle d’huissier du nom de Caius Pupus. Celui-ci va juger les participants pendant les douze épreuves. Jules César a ainsi concocté de rudes épreuves pour les amener à l’échec, allant des courses aux combats dans le colisée. Cependant, au terme des douze travaux, les deux Gaulois sortent vainqueurs et ont permis à Abraracourcix d’accéder au pouvoir.

Astérix et les Vikings (2006) : film d’animation 2D et 3D

Le film associe 2D et 3D pour offrir une histoire fascinante d’un petit village gaulois et les aventures du neveu du grand chef sous l’emprise des Vikings. En effet, son neveu Goudurix a rendu visite à son oncle Abraracourcix, le grand chef. Le jeune homme n’étant ni sportif ni courageux aime pourtant faire les fêtes nocturnes.

Astérix & Obélix apparaissent d’abord dans le film pour entraîner Goudurix, en vain. Pendant ce temps, les guerriers Vikings et leur chef Grossebaf ont débarqué à la recherche de quelqu’un qui peut leur apprendre à voler. Eh oui ! Les Vikings croient au proverbe : « la peur donne des ailes ».

Lors de leur quête, les Vikings ont entendu parler du trouillard qui n’est autre que le neveu d’Abraracourcix. Ils décident alors de le kidnapper et de l’embarquer à bord de leur drakkar. Cap vers le Grand Nord, le jeune homme capturé par les farouches guerriers rencontre Abba, la fille de leur chef.

La fille au sale caractère (bagarreuse) l’a tout de suite séduit. Il pense la conquérir et en faire son alliée pour faire face à son imminente exécution. Celle-ci, étant une Viking, l’a d’abord demandé de lui apprendre à voler avant de l’aider. Heureusement, Astérix & Obélix sont arrivés à temps pour le sauver.

Astérix : Le Domaine des dieux (2014/2015)

Le film est sorti en novembre 2014 en France et en février 2015, il est sorti en Belgique. Roger Carel interprète la voix d’Astérix tandis que celle d’Obélix est jouée par Guillaume Briat. Comme tous les films de la saga, le rire est au rendez-vous.

Astérix joue, comme toujours, dans ce film d’animation 3D le rôle d’un héros gaulois. On retrouve aussi Obélix et Panoramix, ses deux fidèles compagnons. L’histoire parle de la ruse de César qui veut à tout prix conquérir le village gaulois, celui qui résiste à ses troupes.

César a fait construire un domaine près de leur village pour marquer la présence romaine. Mais Astérix et Obélix ne se laissent pas faire et trouvent les moyens pour les éloigner. La bataille s’annonce toutefois plus rude qu’ils ne le pensent. Non seulement, ils sont amenés à combattre des civils dont Petiminus et sa famille, mais la potion magique n’a pas non plus produit l’effet escompté.

En plus, leur coup de bluff sur la potion magique n’a pas marché quand les Romains ont découvert l’essoufflement des gaulois après une course poursuite. Les envahisseurs ont ainsi décidé de combattre avant de rentrer à Rome. Obélix a fini par détruire le Domaine des dieux après avoir bu un peu de potion magique.

Astérix chez les Bretons (1986)

Astérix chez les Bretons est un film d’animation particulièrement riche en culture anglaise (langage, tradition, etc.). Comme le Gaule, la Bretagne abrite aussi un village réputé pour sa résistance face à l’armée romaine, le Cantium. Pendant que César tente d’envahir les lieux, Jolitorax, un breton qui est à la fois cousin d’Astérix, s’est rendu en Gaule pour y demander de l’aide. Astérix et Obélix partent alors pour voler au secours du village. Ils décident de s’armer de la potion magique, emblème du film et de la saga pour décupler la force des Bretons.

Dès que les Romains ont su leur arrivée, ils ont confisqué le tonneau contenant la potion magique avec les tonneaux de vin. Après, les Romains ont passé des heures à chercher le tonneau de la potion magique. Aussitôt découvert, celui-ci a été brisé, puis l’élixir de la force, répandue dans la tamise.

Ainsi, Astérix a donné une préparation à base d’herbes étranges venant de Panoramix à titre de potion magique pour les encourager. Finalement, les villageois ont combattu l’armée romaine. L’étrange boisson a gagné le titre de boisson nationale selon la décision de Zebigbos, le chef du village. C’est comme ça que les Bretons ont commencé à boire du thé.

Astérix et Obélix contre César (1999)

Avant de terminer notre top 7, voici Astérix & Obélix contre César, un autre film long-métrage réalisé à partir des prises de vue réelles. Celui-ci a connu plus de succès en salle par rapport aux autres films sortis la même année tels que Star Wars : La menace Fantôme et Tarzan.

Les personnages principaux sont joués par Christian Clavier et Gérard Depardieu. L’intrigue suit César, convaincu d’avoir conquis la Bretagne et la Gaule alors qu’un petit village gaulois continue de le défier. Le nouveau gouverneur de l’Armorique, Détritus, a caché le fait, la ville semble paisible.

Les Romains ont ainsi décidé de piéger les héros gaulois, Astérix & Obélix, dans la forêt en essayant de leur envoyer un gros rocher. Les Gaulois s’en sortent indemnes et ont à leur tour corrigé le centurion. A la fin, Obélix est tombé sous le charme de la belle Falbala alors que le cœur de celle-ci est déjà pris par un certain Tragicomix.

Astérix et les Indiens (1994)

Pour terminer notre sélection, il y a les aventures d’Astérix auprès des Indiens en film d’animation. En Allemagne, le film a pris le titre Asterix in America. De toute la saga Astérix, c’est l’unique film dont le pays producteur n’est pas la France.

L’histoire suit le druide gaulois, Panoramix qui a fait la découverte d’un nouveau monde. Ce monde est, en fait, celui des Indiens d’Amérique. Le druide l’a découvert au moment où les Romains l’ont jeté « au bout du monde ». Après cette fameuse découverte, les gaulois repartent pour leur village.

Une fois arrivés, ils découvrent Assurancetourix, attaché, leur annonçant que tout le peuple a fini dans les bras de l’armée romaine. Astérix et ses amis décident de les libérer et de leur donner de la potion magique afin qu’ils puissent combattre les ennemis.

De leur côté, Tumulus a été dévoré par la panthère noire de César pendant que celui a échappé belle aux Gaulois en se tenant dans un tonneau.