Les acteurs d’Astérix classés du pire au meilleur

La sortie du nouveau film Astérix et Obélix fait découvrir Guillaume Canet dans le rôle du petit Gaulois. L’occasion pour nous de comparer le nouvel acteur d’Astérix à ses prédécesseurs.

Astérix et Obélix: L’Empire du milieu a débarqué dans les salles françaises au début du mois. Les fans auront ainsi l’occasion de découvrir les nouveaux visages de la franchise cinématographique. Rappelons que le nouvel acteur d’Astérix, Guillaume Canet, est également à la réalisation. Malgré des critiques défavorables, le public s’est déplacé pour voir la nouvelle adaptation.

Le cinquième film de la franchise Astérix et Obélix a impressionné lors de son premier jour en salle. Celui-ci a enregistré près de 450 000 entrées. C’est la première fois qu’une production française réalise cette performance depuis Bienvenue chez les Ch’tis en 2008. Néanmoins, les retours ont été mitigés de la part des critiques et du public.

D’autre part, Guillaume Canet est le quatrième acteur à prêter ses traits au personnage d’Astérix. Que vaut-il si la comparaison avec ses prédécesseurs est faite ? Nous classons les différents interprètes du pire au meilleur.

4. Guillaume Canet, le plus mauvais acteur d’Astérix

Guillaume Canet (à droite) ne convainc pas comme Astérix.

Vraiment pas son genre !

Guillaume Canet est un acteur et un réalisateur talentueux. Son nom est aujourd’hui incontournable dans le cinéma français. Cependant, la nouvelle adaptation d’Astérix et Obélix n’était pas le projet qui lui correspondait. Dans L’Empire du milieu, le cinéaste signe la plus mauvaise interprétation du petit Gaulois en prise de vues réelles. Par ailleurs, son association avec Gille Lellouche ne fonctionne pas.

3. Édouard Baer, une interprétation juste

Edouard Baer (à droite) était assez correct en jouant Astérix dans Au service de Sa Majesté.

Il méritait mieux !

Édouard Baer était plutôt intéressant dans Au service de Sa Majesté. Néanmoins, il est arrivé au mauvais moment. La franchise cinématographique souffrait encore des conséquences d’Astérix aux Jeux olympiques. La prestation de Baer était plaisante, parce qu’il jouait juste. L’acteur a aussi bénéficié d’une écriture intelligente. Son duo avec Gérard Depardieu était intéressant.

PS : Les fans préfèreront surement se souvenir de sa prestation magistrale dans la peau de l’Égyptien Otis, dans le meilleur film de la saga : Mission Cléopâtre.

2. Christian Clavier, à jamais dans le cœur des fans

Christian Clavier (à gauche) a joué Astérix dans deux films.

Astérix, c’est lui !

Christian Clavier aurait pu ne jamais faire partie de l’aventure Astérix et Obélix au cinéma. Annoncé indisponible, il avait finalement pu rejoindre le projet pour devenir le premier acteur à camper Astérix. Notez qu’il est pour l’heure le seul à avoir campé le personnage à deux reprises. Il aura aussi la chance d’être l’Astérix dans le meilleur film de la franchise, Mission Cléopâtre.

1. Clovis Cornillac, l’Astérix le plus vif

Les gimmicks de Clovis Cornillac (à gauche) rappelaient beaucoup ceux d’Astérix.

Le meilleur, mais dans le mauvais film !

La remarquable prestation de Clovis Cornillac dans le rôle d’Astérix a été gâchée par Aux Jeux olympiques. L’acteur succédait à un bon, mais vieillissant Christian Clavier. Il a rafraîchi le personnage en le rajeunissant, sans pour autant lui enlever la maturité. « Il joue un Astérix très vif », disait Albert Uderzo dans le Figaro en janvier 2008. L’un des créateurs du personnage ne s’y trompait pas, Cornillac a offert l’interprétation la plus fidèle.