Découvrez ces 10 adaptations originales d’animes en streaming sur Netflix

Diverses adaptations originales d’animes sont disponibles en streaming sur Netflix. J’ai listé pour vous 10 des meilleurs titres à voir absolument !

Netflix est devenu une des meilleures plateformes qui diffusent des animes. Que vous soyez passionné de drames émotionnels, de thrillers psychologiques ou alors de récits de science-fiction, vous y trouverez votre bonheur. Je vous présente les 10 adaptations originales disponibles en streaming sur Netflix pour tous les fans d’anime.

Devilman Crybaby, une série d’animation qui réinvente l’horreur

Cette adaptation est une réinvention audacieuse du manga culte Devilman de Go Nagai. Suivez Akira Fudo, fusionné avec un démon, alors qu’il se bat contre des forces destructrices. Cette série animée disponible en streaming aborde également des thématiques sur l’identité et la peur. Avec sa direction artistique unique et ses scènes puissantes, cet anime original de Netflix est une véritable montagne russe émotionnelle.

Pluto, un thriller de science-fiction à découvrir absolument

Voilà également un excellent choix si vous vous demandez quel anime regarder sur Netflix. Inspiré de l’arc Greatest Robot on Earth d’Astro Boy, la série Netflix Pluto mêle science-fiction et mystère. L’histoire suit un enquêteur robotique qui doit résoudre une série de meurtres étranges impliquant des robots et des humains. Ce thriller captivant explore des thèmes profonds, comme la moralité des intelligences artificielles.

Violet Evergarden, un anime original en streaming sur Netflix

L’histoire de cette adaptation anime se déroule dans monde post-guerre. Violet Evergarden, ancienne soldate, cherche à retrouver son humanité en devenant ghostwriter. Ce récit émouvant se concentre sur le thème de la résilience, mais aussi du pouvoir des mots. Avec son animation somptueuse, ce chef-d’œuvre est une véritable ode à la beauté du storytelling.

Great Pretender, une œuvre sur un braquage palpitant

Si vous cherchez un anime original à streamer sur Netflix, je vous conseille aussi Great Pretender. Un groupe d’escrocs internationaux, mené par le charismatique Laurent Thierry, s’attaque à des cibles redoutables. Le format unique, qui divise l’histoire en arcs appelés « cas », donne à cet anime de braquage un rythme palpitant et addictif. De l’humour subtil au suspense haletant, tout est maîtrisé.

Sakamoto Days, aussi un anime original à streamer sur Netflix

Tarō Sakamoto est un ancien tueur à gages légendaire. Après des années de services, il laisse finalement derrière lui sa vie criminelle pour gérer une supérette avec sa famille. Mais son passé le rattrape lorsque des chasseurs de primes commencent à le traquer. Ce mélange explosif d’action, de comédie et d’histoires de famille fait de Sakamoto Days un des animes immanquables sur Netflix.

Kakegurui, une histoire qui mélange suspens et stratégie

Plongez dans l’univers obscur et excentrique de Kakegurui, une académie où le statut social se décide par les jeux de hasard. Cet anime original est l’un des plus captivants sur la plateforme de streaming Neftlix. Il est d’ailleurs parfait pour les fans du monde du casino. L’arrivée de Yumeko Jabami, une joueuse compulsive, bouleverse en outre l’ordre établi et défie le conseil étudiant. Si vous voulez voir un peu de tension psychologique et de stratégie intense, vous serez servis !

B : The Beginning, pour les fans de thriller psychologique

Ce thriller psychologique mélange enquête criminelle et mystère surnaturel. L’histoire de cet anime original de Netflix se déroule par ailleurs dans une ville futuriste dominée par le crime. Un détective de génie et un mystérieux jeune demi-humain sont au cœur d’une conspiration complexe. L’intrigue dense ainsi que l’animation soignée font de B : The Beginning une aventure fascinante.

Ajin : Semi-Humain, un récit sombre et mystérieux

Imaginez un monde où certains humains sont immortels et subissent des persécutions pour cela. C’est le contexte de cet anime original que vous pourrez streamer sur Netflix. Ajin : Semi-Humain suit en fait le périple de Kei, un jeune Ajin en quête de liberté. Les combats intenses ainsi que les enjeux moraux font de cette série animée de Netflix un incontournable pour les amateurs de récits sombres.

Blue Box, un autre anime original de Netflix dispo en streaming

Vous voulez plutôt regarder un anime de sport et romance ? Dans ce cas, je recommande vivement Blue Box. Cette série d’animation de Netflix raconte l’histoire de Taiki, un joueur ambitieux de badminton, et Chinatsu, une star du basketball. Leur relation évolue entre entraînements et compétitions, ce qui crée une ambiance douce et engageante. C’est un anime parfait pour les amateurs d’histoires feel-good.

Junji Ito Maniac : Japanese Tales of the Macabre, un must !

Pour les amateurs d’horreur, voici par ailleurs un autre anime original de Netflix qui pourrait vous plaire. Il adapte plusieurs histoires cultes de Junji Ito, bien que la version manga est meilleure que l’anime. Bref, chaque épisode présente une nouvelle plongée dans un monde cauchemardesque. Il est peuplé de phénomènes étranges ainsi que de mystères terrifiants. L’anthologie est une fenêtre unique sur l’univers troublant du maître de l’horreur.

