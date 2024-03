Avertissement : Cette Tesla pourrait vous tuer

L'objectif très ambitieux d'Elon Musk d'atteindre une accélération de 0 à 100 km/h en moins d'une seconde pour la Tesla Roadster grâce à l'ajout de propulseurs issus de SpaceX soulève de sérieuses interrogations.

Le gratin de l'industrie automobile frémit d'excitation depuis l'audacieuse déclaration d'Elon Musk. Le fantasque dirigeant de Tesla promet rien de moins qu'une petite révolution pour la prochaine Roadster : une accélération de 0 à 100 km/h abattue en un temps inférieur … à la seconde. Une perspective qui, au-delà du simple défi technique, soulève quelques interrogations légitimes.

Ingénieux… mais à quel prix ?

Mate Rimac, figure incontournable dans l'arène des bolides électriques haut de gamme, apporte son expertise avisée. D'après le PDG des prestigieuses marques Rimac et Bugatti, si cette feuille de route impressionne sur le papier, sa mise en œuvre relève d'un véritable exercice d'équilibriste pour les ingénieurs.

L'idée d'emprunter des technologies de propulsion aéronautique permet théoriquement d'atteindre ces sommets. Néanmoins, cela implique d'intégrer une multitude de composants supplémentaires, du réservoir aux compresseurs, qui une fois l'accélération fulgurante terminée, n'auront d'autre effet que d'alourdir inutilement le véhicule au détriment de ses performances globales.

Une expérience à risque ?

Au-delà des tours de force mécaniques, c'est également le facteur humain qui pourrait rapidement montrer ses limites face à une telle démesure de puissance. Des valeurs d'accélération aussi extrêmes exposeraient les occupants à des niveaux de forces g difficilement supportables pour le commun des mortels.

Des pressions inconsidérées sur le système musculo-squelettique jusqu'aux risques de pertes de conscience, voire d'arrêts cardiaques pour les plus fragiles, les effets d'un tel régime pourraient s'avérer résolument problématiques. Un lourd tribut à payer pour quelques instants d'ivresse ?

La quadrature du cercle

Cette quête effrénée des chiffres interpelle sur les priorités réelles de l'industrie de la voiture électrique haut de gamme. Faut-il privilégier les sursauts de vigueur sur courtes distances ou miser sur l'endurance et l'autonomie sur le long terme ? Une course folle à la performance pure n'induit-elle pas certains compromis incompatibles avec les attentes pragmatiques des utilisateurs ?

Les prochaines étapes du développement de cette Roadster de titans seront à n'en pas douter scrutées de près. L'équilibre idéal entre audace technologique, fiabilité et sécurité demeure l'insaisissable graal à atteindre. Seul l'avenir nous dira si Tesla aura réussi à repousser une fois de plus les limites, sans franchir la ligne rouge de l'irréalisme et du danger.