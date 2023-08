Rimac Nevera établit un nouveau record au Nürburgring et bat Tesla Model S Plaid

La Rimac Nevera enregistre un impressionnant nouveau record sur le circuit du Nürburgring, dépassant le temps précédent détenu par la Tesla Model S. L’hypercar électrique a bouclé le tour en 7 minutes et 5 298 secondes (7:05.298), ce qui en fait la première voiture de sa catégorie.

Sur un circuit plus court de 20,6 kilomètres, la Nevera a enregistré un temps de 7:00.928. Auparavant, la Tesla Model S Track Pack détenait le titre avec un temps de 7:25.231. Le nouveau record de la Nevera est quelque 20 secondes plus rapides que celui de la Tesla Model S. Le pilote croate Martin Kodrić a réalisé ce temps malgré des conditions météorologiques difficiles lors des séances d’entraînement. Après cet exploit, le PDG de Rimac, Mate Rimac, a déclaré que le fait d’établir un nouveau record était un moyen de démontrer les capacités et les niveaux de performance de leurs véhicules.

Rimac Nevera établit un nouveau record du monde

La Rimac Nevera a récemment été conduite sur le circuit du Nürburgring, et après quelques essais, le pilote l’a mise à l’épreuve. Le pilote croate Martin Kodrić a poussé l’hypercar Nevera au maximum de son potentiel, en utilisant la totalité des 1 914 chevaux disponibles grâce à ses moteurs électriques. Même si le temps était plus chaud que d’habitude, Kodrić et la Nevera ont travaillé ensemble pour réaliser un temps au tour fulgurant de 7:05:298, ce qui en fait la première voiture de sa catégorie.

Ce chiffre n’est pas aussi impressionnant qu’il n’y paraît à première vue. En effet, un temps de 7:05:298 ne suffit même pas pour entrer dans le top 10 des temps au tour du Nürburgring. La Porsche 919 Evo détient toujours le record, et l’Aventador SVJ de Lamborghini est la 10e voiture la plus rapide sur le circuit avec un temps de 6:44:97.

Cependant, le contexte est essentiel ici. Les voitures électriques étant plus lourdes, leur agilité dépend généralement des énormes batteries qu’ils tractent. Si l’on tient compte de ces éléments, le temps de 7:05:298 devient plus impressionnant, d’autant plus que la Rimac Nevera constitue une voiture électrique homologuée pour la route la plus rapide à rouler sur l' »Enfer vert ». La Nevera a battu le temps au tour de la Tesla Model S Plaid de 20 secondes, ce qui représente un véritable exploit, car la Tesla était une berline très rapide.

Lancement de l’édition limitée des modèles Rimac Nevera Time Attack

Pour commémorer cette occasion spéciale, Bugatti Rimac a lancé quelques Nevera en édition limitée. Baptisée Rimac Nevera Time Attack, cette édition spéciale sera construite pour 12 clients dans le monde.

La série limitée Nevera Time Attack ne diffère pas de la voiture standard sur le plan mécanique et électronique. Cette particularité est d’autant plus appréciable qu’elle a battu un nouveau record du monde. L’extérieur combine la peinture de base Squadron Black avec des reflets Lightning Green, ainsi que des jantes en alliage vertes. Cela rappelle beaucoup la Bugatti Veyron Supersport, dont l’extérieur présentait des accents de couleurs vives similaires.

L’intérieur reçoit également une teinte verte sur les sièges et les garnitures de portes. Au nom de l’économie de poids, aucun confort n’a été supprimé.

Spécifications incroyables

La Rimac Nevera est une hypercar conçue pour faire du grand tourisme en s’appuyant uniquement sur l’énergie électrique. La Nevera dispose de quatre moteurs électriques alimentant toutes les roues individuelles, produisant une puissance totale de 1 914 ch et 2 360 Nm de couple. Il peut accélérer de 0 à 100 km/h en 1,81 seconde et en 9,22 secondes, il peut atteindre 300 km/h.

Avec une route libre devant vous, vous pouvez pousser la Nevera jusqu’à une vitesse de pointe de 412 km/h. L’autonomie du Rimac Nevera avec une charge complète est de 490 kilomètres, ce qui est toujours supérieur à celui de votre SUV EV moyen.