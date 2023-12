Arc Vector : la moto électrique ultime est arrivée, et votre compte en banque pleurera

Arc a lancé l’édition signature de la Vector, une moto électrique de luxe qui allie le développement durable à l’art et à l’innovation. Elle est considérée comme la moto entièrement électrique la plus avancée au monde, dotée d’une technologie supérieure.

Le public peut désormais tester l’une des motos électriques les plus chères au monde, l’Arc Vector. Le seul problème, il faut payer un peu plus que ce que l’on pourrait imaginer pour l’obtenir. L’Arc Vector a été conçue sur mesure pour chaque pilote, avec un prix de départ d’environ 128 000 dollars pour la version de base, d’entrée de gamme.

Arc Vector : une moto électrique exceptionnelle hors de portée du grand public

La compagnie Arc ne mâche pas ses mots lorsqu’elle qualifie la Vector de « moto électrique la plus avancée au monde ». En effet, cette machine futuriste construite sur une monocoque en carbone promet une expérience de conduite unique digne d’une Tesla. Ce design lui donne un profil futuriste de café racer et permet au boîtier de la batterie de devenir un élément structurel, supprimant ainsi le cadre traditionnel.

La suspension à bras oscillant à l’avant, qui remplace la fourche télescopique traditionnelle, et la direction centrée sur le moyeu qui en résulte, renforcent également la singularité du design de la moto. Cette configuration est rare en dehors des motos conceptuelles.

De plus, l’édition Signature du Vector Founder présente des détails de peinture or rose accrocheurs tout autour de la carrosserie, ainsi qu’une selle et des poignées de guidon en cuir gravé à la main. Pour couronner le tout, le vélo reçoit du matériel de suspension Öhlins noirci, en harmonie avec une esthétique plus épurée et plus élégante;

Il faut être riche pour la conduire

L’Arc Vector se démarque comme étant LA moto électrique exceptionnelle par son design renversant, ses performances incomparables et surtout par son prix élevé. À cet effet, seul celui qui a les moyens de s’offrir un tel luxe aura le privilège de l’essayer.

Il faut souligner par ailleurs que Vector n’a pas pour objectif de populariser la moto électrique. Non seulement elle sera produite en édition limitée, mais son coût exorbitant la rendra inaccessible au plus grand nombre.

Arc ne transige pas sur son positionnement élitiste et le clame haut et fort. Le constructeur a annoncé que pour tester la Vector, il faudra d’abord démontrer que l’on a les moyens de se l’offrir. En effet, pour avoir le privilège de posséder ce bijou technologique, il faudra débourser au moins 100 000 euros, voire plus.

Le pilote doit avoir des compétences en conduite

Outre les garanties financières, Arc exige également que le pilote se porte garant de son expérience au guidon d’une motocyclette. Il faut dire que l’Arc Vector, capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, est très performant. Mais la moto n’est pas seulement rapide sur la ligne de départ. Elle se recharge rapidement en 40 minutes et présente un design fascinant.

L’Arc Vector utilise un moteur électrique de 95 kW (127 ch), ce qui lui permet d’atteindre une vitesse de pointe limitée à 200 km/h par l’électronique. Quant à sa batterie, bénéficiant d’une capacité de 16,8 kWh, elle couvre une distance de 322 en ville et 200 sur l’autoroute.

La moto électrique vector Arc est également conçue pour fonctionner avec une « interface homme-machine ». Celle-ci comprend une veste intégrant une technologie permettant de fournir des avertissements par retour haptique. Un casque spécial à affichage tête haute (HUD) permet au conducteur de garder les yeux sur la route tout en visualisant les informations pertinentes.