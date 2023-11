L’AR s’invite sur cette moto électrique futuriste au design alléchant

Le concept de moto électrique EyeLights Rocket One intègre la technologie de réalité augmentée (AR) par le biais d’un casque connecté. Cela fournit aux conducteurs des informations importantes sans qu’ils aient besoin d’un tableau de bord physique.

La conception d’une moto de qualité commence presque toujours par un concept bien pensé. Cependant, le passage à l’étape du prototype demande beaucoup d’efforts. En effet, rares sont les concepts qui dépassent le stade de l’esquisse pour devenir réalité. L’EyeLights Rocket One est l’un de ces exemples de conception réussie. En fait, il n’a fallu que trois mois pour passer d’une simple esquisse à un prototype fonctionnel.

Une moto électrique futuriste

L’édition 2023 de l’EICMA (Milan) n’en a pas fini avec les concepts futuristes. EyeLights, une petite start-up toulousaine, a elle aussi été au rendez-vous pour faire rêver en proposant sa vision de la moto de demain. Son concept Rocket One a été conçu par Alan Derosier comme une solution de transport avancée.

Selon Alan, la conception initiale de la moto a consisté à affiner les proportions et les silhouettes. Ensuite, les masses et les surfaces ont été affinées. Cette approche ressemble beaucoup à la façon dont les voitures sont conçues.

Par ailleurs, cette moto électrique a été imaginée avec des technologies de pointe comme l’AR pour aider les conducteurs. Alan Derosier a réussi à trouver le juste équilibre entre look futuriste et fonction.

Une œuvre d’art à deux roues alliant technologie de pointe et puissance pure

Si la forme de l’appareil attire l’attention, c’est son système de navigation futuriste assisté par la réalité augmentée qui est le plus intéressant. Ce n’est pas une surprise, car EyeLights est spécialisée dans les applications AR.

Cette moto électrique intègre la technologie AR permettant aux pilotes de rester connectés à la moto sans avoir besoin d’un tableau de bord physique. Le casque qui l’accompagne affiche des informations pertinentes pour le conducteur, telles que la vitesse, les niveaux de puissance et bien plus encore.

Le casque connecté et l’intégration de la réalité augmentée ouvrent par ailleurs la voie à des produits électroniques grand public innovants qui améliorent l’expérience de l’utilisateur.

Conçue pour être aussi performante qu’exaltante, la moto s’équipe d’un moteur électrique produisant 1 200 Nm de couple. Accélérant à 100 km/h en 2,6 secondes, elle n’est pas seulement rapide, c’est un sprinter électrisant prêt à satisfaire les envies d’adrénaline même des coureurs les plus axés sur la course. À cela s’ajoute une autonomie de plus de 400 km en une seule charge. Cette autonomie témoigne de son potentiel pour transformer les voyages longue distance.