Xiaomi lance X10+, son nouvel aspirateur robot 2 en 1 de haut de gamme

Xiaomi vient de dévoiler le fleuron de ses aspirateurs robots : le X10+ qu’il annonce comme une révolution dans l’art du nettoyage de la maison.

Xiaomi a annoncé le lancement sur le sol européen de son aspirateur robot X10+ après ses débuts en Chine en avril. Le fabricant chinois vous évite ainsi la corvée de détacher et de laver vous-même la vadrouille.

Le plus polyvalent des Xiaomi aspirateur robot

Avec sa force d’aspiration de 4 000 Pa, cet appareil nettoie avec des tampons rotatifs doubles sous pression. Sa station de base lui permet ensuite de vider automatiquement sa poubelle et de faire le plein d’eau. Cet aspirateur robot peut aussi laver et sécher à la chaleur ses propres vadrouilles. Il fait preuve d’une grande polyvalence pour optimiser le confort de votre chez-soi au quotidien. X10+ se classe parmi les actuels meilleurs aspirateurs robots.

Il ne nécessite donc aucun entretien spécifique. Vous n’aurez donc qu’à remplir le réservoir d’eau de la station de base. Par la suite, vous n’aurez qu’à vider son réservoir d’eaux usées et son bac à poussière de temps en temps. Notez que ce Xiaomi aspirateur robot sera bientôt disponible en Europe au prix de 899 euros.

Le principe de fonctionnement du X10+

Ce Xiaomi aspirateur robot 2 en 1 possède une station de base multifonctionnelle. Quand elles sont ancrées, les deux vadrouilles sont nettoyées grâce aux brosses tournantes humides en dessous. Une séance de séchage à basse température de deux heures les assèche ensuite complètement. Normalement, aucun remplacement des vadrouilles n’est requis qu’en cas d’usure. Notez que le X10+ détecte les tapis grâce à ses capteurs à ultrasons et soulève automatiquement ses vadrouilles.

Cet appareil utilise aussi le capteur LDS pour établir la cartographie intérieure et son programme de navigation. Il possède aussi son propre système S-Cross AI qui, combiné au laser double ligne et à la caméra RVB, lui permet de reconnaître les objets. C’est encore ce système aussi qui lui permet d’estimer la distance de dégagement requise pour chaque objet. Et pour vous éviter d’éventuelles craintes concernant l’utilisation de caméra dans votre chez-soi, le X10+ est aussi certifié TÜV Rheinland Cybersecurity and Privacy Protection Standard.