Comment nettoyer le filtre du Dyson V7 ? Suivre mes conseils

En tant que propriétaire d'un aspirateur sans fil Dyson V7, je sais à quel point cet appareil est devenu un allié indispensable dans l'entretien de mon intérieur. Ses performances sont impressionnantes, et son maniement d'une simplicité déconcertante. Cependant, comme tout bon outil, il nécessite un peu d'amour et d'attention pour continuer à fonctionner au mieux de ses capacités. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous livre mes secrets pour nettoyer le filtre du Dyson V7 et le garder en pleine forme.

Le filtre, ce héros discret

Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous expliquer brièvement le rôle essentiel que joue le filtre dans le fonctionnement de votre aspirateur robot. Ce petit composant, souvent négligé, est en réalité un véritable héros discret, assurant deux missions cruciales :

La filtration des particules fines

Poussières, allergènes, bactéries… rien ne lui échappe ! Grâce à lui, l'air que vous respirez est débarrassé de ces indésirables, vous protégeant ainsi des risques sanitaires liés à la pollution intérieure.

La protection du moteur

En bloquant les particules solides, le filtre empêche leur infiltration dans le moteur, préservant ainsi sa longévité et garantissant des performances optimales sur le long terme.

Comme vous pouvez le constater, ce petit bout de tissu mérite toute notre attention. C'est pourquoi je vous recommande vivement de procéder à son nettoyage une fois par mois. Prêt à relever le défi ? Suivez le guide !

Étape 1 : Accéder au filtre en toute sécurité

La première étape consiste à accéder au filtre en toute sécurité. Pour cela, débranchez et éteignez votre Dyson V7 – on n'est jamais trop prudent ! Ensuite, suivez ces instructions :

Ouvrez le réservoir à poussière en tirant sur la gâchette près de la poignée.

Retirez le collecteur de poussières et videz-le soigneusement dans une poubelle ou un sac en plastique.

Localisez le filtre sur le dessus de l'aspirateur, reconnaissable à sa pastille bleue ou mauve portant l'inscription « filter ».

Tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le délicatement de l'appareil.

Étape 2 : Le grand nettoyage à l'eau fraîche

Maintenant que le filtre est à nu, il est temps de lui offrir un véritable coup d'éclat ! Pour cela, rien de plus simple qu'un bon rinçage à l'eau froide :

Passez le filtre sous un robinet d'eau fraîche, en veillant à bien éliminer toutes les poussières et particules incrustées.

Frottez-le délicatement avec vos doigts pour déloger les résidus les plus tenaces. Mais attention, évitez d'utiliser des produits chimiques ou des objets abrasifs , qui pourraient l'endommager et réduire son efficacité.

, qui pourraient l'endommager et réduire son efficacité. Une fois propre comme un sou neuf, laissez-le sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures. Je vous le répète, il est impératif qu'il soit complètement sec avant de le remettre en place dans votre Dyson V7, au risque de provoquer des dysfonctionnements.

Étape 3 : Savoir reconnaître les signes de l'usure

Après avoir scrupuleusement nettoyé le filtre, il se peut que vous constatiez tout de même une perte d'aspiration importante ou des problèmes de performance. Dans ce cas, il est fort probable que le filtre soit usé ou endommagé. Pas de panique, cela arrive à tout le monde ! La solution ? Le remplacer par un nouveau modèle compatible avec votre aspirateur. Vous trouverez facilement des filtres de rechange dans les magasins spécialisés ou sur les sites e-commerce.

Étape 4 : Remettre le filtre en place avec précaution

Une fois que vous avez vérifié que le filtre soit bien sec (ou remplacé par un neuf), il ne vous reste plus qu'à le remettre en place dans votre Dyson V7 avec précaution.

Commencez par repositionner le filtre à sa place initiale sur le dessus de l'aspirateur, en veillant à bien aligner les marques de guidage. Vous devrez entendre un léger « clic » lorsqu'il est correctement enclenché. Ensuite, tournez le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place. Enfin, replacez le collecteur de poussières dans l'appareil et refermez le réservoir à poussière en appuyant sur la gâchette près de la poignée.

Et voilà, la manipulation est terminée ! Votre Dyson V7 est désormais fin prêt à reprendre du service, avec un filtre nettoyé ou neuf qui lui permettra de déployer toute sa puissance d'aspiration.

