Les étapes pour nettoyer efficacement un filtre Dyson

Que vous soyez un propriétaire chevronné ou un nouveau venu dans l'univers Dyson, ces conseils de nettoyage vous seront précieux. Prêts à faire un petit effort pour une belle récompense ? Suivez le guide !

Étape 1 : Identifier la bête

La clé pour un nettoyage efficace des filtres Dyson réside dans l'identification du type de filtre présent dans votre aspirateur robot. Dyson propose en effet deux grandes catégories qui nécessitent des traitements distincts :

Les filtres lavables

Ces filtres, comme leur nom l'indique, peuvent être nettoyés à l'eau puis réutilisés. On les retrouve généralement positionnés avant le moteur (filtres pré-moteur) où ils captent les poussières fines, ou au niveau de l'échappement (filtres post-moteur) pour une dernière épuration de l'air rejeté.

Leur avantage ? Un simple rinçage régulier vous permettra de les débarrasser de leurs impuretés et de leur redonner un second souffle, encore et encore. Une option économique et écologique à long terme.

Cependant, veillez à bien suivre la procédure adéquate, dictée par le livret d'instructions. Un nettoyage trop brusque pourrait endommager leurs fines mailles filtrantes.

Les filtres non lavables

À l'opposé, certains modèles Dyson sont équipés de filtres qui ne peuvent être nettoyés. Lorsque ceux-ci sont saturés de poussière, l'unique solution reste de les remplacer par des neufs.

Si cette option présente un coût récurrent, l'avantage est double : d'une part, vous êtes assurés de toujours bénéficier d'un filtre 100% efficace. D'autre part, le remplacement s'avère bien plus simple et rapide que le nettoyage minutieux d'un filtre lavable.

La consultation préalable du manuel reste impérative pour identifier si vos filtres appartiennent à la famille « lavables » ou « non lavables ». Une erreur d'appréciation pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur les performances de votre précieux aspirateur Dyson.

Étape 2 : Le grand démontage

Maintenant que nous savons à qui nous avons affaire, il est temps de passer à l'action. Éteignez et débranchez votre Dyson, nous allons devoir mettre les mains dans le cambouis !

Pour les aspirateurs traîneaux et balais, rien de bien sorcier. Repérez le compartiment à poussière, appuyez sur la gâchette prévue à cet effet, et retirez-le délicatement. Les filtres vous tendront alors les bras.

Si vous possédez un modèle sans fil, suivez attentivement les instructions. Commencez par déverrouiller la batterie, puis ouvrez l'appareil comme indiqué. Les filtres ne vous échapperont pas !

Une fois localisés, ôtez-les avec douceur.

Étape 3 : Le grand nettoyage

C'est l'étape cruciale, alors restons concentrés ! Pour les filtres lavables, la manœuvre se déroule en trois temps :

Le petit coup de shake

Secouez légèrement le filtre au-dessus d'une poubelle pour évacuer les grosses particules de poussière. Procédez avec douceur, comme lorsque vous époussetez délicatement un tapis pour en retirer la saleté accumulée.

La douche froide

Placez ensuite le filtre sous un jet d'eau froide du robinet. Veillez à orienter le flux du centre vers les extrémités, sans quoi vous risqueriez d'endommager son système filtrant, ce qui serait fort dommage.

Le séchage, l'étape cruciale

Une fois rincé, laissez simplement votre filtre sécher à l'air libre pendant 24 heures minimum. Pas de sèche-cheveux ni autre source de chaleur, qui pourraient le déformer ou l'abîmer. Un peu de patience, et le tour sera joué !

Important

Si vos filtres ne sont pas lavables, contentez-vous de les remplacer quand ils seront saturés de poussière. Vous pourrez vous en procurer de nouveaux auprès d'un revendeur agréé Dyson ou sur le site internet de l'entreprise.

Étape 4 : Remontage et vérifications

Le plus dur est fait ! Il ne vous reste plus qu'à réinsérer soigneusement les filtres à leur place, puis à refermer les compartiments de votre aspirateur robot.

Pour les modèles traîneaux et balais, enclenchez simplement le compartiment à poussière jusqu'à entendre un « clic » rassurant. Et pour les sans fil, n'oubliez pas de remettre la batterie avant de tout verrouiller.

Une dernière inspection s'impose : assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et qu'aucun dommage collatéral n'a eu lieu durant l'opération. Un petit tour d'horizon, et vous pourrez de nouveau faire régner la propreté !

Routine d'entretien indispensable

Je vous le répète, cette petite séance d'entretien est cruciale pour prolonger la vie de votre précieux aspirateur. Mettez donc en place une routine respectueuse : tous les 3 mois environ, offrez un petit nettoyage à vos filtres pré-moteur. Ils vous le rendront bien !

Pour les filtres post-moteur, vous pourrez être un peu plus coulant. Leur fréquence de nettoyage dépendra de votre utilisation, mais en règle générale, un rythme plus espacé suffira amplement.

En suivant ces quelques consignes avisées, votre Dyson restera au top de sa forme pendant des années.

