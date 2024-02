Vélib’ face au froid : les vélos électriques toujours en difficulté à Paris

Suite à une chute soudaine des températures survenue à Paris et dans ses environs vers la mi-janvier, il est devenu difficile de trouver des vélos électriques opérationnels aux points de location Vélib’. Apparemment, les conditions glaciales affectent négativement la performance et la capacité de recharge des batteries de ces vélos.

Cette situation est loin d’être anodine pour les utilisateurs du service de vélo en libre-service. Durant cette période hivernale, nombreux sont ceux qui comptent sur la praticité des vélos électriques, pourtant mis à mal par le froid. D’une part, la disponibilité limitée de ces derniers entraîne de longues attentes aux bornes pour ceux qui souhaitent les emprunter. D’autre part, certaines personnes se retrouvent contraintes de renoncer à utiliser les must have avec une assistance électrique, beaucoup plus pratiques lorsqu’il s’agit de gravir les pentes escarpées des quartiers montueux de la capitale.

Véhicules électriques face au froid : mythe ou réalité ?

Il n’est pas surprenant de constater que les principales difficultés concernent les batteries des vélos électriques. En effet, ces composants sont généralement sensibles aux variations climatiques et peuvent perdre en efficacité dans les conditions extrêmes. Or, ces dernières semaines, les températures ressenties ont souvent été proches, voire inférieures, à 0°C. Un environnement peu propice au bon fonctionnement de ces appareils qui requièrent une attention particulière.

Avec l’essor actuel des mobilités douces et électriques, il est crucial de trouver des solutions adéquates pour assurer un service continu et performant quelles que soient les conditions météorologiques. Ce problème a été confirmé par Vélib’ Métropole dans un courriel envoyé à ses abonnés à la fin du mois de janvier. Fort heureusement, certaines pistes sont déjà envisagées pour résoudre les soucis de performance des Vélib’ sous le grand froid.

La première mesure consiste à améliorer la protection des batteries face aux températures négatives. Des étuis isolants pourraient être développés, afin de conserver la chaleur et éviter une trop grande exposition au froid. De plus, les constructeurs devront sans doute revoir certaines caractéristiques techniques des vélos pour assurer un meilleur fonctionnement en situation climatique difficile.

En parallèle, il semblerait également important d’informer et sensibiliser les usagers sur les bonnes pratiques à respecter lors de l’utilisation des vélos électriques dans ces conditions extrêmes. Ainsi, ils pourraient être conseillés de privilégier les trajets plutôt courts et d’optimaliser leurs déplacements pour ne pas épuiser inutilement les batteries.