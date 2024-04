Trek présente son nouveau vélo électrique confort le plus léger

Avec le lancement du Verve+ 1 LT, Trek enrichit sa gamme de VAE confort. Ce vélo électrique urbain ultra-léger est une nouveauté pour les cyclistes cherchant une aide efficace pour raccourcir leurs trajets sans être alourdis.

Présentation du Verve+ 1 LT

Un moteur électrique puissant et compact

Le moteur électrique Hyena, intégré au moyeu, permet de réduire le poids du VAE d'environ 5 kg. Offrant une assistance jusqu'à 25 km/h, un couple de 40 Nm, et une autonomie de jusqu'à 56 km, il promet des trajets urbains fluides et agréables.

Conception légère, confort préservé

Avec un poids plume de 18 kg, le Verve+ 1 LT préserve tous les éléments de confort appréciés des utilisateurs de Trek, comme la selle confortable et les poignées ergonomiques. Son cadre ouvert facilite l'accès, tandis que le poste de pilotage ajustable améliore le confort de conduite.

Commandes intuitives et connectivité avec Trek Central

Les commandes au guidon simplifient la sélection des vitesses et des modes d'assistance. La compatibilité avec l'application Trek Central permet de régler les paramètres du moteur électrique, d'obtenir des estimations précises de l'autonomie restante, de calculer des itinéraires, d'enregistrer les sorties et plus encore. Cela enrichit par conséquent, l'expérience cycliste.

Équipement complet pour toute aventure

Ce nouveau vélo électrique vient équipé de série avec un porte-bagages, des garde-boue et des feux. Ces équipements permettent aux cyclistes de partir à l'aventure dès le premier jour. Disponible sur trekbikes.com et chez les revendeurs Trek, il est prêt à répondre à tous les besoins des cyclistes.

Fiche technique du Verve+ 1 LT

Système Hyena : assistance électrique jusqu'à 25 km/h avec un couple de 40 Nm.

assistance électrique jusqu'à 25 km/h avec un couple de 40 Nm. Batterie Hyena de 250 Wh , compatible avec une batterie auxiliaire.

, compatible avec une batterie auxiliaire. Pneus de 27,5 x 2 pouces pour une stabilité et un confort accrus.

pour une stabilité et un confort accrus. Transmission Shimano 2×8 vitesses , adaptée à tous les terrains urbains.

, adaptée à tous les terrains urbains. Freins à disque hydrauliques Shimano pour une sécurité optimale.

pour une sécurité optimale. Poids remarquable de 18 kg , pour faciliter le transport et la maniabilité.

, pour faciliter le transport et la maniabilité. Autonomie impressionnante de jusqu'à 56 km , idéale pour les longues distances.

, idéale pour les longues distances. Trois options de couleur : Gris, jaune et rouge, offrant un choix personnel de style.

Le Verve+ 1 LT de Trek représente une avancée significative dans le monde des VAE confort. Sa légèreté, son confort et sa technologie de pointe font de lui le compagnon idéal pour les déplacements urbains. Avec ce nouveau modèle, Trek démontre une fois de plus son engagement envers l'innovation et la qualité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.