Test du Rider 5000 W : un scooter électrique tout en puissance !

Si vous vous passionnez pour les scooters électriques rapides, le Rider 5000 W est pour vous. Aussi élégant que nerveux, ce modèle plaira sans aucun aux fana de vitesse, de puissance et de sensations fortes. Voici un test passionnant sur le Rider 5000 W et toutes ses spécificités.

Modèle par excellence de vitesse et de performances parmi les scooters électriques nous vous présentons ici le test détaillé du Rider 5000 W. Vous verrez par ici que ce casque, en plus de sa puissance, a beaucoup à offrir.

Caractéristiques techniques

Vitesse : 95 km/h

95 km/h Poids : 98 Kg

98 Kg Moteur : 5,2 Kw

5,2 Kw Autonomie : 100 km

100 km Prix : 4690 €

Test du Rider 5000 W : design

Le Rider 5000 W arbore un design moderne et élégant qui attire immédiatement l'œil.

En effet, ce scooter électrique aux design italiens brille de par un aspect somptueux, tout en courbe et en finesse. Que ce soit sa couleur d'un noir mat, ses roues massives Go2roues, ou ses rétroviseurs élégants, tout est fait pour attirer le regard. À préciser qu'il est possible de retrouver ce modèle en différents coloris.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari est réussi, puisque lors du test du Rider 5000 W, nous nous sommes souvent attardés sur la beauté du véhicule. Cela vient également du parfait agencement des composants, que ce soit la selle espacée et ergonomique, ou le système d'éclairage massif qui orne le devant du véhicule.

Le tout donne au scooter un style très proche d'une Vespa, ce qui l'honore. Si le design ne fait pas tout, il est clair que ça joue grandement sur l'expérience de conduite de l'utilisateur.

Un confort indéniable !

Il est important de savoir que le Rider 5000 W ne mise pas que sur le design, puisque le niveau de confort a été préalablement pensé.

Ainsi, ce scooter offre un confort optimal sur plusieurs points, à commencer par le plancher du véhicule. En effet, on arrive à poser parfaitement les pieds sans forcément occuper une grande place et se retrouver à l'étroit. Résultat, on peut passer des heures sur ce véhicule sans ressentir le moindre inconfort. Ce confort est également présent au niveau de la selle, puisque le scooter possède une selle très basse, mais sans compromis au niveau de l'espace. Une bonne idée pour les personnes de grande taille, mais peut donner un avis mitigé aux personnes de petite taille. L'espace est un élément qui revient souvent puisque le scooter est parfaitement capable d'accueillir deux personnes sans se coller l'une à l'autre.

Question maniabilité, les guidons, bien qu'un peu petits, vous promettent une utilisation facile et agréable. Cela peut toutefois se montrer moins pratique pour les personnes qui ont l'habitude de faire des créneaux minutieux.

À noter cependant que ce scooter est assez lourd. Si cela n'a pas de réelles incidences sur ses performances en conduite, cela peut se montrer contraignant lorsqu'il est question de déplacer le véhicule obligatoirement.

Test du Rider 5000 W : analyse de la performance

Après le test du Rider 5000 W au niveau du confort et de l'ergonomie, attardons-nous de plus près concernant l'élément essentiel du scooter, sa performance.

Ici, il est question de voir les capacités du véhicule sur différents aspects.

Vitesse et puissance

Premier élément essentiel à analyser concernant la puissance du scooter, c'est au niveau de sa vitesse.

Équivalent aux modèles 125 cc, ce véhicule d'aller à plus de 95 km/h en dehors de la ville, puisqu'un déplacement en zone citadine contraint généralement les utilisateurs aller dans les 45km/h, voire moins.

Cette vitesse vous permet de parcourir de très longues distances en un temps record, faisant de ce scooter un modèle parfaitement adapté aux voyages. Sa grande capacité d'accélération en est également la preuve. En effet, le scooter profite d'un excellent démarrage, et d'une accélération nerveuse. Attention d'ailleurs puisqu'on peut très vite aller à plus de 65 km/h en quelques secondes. D'autant plus que la décélération est beaucoup moins rapide, ce qui constitue un sérieux risque lors des virages en zone serrés.

Autonomie

Si la vitesse est en accord avec le côté puissant du Rider 5000 W, son autonomie l'est beaucoup moins.

En effet, pour une vitesse maximale de 95 km/h, on se retrouve avec une autonomie très limitée de 100 km. Bien-sûr, cela dépend de votre usage, mais on vite fait de parcourir une route et de se voir à moins de 20% de charge.

Le scooter essaie de se rattraper avec un mode économique qui s'enclenche automatiquement dès que la batterie descend en dessous des 20%. Malheureusement, cela ne suffit pas à combler ce manque évident d'autonomie. De plus, cela vous demandera une analyse minutieuse du trajet en repérant au point d'arrivée un lieu où vous pourrez recharger le véhicule.

Enfin, le temps de charge est relativement lent, soit 6h 30 pour une recharge complète. Un point négatif pour les situations d'urgence.

Fonctionnalités

À l'inverse de la plupart des scooters électriques, Le Rider 5000 W ne dispose pas de plusieurs modes de conduite.

À la place, un système de freinages à disques efficaces. D'une grande simplicité, la réactivité des freins vous permet de mieux contrôler votre scooter, surtout lors des virages. Concernant toujours les composants, le scooter bénéficie de suspensions arrière paramétrables et ergonomiques. Tout cela offre au modèle une excellente utilisation en ville, et une conduite encore plus intéressante sur les longs sentiers hors de la route.

Le système d'éclairage remplit parfaitement son rôle, permettant au scooter d'être parfaitement utilisé de jour comme de nuit. La grande taille de ce dernier vous permet de voir à plusieurs mètres, même sous une nuit noire.

Enfin, l'écran d'affichage du véhicule allie élégance et praticité. Il affiche les informations essentielles sans saturer le conducteur d'informations superflues. Vous y trouverez ainsi la vitesse en temps réel et le niveau de charge.

Prix du scooter

Concernant le prix, vous pourrez trouver le scooter à 4690 €, voire plus dans certaines boutiques spécifiques.

Il s'agit d'un investissement conséquent, faisant de ce scooter un modèle non adapté à tout le monde. Ce prix très élevé est justifié par ses caractéristiques, notamment sa grande performance, son excellent confort ou encore son design unique. Tous ses éléments vous permettront de mieux comprendre son prix. Malgré tout, cela reste un sacré investissement qui s'adresse avant tout aux passionnés de scooters et qui veulent un modèle unique et élégant.

Vous devez également prendre en compte que ce scooter ne vous permettra pas de profiter de toute sa puissance en ville, en raison des nombreuses limitations de vitesse. Aussi, si vous êtes un conducteur citadin, cela pourrait représenter un trop grand investissement.

À l'inverse, un passionné de voyage y trouvera totalement son compte et pourra parcourir de longs kilomètres en un temps record.

Faut-il choisir ce scooter ?

Il est important de savoir que le Rider 5000 W s'adresse avant tout aux grands amoureux de voyages.

En effet, ses hautes performances sont généralement bridées lorsqu'il est utilisé en ville. Toutefois, cela ne l'empêche pas d'être un excellent véhicule, adapté pour n'importe quelle activité. Son confort et l'ajustement de ses composants en font un modèle passe-partout.

Son style unique ne vous laissera pas indifférent, faisant de ce dernier l'un des plus beaux scooters électriques sur le marché. Pratique et puissant, choisir ce scooter vous assure des déplacements rapides.

Il faut cependant prendre en compte que le choix dépendra en grande partie de vos besoins. Si vous voulez un véhicule nerveux, capable de vous emmener loin rapidement, vous avez le modèle adéquat. À l'inverse, si vous êtes plus tôt habitué aux petites balades en ville, il peut être préférable d'opter pour un autre modèle de scooter.

De manière générale, le Rider 5000 W représente un excellent, à condition qu'il réponde à des critères que vous aurez préalablement.

Rider 5000 W Le scooter électrique qui allie puissance et praticité Voir l'offre Verdict Avec son prix de 4690 €, vous êtes peut-être réticent à l'idée de choisir ce scooter. Sachez toutefois que vous avez ici un véhicule avec un excellent rapport qualité/prix, doté de caractéristiques élevées. On peut notamment y citer sa puissance, illustrée ici par sa vitesse maximale, ou encore son confort optimal. S'il est vrai que le modèle souffre de quelques points négatifs, comme une faible autonomie, ses qualités compensent rapidement ces lacunes. Aussi, au vu du test minutieux effectué, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un excellent scooter électrique. Idéal pour les amoureux de vitesse, mais également pour ceux qui cherchent un véhicule fiable, robuste avec une grande élégance. Aussi, le Rider 5000 W n'est pas un modèle uniquement pour les fans de vitesse, mais également pour ceux qui cherchent un modèle avec un excellent rapport qualité/prix. Si vous avez donc le budget, n'hésitez plus et optez pour ce scooter électrique de haute volée. On aime Vitesse maximale satisfaisante

Confort très élevé

Excellentes fonctionnalités

Design élégant On aime moins Autonomie faible

Modèle assez lourd

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn