Test de l’Eccity Model 3 : un tricycle électrique à grande autonomie !

Eccity a enrichi sa gamme de scooters électriques d’un nouveau modèle trois roues baptisé Model 3, voici notre test. Découvrez de quoi ce tricycle électrique est capable.

Le secteur des deux-roues électriques connaît un grand succès en raison de la multitude de modèles. En effet, il existe une large gamme d’équivalents 50cc, 125cc qui se distinguent par leur design, leur taille et même leur performance. En revanche, le tricycle électrique est très limité en termes de choix. Pour faire face à cette rareté, Eccity lance un modèle innovant. Nous avons fait le test du scooter électrique Model 3 made in France pour vous.

Caractéristiques techniques Moteur : 10 kW

Couple : 100 Nm

Assistances : 2

Autonomie : 100 km

Couleur : Noir, Blanc, Champagne

Test Eccity model 3 : un tricycle électrique de référence

Le model 3 est un scooter électrique à trois-roues fabriqué par Eccity, un constructeur français spécialisé dans les deux-roues électriques. De catégorie L3e, il peut être accessible à tous ceux qui sont titulaires d’un permis A2 ou d’un permis B avec formation.

Le Model 3 jouit depuis septembre 2021 de quelques améliorations tant esthétiques que techniques. Notamment une face avant redessinée avec un éclairage LED arrondi, une fourche plus performante, un panneau de bord connecté et 100% numérique. En plus, il dispose d’un guidon découvert ainsi que de boutons de contrôle revisités.

Ce qui frappe au premier regard, c’est l’équilibre des proportions, un train arrière très contenu et pas disgracieux. Il faut dire que ce scooter électrique à trois-roues se distingue dès son apparition par ses proportions équilibrées, son train arrière à la fois discret et original. Ses dimensions (1,95 m x 0,68 m x 1,26 m) et son poids (191 kg) lui confèrent un caractère de légèreté comparé aux véhicules thermiques à trois-roues conventionnels.

Son faible encombrement permet de le garer sans problème dans des zones à forte concentration urbaine. Quant à son compteur, il se démarque par sa précision, sa lisibilité.

Ces caractéristiques témoignent de la volonté de l’entreprise de soigner l’ergonomie de ce véhicule, aucun rajout inutile, la simplicité est de mise.

Un scooter électrique à trois-roues très confortable

Outre sa conception ergonomique, le Model 3 offre une expérience de conduite tout à fait plaisante. Tout d’abord, sa poignée moelleuse rend le contrôle du véhicule plus sûr.

Ensuite, son siège peut accueillir sans problème deux personnes. On a pu constater que le passager pouvait passer sa tête au-dessus du conducteur grâce à la partie surélevée de l’assise. Les dos d’âne que nous avons rencontrés durant notre test nous ont permis de vérifier la souplesse du train arrière de ce scooter électrique.

Grâce à ses amortisseurs haut de gamme et ses pneus Michelin 13 pouces, le tricycle électrique d’Eccity surmonte les obstacles efficacement que n’importe quel deux-roues. Notre test a montré que le scooter électrique Model 3 est plus agréable à conduire que certains modèles.

Riche en technologie

Outre le niveau de confort élevé qu’il offre, le Model 3 embarque un écran ultra complet. Celui-ci indique la vitesse, l’heure, la direction, la température, la consommation énergétique, l’odomètre, le niveau de la batterie et l’estimation de l’autonomie restante.

Toutefois, ce scooter ne bénéficie d’aucune application connexe. On ne peut donc pas le repérer ou contrôler l’état de sa charge via un smartphone. De plus, cet écran ne peut être utilisé comme GPS, un peu dommage compte tenu de sa fiabilité.

Dernier point, étant donné que ce scooter à trois-roues ne bénéficie pas de système de démarrage sans clé, il faut utiliser une clé pour l’actionner.

Des performances satisfaisantes sur route

Le Model 3 offre de fortes accélérations, mais sans être à la hauteur de la vitesse d’un BMW CE04. Presque étonnant sachant que le Model 3 fonctionne avec 2 moteurs autonomes de 5 000 W logés dans le moyeu des roues arrière. Au total, cet E scooter développe 10 000 W pour une performance un peu moins convaincante, due en particulier à son poids élevé.

Lors de notre test, nous avons soumis le Model 3 à des conditions extrêmes pour tester son endurance. Il atteint aisément 120 km/h sur les voies rapides. Face à un vent violent lors de la montée en côte à 15%, il roule à 60/65 km/h et ce même avec deux passagers.

En fait, il faut noter que ce scooter jouit de trois freins à disque. Le freinage se révèle agressif lors de la descente. Par rapport aux autres scooters, il permet de réduire la distance de freinage.

100 km d’autonomie

Pendant notre test, nous avons parcouru une distance de 40 km avec le Model 3. Seuls 50 % du niveau de la batterie ont été consommé. Ce qui signifie que le modèle 3 d’Eccity bénéficie d’une autonomie réelle d’environ 100 km.

Le scooter est fourni avec un chargeur développant 1500 W. Toutefois, il faut 3h30 pour faire le plein avec une prise de 230V.

Verdict

Le Model 3 est l’un des trois-roues électriques les plus performants, ayant la particularité d’avoir été dessiné et fabriqué en France. Il offre un excellent équilibre entre stabilité et maniabilité, avec des performances appréciables sur route, sans pour autant nous couper le souffle.

Il faut dire que le Model 3 coûte cher, au prix d’environ 11 000 €, une somme qui empêche de passer outre certains défauts. En particulier, la finition pas très flatteuse, le manque de connectivité ou de système de démarrage sans clef.

On se consolera néanmoins en constatant que le scooter électrique à trois-roues est robuste et fiable. Aussi, il bénéficie d’une excellente autonomie, ce qui contribue à compenser le fait que la batterie n’est pas amovible.

En toute honnêteté, il constitue un choix judicieux en termes de tricycle électrique, si vous êtes prêt à payer son prix.

Stabilité et confort d’utilisation

Vitesse maximale

Autonomie importante

Un scooter électrique durable

Prix élevé

Absence de connectivité

Autonomie - 8.5 Conduite - 8 Pratique - 9 Prix - 7.5 8.3 Autonomie : Avoisinant les 100 km. Un chiffre plutôt correct lors de notre test. . Conduite : Son avantage est sa stabilité. Il peut braquer jusqu'à 34 degrés grâce à sa fourche hydraulique et au train inclinable.. Pratique : Laisse suffisamment d'espace sous son siège pour accueillir un casque. Facile à prendre en main. Prix : Un prix un peu chèr. User Rating: Be the first one !