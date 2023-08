Test de l’eScooter E300SE : cet équivalent 125cc de Segway vaut-il son pesant d’or ? 

Segway s’attaque à un marché très concurrentiel et lance son équivalent 125 cm3, l’eScooter E300SE. S’agit-il du deux roues électrique de l’année ? Découvrez-le dans notre test.

Ninebot-Segway compte parmi les acteurs des mobilités électriques. En effet, elle est connue pour ses trottinettes électriques et hoverboards. Récemment, elle s’est introduite sur le marché des scooters électriques. Si nous avons déjà passé au test la Ninebot Max G2, nous allons cette fois-ci évaluer l’E300SE, son scooter électrique 125cc. En théorie, il jouit de performances plutôt intéressantes et d’une autonomie correcte, mais voyons comment il se comporte dans la réalité.

Caractéristiques techniques Moteur : 7,8 kW

Couple : 200 Nm

Mode assistances : 5

Autonomie : 85 km

Temps de recharge : 360 min

Permis : A1

Prix : 4 799 €

Test eScooter E300SE : un 125 cc aux finitions irréprochables

Proposé à 4 799 €, l’eScooter E300SE se révèle être un modèle solide, dynamique et abouti. Il compte bien s’imposer sur le marché comme la nouvelle référence des équivalents 125. En ce qui concerne son design, ce nouveau-né de Segway prend la plupart des courbes de son prédécesseur, l’E125S.

Toutefois, le choix des couleurs est plus restreint, car il n’est proposé qu’en noir. Bien que cette couleur lui convient parfaitement, nous aurions aimé disposer des mêmes options de combinaisons que pour le modèle 50 cc.

Son design futuriste et moderne est accentué par ses phares full-LED rectangulaires et élancés ainsi que par la finesse de son assise. Pour un deux roues de 125 cm3, l’Escooter E300SE a une taille relativement compacte, bien qu’il soit homologué pour deux personnes. Il faut également noter que lors de notre test, on a constaté que ses roues ne laissent pas beaucoup d’espace pour les jambes. Toutefois, la garde au sol se révèle assez généreuse tandis que l’emplacement de la batterie rehausse les pieds de l’utilisateur.

Test eScooter E300SE : un modèle riche en équipements

Pour son eScooter E300SE, Segway a opté pour un écran central assez large, qui a été très utile lors de notre test. Celui-ci fournit des informations détaillées concernant le mode de conduite, la vitesse, l’odomètre, le niveau de batterie et même l’heure. Nous déplorons toutefois le fait que l’autonomie et le pourcentage exact de charge ne figurent pas sur l’écran, pas plus que la température.

Cependant, l’écran a été bordé par 2 bandes fluorescentes dont la couleur change au fur et à mesure que l’on roule. Lorsque nous avons enclenché le freinage régénératif lors de notre test, les bandes sont devenues vertes, puis jaunes lorsque nous nous sommes arrêtés, et bleues lorsque nous avons roulé.

Par ailleurs, ce scooter prend en charge l’application propre de la marque. Elle offre la possibilité de le localiser, de vérifier les derniers détails sur son itinéraire

Test eScooter E300SE : une conduite plus dynamisme

Trois modes de conduite sont proposés sur l’E300SE. Le mode ECO augmente l’autonomie et permet de récupérer une partie de l’énergie via le freinage régénératif. Le deuxième mode convient plutôt à la conduite urbaine. Il offre des accélérations vives en désactivant le freinage à récupération d’énergie.

Quant au mode Sport, il exploite pleinement la puissance moteur (7,8 kW) pour atteindre la vitesse maximale de 105 km/h. Par ailleurs, il facilite également le freinage par récupération de l’énergie. Plus encore, il existe deux autres modes : cruise mode, un vrai limiteur de vitesse peu utile lors de notre test, et assist mode, un mode facilitant les manœuvres et limitant à 4 km/h la vitesse de la voiture.

Au guidon, ce deux-roues se distingue également par ses performances. En moins de 3 secondes, il peut passer de 0 à 50 km/h. Bien que le moteur soit très réactif et silencieux, on peut entendre un bruit de ventilation à l’arrêt. Le système de freinage régénératif se révèle également très efficace, avec des accélérations progressives et des arrêts momentanés.

Test du eScooter E300SE : stabilité et sécurité à l’ordre du jour

Le scooter bénéficie de la technologie Traction Control System (TCS). Cette dernière améliore la stabilité du véhicule, en particulier lors des démarrages. Cette technologie se double de l’ABS, un système assurant la stabilité de ce deux roues lors d’un freinage brusque, notamment en intempéries.

Côté confort, l’eScooter E300SE bénéficie d’un excellent niveau de suspension. De plus, ce scooter comprend une suspension à ressorts à l’arrière et l’avant permettant d’amortir les imperfections de la chaussée. Néanmoins, quelques vibrations peuvent être ressenties sans pour autant agacer le conducteur.

Lors de notre test, le gabarit réduit de l’E300SE se faufile aisément en ville, même si ses rétroviseurs sont assez hauts. Par contre, la visibilité laisse à désirer. Sur les voies rapides, l’angle mort risque d’être dangereux. En effet, Segway a privilégié l’esthétique avec des rétroviseurs arrondis, peu appropriés pour un 125 cm3.

Pour finir, l’eScooter E300SE bénéficie d’une bonne maniabilité. La marche arrière ainsi que le mode assist facilitent les manœuvres et rendent les stationnements aisés. Il convient également de noter la fonction Hold, permettant de maintenir automatiquement les freins à l’arrêt, ce qui constitue un atout précieux en cas de freinage dans les pentes.

E300SE : autonomie limitée

Propulsé par 2 batteries d’une capacité de 1,99 kWh, le eScooter E300SE garantit 85 km d’autonomie. Ce chiffre n’est toutefois réaliste qu’en mode éco lors d’une utilisation en ville. En revanche, cette autonomie diminue de moitié sur voies rapides et ne dépasse guère les 40 km, un seuil assez bas pour un 125 cm3. Fort heureusement, il est possible de se procurer une troisième batterie pour augmenter à 130 km l’autonomie. Toutefois, il faut savoir que cette solution réduit fortement l’espace de rangement sous la selle.

Pour le rechargement, il y a deux possibilités. Soit on branche le scooter directement pour recharger les batteries en même temps, soit on les retire pour les brancher une à une. Segway semble à la traîne de la concurrence sur ce point. En fait, l’extraction manuelle des batteries demande beaucoup d’efforts. D’abord, il faut ouvrir le siège du scooter, retirer le levier qui se trouve en dessous pour que la trappe du plancher s’ouvre.

Verdict

Le Segway E300SE constitue une véritable révolution sur le marché de scooter l’électrique 125cc, peu développé. Stable, rapide et agile, il ne présente pas beaucoup de lacunes, surtout par rapport à son prix. De fait, en lançant cet équivalent 125 à seulement 4.799 euros, il attire probablement de nombreux utilisateurs à la recherche de bon plan.

Connectivité

Bon rapport qualité prix

Rétroviseur non adapté au modèle 125 cc

Design - 8.8 Conduite - 9.2 Performance - 9 Prix - 9.5 9.1 Design : Un scooter électrique 125cc au design futuriste et moderne. Conduite : conduite dynamisme avec trois modes de conduite : eco, urbaine et sport. Performance : un maxi scooter performant, il peut passer de 0 à 50 km/h en moins de 3 secondes. Prix : Rapport qualité-prix attractif, avec un prix de départ de 4 799 €. User Rating: Be the first one !