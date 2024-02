CGO009, le nouveau vélo électrique haut de gamme de TENWAYS

TENWAYS, une marque en pointe dans l'innovation des vélos électriques, lance son dernier modèle haut de gamme, le CGO009. Redéfinissant le paysage de la mobilité urbaine, ce vélo intelligent allie style épuré et technologie avancée pour une expérience de conduite sans pareille.

Le CGO009 marque une nouvelle ère pour TENWAYS avec ses composants personnalisés en offrant un vélo électrique à la pointe de l'innovation. Conçu pour les cyclistes urbains branchés, il marie élégance et performance. Il intègre en même temps les dernières avancées technologiques de la marque.

TENWAYS, une marque à la pointe de l'innovation

Depuis des années, TENWAYS bouleverse le marché des vélos électriques avec ses designs ergonomiques et ses composants de qualité. Avec le CGO009, l'entreprise continue de repousser les limites en introduisant de nouveaux composants personnalisés. Ces derniers garantissent une conduite fluide et sans effort pour les utilisateurs.

Le CGO009, un compagnon fiable pour les déplacements urbains

Avec une capacité maximale de 145 kg et une autonomie de 100 km, le CGO009 est conçu pour être robuste et polyvalent. Son moteur puissant et silencieux, sa conception à faible résistance et ses fonctions intelligentes en font un compagnon idéal pour les déplacements quotidiens en ville.

Disponibilité et caractéristiques techniques

Ce nouveau vélo électrique est disponible en trois coloris et une seule taille, et sera vendu à partir du 28 février 2024 au prix de 2 399 euros. Doté de freins à disque hydrauliques, d'une batterie Lithium-Ion de 374 Wh et d'une chaîne en courroie, ce vélo électrique offre une expérience de conduite de haut niveau, alliant confort, commodité et style.

Un peu plus de détails :

Vitesse maximale : 25km/h ;

Autonomie : jusqu'à 85km (en fonction du poids, des conditions climatiques) ;

Chaine : courroie ;

Moteur : 250W ;

Batterie : 374 Wh (36V, 10.4 Ah) ;

Batterie Lithium-Ion avec éléments LG ;

Freins à disques Hydrauliques ;

Compatible avec l'application Tenways ;

3 coloris : noir, vert olive et ice blue ;

1 seule taille : Taille 57 pour personnes mesurant entre 1m70 et 2m ;

Poids total : 23kg avec les accessoires.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.