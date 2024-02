Cargo One : ce vélo familial génial fait tourner les têtes avec ses clignotants !

Le vélo électrique clignotant Cargo One de Tenways révolutionne la mobilité urbaine en offrant une alternative pratique et écologique pour le transport quotidien. Conçu spécifiquement pour répondre aux défis de la vie en ville, ce vélo combine innovation et fonctionnalité pour faciliter les déplacements, le transport de marchandises, et même les trajets scolaires des enfants, tout cela sans les tracas liés au trafic.

Un design pensé pour plus de confort et de sécurité

Doté d’un cadre ergonomique avec des clignotants intégrés, le Cargo One améliore la visibilité et la sécurité lors des changements de direction, grâce à sa fourche SR Suntour Mobie A32 et une suspension avant qui assurent un confort de conduite sur différents terrains​​. La batterie a une capacité impressionnante de 960 Wh, ce qui permet une autonomie d’environ 90 km, selon Tenways.

Avec ses freins à disque hydrauliques, le Cargo One prouve l’engagement de Tenways envers la fiabilité et la durabilité, assurant une sécurité maximale pour l’utilisateur dans toutes les conditions de conduite​​. En outre, le vélo offre une capacité de charge impressionnante de 250 kg, permettant de transporter facilement des charges lourdes ou volumineuses. Il dispose d’un espace de chargement modulable, capable d’accueillir jusqu’à deux petits passagers, rendant le Cargo One extrêmement polyvalent​​.

Où se procurer un vélo électrique clignotant cargo ?

Proposé à un prix compétitif de 4 999 euros, le Tenways Cargo One se positionne comme un choix économique pour les familles, alliant la performance d’un scooter à la convivialité d’un vélo hollandais. Son moteur Bafang M600 et sa transmission Enviolo facilitent une utilisation agréable pour une large audience​​​​.

Ce vélo électrique est disponible à l’achat en ligne ou chez des revendeurs spécialisés. Il se distingue par ses caractéristiques uniques et son excellent rapport qualité-prix, offrant une solution de mobilité urbaine adaptée aux divers besoins des utilisateurs.

Choisir le Cargo One, c’est opter pour une solution de transport quotidien à la fois pratique et respectueuse de l’environnement. Ce vélo répond efficacement aux exigences de la mobilité urbaine moderne, tout en contribuant à réduire l’empreinte carbone et la pollution sonore.