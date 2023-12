Rétrospective : les tendances qui ont marqué le secteur du streaming en 2023 !

L’année 2023 a été une année charnière pour l’industrie du streaming. Elle a été marquée par de nombreux changements et innovations qui ont façonné l’avenir de ce secteur en pleine croissance. Jetons un coup d’œil rétrospectif sur les principales tendances qui ont marqué le paysage du streaming cette année.

De la guerre des plateformes à la révolution des contenus, l’année 2023 restera une date clé dans l’histoire du streaming. Entre boom des abonnements, consolidation industrielle et innovations technologiques, le secteur a connu une année riche en rebondissements. Plongée au cœur d’une année stratégique qui préfigure le futur du streaming mondial !

Grèves dans l’industrie du divertissement

L’année a commencé avec des mouvements de grève massifs menés par la Writers Guild of America (WGA) et le Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Ces grèves ont perturbé les calendriers de production télévisuelle et cinématographique.

Ils ont notamment entraîné des retards dans les premières de plusieurs séries très attendues et le report des longs métrages. Bien que pénibles à court terme, ils ont néanmoins permis d’engager des négociations essentielles. Notamment sur les conditions de travail et la rémunération des créateurs de contenu.

Tendances streaming 2023 : mesures contre le partage de comptes

Face à la tendance croissante du partage de comptes, Netflix et d’autres plateformes majeures ont riposté avec diverses mesures dissuasives. Netflix a été le fer de lance en testant la vérification des appareils connectés et en facturant des frais supplémentaires pour le partage de compte au-delà du foyer.

De l’autre côté, Disney+ a annoncé le lancement d’un nouvel abonnement avec publicité moins cher mais limitant le partage de compte. Ces changements visent à accroître les revenus des plateformes. Toutefois, il faudra voir comment ils affecteront la fidélisation des abonnés.

Vague d’adaptations littéraires et de bandes dessinées

Les séries les plus populaires de 2023 puisaient massivement leur inspiration dans des œuvres littéraires et de bandes dessinées préexistantes.

Des succès retentissants comme la série HBO The Last of Us adaptée du jeu vidéo éponyme ou la série à succès Netflix One Piece tirée du manga japonais ont captivé le public et généré un fort engouement en ligne.

Face à la difficulté croissante de percer avec des concepts entièrement originaux, les plateformes misent de plus en plus sur des propriétés intellectuelles établies auprès des fans pour s’assurer des bases solides d’abonnés.

Vague de fusions et d’acquisitions

En réponse à la position ultra-dominante de Netflix sur le marché, plusieurs acteurs ont cherché à consolider leurs forces par le biais de fusions ou d’acquisitions.

Warner Bros. Discovery a fusionné ses plateformes HBO Max et Discovery+ dans un service unique. The Walt Disney Company a pris le contrôle total de Hulu. La firme prévoit d’intégrer cette plateforme ainsi que Disney+ et ESPN+ dans un package unique.

Même Paramount Global envisage de fusionner Showtime au sein de Paramount+. Ce mouvement de consolidation vise à mutualiser les investissements en contenus originaux et les bases d’abonnés afin de rivaliser avec Netflix.

Tendances streaming 2023 : retour des séries cultes

Plutôt que de miser uniquement sur de nouveaux contenus pour attirer les abonnés, les plateformes ont capitalisé en 2023 sur le retour de séries à succès bien établies. Des séries comme Succession, The Crown, Stranger Things ou encore Only Murders in the Building sont revenues cette année après une longue attente des fans.

Ces nouvelles saisons tant attendues ont permis aux plateformes de rappeler aux abonnés la qualité de leurs productions originales phares et de consolider leur image de marque.

Montée en puissance du streaming d’événements en direct

Au-delà des films et des séries, les plateformes de streaming ont également cherché cette année à attirer de nouveaux publics en diffusant des événements en direct.

Netflix et Disney+ ont commencé à retransmettre en direct des one-man shows de comiques ou des réunions spéciales de distributions de séries à succès. Diffuser ce type d’événements en direct, généralement réservés à la télévision linéaire, permet aux plateformes d’élargir leur offre de contenu et de rendre l’expérience de streaming plus dynamique.

Tendances streaming 2023 : Expérimentation de modèles tarifaires

La prolifération des services de streaming a amené les plateformes à expérimenter diverses stratégies de tarification pour attirer de nouveaux abonnés ou en fidéliser des existants.

Certaines plateformes comme HBO Max ou Netflix ont augmenté sensiblement leurs prix sur certains marchés. Disney+ s’est appuyée sur une offre moins chère subventionnée par la publicité.

D’autres acteurs comme Amazon Prime Video ou Peacock prévoient également d’introduire prochainement une formule avec publicité. En parallèle, l’émergence de services entièrement gratuits financés par la publicité, comme Pluto TV, Tubi ou Roku Channel, propose une alternative low-cost aux consommateurs plus sensibles aux prix.

Nouvelles fonctionnalités pour une expérience enrichie

Parallèlement à la croissance exponentielle du streaming, les plateformes cherchent constamment à intégrer de nouvelles fonctionnalités. Le but étant de proposer une expérience toujours plus immersive et interactive aux utilisateurs.

L’un des axes prioritaires est l’amélioration constante de la qualité visuelle. Ceci, avec le déploiement accéléré des technologies 4K et HDR qui se généralisent désormais sur la majorité des contenus récents. L’expérience sonore n’est pas en reste, avec le développement des formats audio surround comme le Dolby Atmos.

De plus en plus de services explorent également des fonctionnalités de streaming participatif et social. Netflix et Prime Video ont introduit une option de visualisation synchronisée pour partager l’expérience de visionnage d’un film ou d’une série à distance avec ses amis. D’autres applications intègrent des chatrooms ou des espaces de discussions en temps réel au sein même du lecteur vidéo.

On observe aussi les prémices d’une intégration entre streaming vidéo et réalités virtuelle/augmentée. Les géants du secteur commencent à expérimenter des applications mêlant streaming et environnements virtuels socialement connectés.

Enfin, l’intelligence artificielle et les algorithmes de recommandation personnalisée joueront un rôle croissant dans les prochaines années. Ils permettront de suggérer des contenus ultra-ciblés aux goûts de chaque utilisateur. L’enjeu sera de fournir à chacun le contenu parfait au bon moment pour maximiser son engagement.

Tendances streaming 2023 : domination du marché américain et recours aux VPN

Sans surprise, les États-Unis restent le plus gros marché au monde pour l’industrie du streaming. Et cela, tant en termes d’utilisateurs que d’investissements dans les contenus originaux. La plupart des plateformes américaines proposent ainsi un catalogue beaucoup plus fourni de films et de séries à succès pour le public local.

Face à cette disponibilité de contenus bien plus étoffée aux États-Unis, de plus en plus d'utilisateurs internationaux ont recours à des réseaux privés virtuels (VPN). Il s'agit d'une solution infaillible pour contourner les restrictions géographiques et accéder aux bibliothèques américaines depuis l'étranger.

Selon les analystes, près d'un tiers des utilisateurs de Netflix en Europe et en Asie auraient adopté un VPN gratuit ou payant en 2023. Et cela, malgré les tentatives des plateformes pour bloquer cet usage contre leurs conditions générales d'utilisation.





Expansion internationale et contenu localisé

Pour étendre leur emprise au-delà des frontières américaines, les géants du streaming ont massivement investi en 2023 dans la production et l’acquisition de contenus locaux à l’étranger. Netflix et Amazon Prime Vidéo se sont particulièrement illustrés sur ce terrain. Les deux plateformes ont proposé des films, séries et animes sous-titrés ou doublés dans de multiples langues. Ceci, tout en mettant l’accent sur des créations issues d’Asie, d’Europe ou d’Amérique Latine.

Outre les contenus multilingues, les plateformes personnalisent leur offre en fonction des pays. Elles proposent désormais des sections dédiées mettant en avant les programmes les plus pertinents culturellement pour chaque public national. L’objectif est de s’intégrer dans les usages locaux et de renforcer l’attachement à la marque.

Succès des contenus interactifs et de niche

Certains formats de niche rencontrent un franc succès, à l’instar des fictions interactives comme Bandersnatch où les utilisateurs choisissent eux-mêmes le cours de l’intrigue ou des documentaires immersifs en réalité virtuelle (VR). Ces expériences narrative participatives séduisent particulièrement les jeunes générations.

On observe également l’émergence de plateformes ultra-spécialisées centrées sur un genre particulier : thriller, science-fiction, films d’animation japonais, comédies romantiques, etc. En répondant aux goûts pointus de niches d’abonnés, ces services de streaming de niche parviennent à tirer leur épingle du jeu.

Tendances streaming 2023 : intégration sociale et audio

De plus en plus de plateformes ajoutent des fonctionnalités de partage, de discussion ou de recommandation. L’objectif ? Renforcer l’interactivité et l’engagement des spectateurs avant, pendant et après le visionnage. Certains services vont même jusqu’à intégrer des espaces de chat en direct au sein même du lecteur vidéo.

En parallèle, la plupart des acteurs du secteur enrichissent leur offre de contenus audio exclusifs à écouter en streaming ou en téléchargement. Fictions, documentaires ou talk-shows audio attirent une nouvelle génération d’adeptes.

Que nous réserve les prochaines années ?

Selon une étude récente du cabinet Market Research Future (MRFR), le marché mondial du streaming vidéo est promis à une croissance massive au cours des prochaines années. Les analystes prévoient que ce secteur en plein essor devrait atteindre la barre impressionnante de 534,37 milliards de dollars américains d’ici 2028, avec un taux de croissance annualisé de 29,3% sur la période de prévision.

Cette explosion de la demande s’explique par la démocratisation des appareils connectés, la multiplication des services de streaming et l’amélioration constante des infrastructures réseaux à haut débit dans le monde. La généralisation de la fibre optique et de la 5G rend le streaming vidéo de haute qualité accessible à un plus grand nombre de foyers.

Dans la même veine, le temps passé par les consommateurs à regarder des films et des séries en streaming ne cesse d’augmenter. Et cela, plus particulièrement chez les jeunes générations au détriment de la télévision traditionnelle.

Face à cet engouement croissant et à l’importance stratégique prise par le streaming, toutes les plateformes sont engagées dans une course aux investissements colossaux dans les contenus pour étoffer leur offre et attirer de nouveaux abonnés. Entre productions originales, rachats de droits de diffusion et acquisitions de studios, les budget alloués aux contenus ne cessent de grossir d’année en année.