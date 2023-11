Top des VPN pour des serveurs aux USA : lequel choisir !

Avec votre FAI et le gouvernement américain qui suit de près vos activités en ligne, la protection de votre vie privée devient essentielle. Notre guide met en lumière des VPN robustes qui chiffrent vos données, les préservant de la surveillance des FAI et garantissant votre anonymat face à l’Alliance 5-Eyes. Découvrez notre sélection des meilleurs VPN pour des serveurs aux USA, où la surveillance gouvernementale est omniprésente.

NordVPN se distingue comme le premier choix pour des serveurs aux USA. Avec une présence dans plus de 60 pays, il assure une connexion rapide et stable. En prime, ce service garantit la confidentialité en ligne en dissimulant votre adresse IP et en cryptant l'intégralité de votre trafic internet. Optez pour NordVPN, synonyme de performances exceptionnelles et de protection optimale de votre vie privée lors de vos activités en ligne.

Aux États-Unis, la surveillance gouvernementale intense fait des VPN une nécessité croissante. Bien que l’efficacité totale contre les menaces de cybersécurité ne soit pas garantie, opter pour un réseau virtuel privé représente une première défense cruciale pour sécuriser et préserver votre vie privée en ligne.

Avec une pléthore de fournisseurs clamant être les meilleurs, trouver celui qui correspond à vos besoins devient complexe. Ce guide exclusif des meilleurs VPN pour les USA offre une première étape essentielle vers une expérience en ligne plus sûre et plus privée.

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 5 500 serveurs dans 60 pays

Sécurité : Cryptage AES-256 bits, politique de non-journalisation stricte, Double protection, Kill switch, Onion over VPN

Performances : Vitesse de pointe de 800 Mbps, Technologie CyberSec, SmartPlay

Fonctionnalités : Streaming, Split tunneling, P2P, Double VPN, Onion over VPN

NordVPN se démarque comme le choix ultime pour le meilleur VPN aux États-Unis. Avec plus de 1 970 serveurs répartis dans 16 États, dont le Texas, la Californie ou encore la Floride, NordVPN offre des performances fiables et rapides.

Basé au Panama, NordVPN assure une sécurité de premier ordre, garantissant anonymat et protection même contre les 5-Eyes. Ses fonctionnalités avancées comprennent SmartDNS pour le streaming sans VPN et le tunneling fractionné pour une utilisation flexible. Expérimentez un streaming sans faille avec NordVPN, débloquant Netflix, YouTube, Hulu, Amazon Prime, HBO Now et Disney+.

Fonctionnalités de streaming avancées

Sécurité élevée

Facilité d’utilisation et ergonomie

Coût relativement élevé

L’application mobile peut être lente

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 3 200 serveurs dans 65 pays

Sécurité : Cryptage AES-256 bits, politique de non-journalisation stricte, Kill switch , Double VPN, MultiHop, Camouflage du trafic, CleanWeb

Performances : Vitesse de pointe de 1 700 Mbps, Technologie WireGuard

Fonctionnalités : Streaming, Split tunneling, P2P, Multi-appareils, Accès à Tor

Surfshark se distingue comme un choix exceptionnel pour un VPN américain polyvalent, idéal pour un usage individuel ou multiple. Avec la possibilité de connecter un nombre illimité d’appareils à un seul compte, il offre plus de 600 serveurs dans 25 villes américaines, dont Seattle, New York, Boston, Los Angeles, et Las Vegas.

Doté d’un cryptage AES-256-GCM amélioré, Surfshark assure une sécurité comparable aux meilleurs fournisseurs. Les fonctionnalités incluent la protection contre les fuites DNS, IPv6, WebRTC, un kill switch, le mode Camouflage et Clean Web.

Enfin Surfshark débloque aisément Netflix, BBC iPlayer, YouTube, Hulu, Amazon Prime, HBO Now, Disney+ et autres sans erreur.

Sécurité de premier ordre

Connexions illimitées

Fonctionnalités de streaming avancées

Interface utilisateur parfois complexe pour les utilisateurs débutants

La densité des serveurs peut varier, impactant parfois les vitesses de connexion

Cyberghost

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 7 900 serveurs dans 91 pays

Sécurité : Cryptage AES-256 bits, politique de non-journalisation stricte, kill switch, double VPN, adblocker intégré, protection contre les fuites de DNS et IP

Performances : Vitesse de pointe de 848 Mbps, technologie WireGuard

Fonctionnalités : Streaming, split tunneling, P2P, multi-appareils, accès à Tor

Avec 1 400 serveurs aux États-Unis, CyberGhost excelle pour divers États et activités en ligne. Ses 10 200 serveurs dans 100 pays, dont Atlanta, Las Vegas, New York et Seattle, offrent une vitesse impressionnante de 86 % des vitesses d’origine. Basé en Roumanie, il échappe aux lois restrictives et garantit une sécurité renforcée avec le cryptage AES 256 bits et les serveurs roumains NoSpy.

Bien que fonctionnel sur tous les OS, des lacunes subsistent sur iOS et macOS. Pour le streaming, CyberGhost débloque Netflix, Amazon Prime, Hulu, Max et Disney+, et l’option d’une adresse IP dédiée assure une expérience encore plus fluide.

Politique de non-journalisation stricte

Fonctionnalités de streaming avancées

Large réseau de serveurs

Lacunes sur iOS et macOS, certaines fonctionnalités comme le kill switch

La fluctuation des vitesses selon la géolocalisation peut influencer la qualité de la connexion.

IPVanish

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 2 200 serveurs dans 51 pays

Sécurité : Cryptage AES-256 bits, politique de non-journalisation stricte, kill switch, protection contre les fuites de DNS et IP

Performances : Vitesse de pointe de 800 Mbps

Fonctionnalités : Streaming, split tunneling, P2P, multi-appareils, accès à Tor

IPVanish, riche en fonctionnalités, offre plus de 1 254 serveurs dans 20 emplacements américains, comme Phoenix et New York. Avec 2 200 serveurs mondiaux, dont des vitesses de connexion récupérées à 80 % grâce au protocole WireGuard, IPVanish assure une expérience rapide et stable pour la navigation, le streaming et le torrent.

Bien que basé aux États-Unis, le fournisseur applique une politique stricte de non-journalisation, avec un kill switch et un cryptage AES 256 bits. La fonctionnalité à la demande facilite la connexion automatique dans des scénarios spécifiques.

IPVanish excelle dans le streaming avec un accès fiable à Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, idéal pour contourner les restrictions de contenu.

Vaste réseau de serveurs

Performances rapides

Excellente capacité de streaming

Basé aux États-Unis

Certaines fluctuations de vitesse peuvent survenir en fonction de la géolocalisation de l’utilisateur

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 1 000 serveurs dans 30 pays

Sécurité : Cryptage AES-256 bits, politique de non-journalisation stricte, kill switch, protection contre les fuites de DNS et IP

Performances : Vitesse de pointe de 97 Mbps, Technologie WireGuard

Fonctionnalités : Streaming, split tunneling, P2P, multi-appareils, accès à Tor

AtlasVPN, en tant que VPN premium, excelle dans la sécurité, les performances, et les fonctionnalités. Il convient particulièrement aux utilisateurs américains cherchant à préserver leur vie privée et sécurité en ligne, ainsi qu’à contourner les restrictions géographiques.

Parmi les atouts d’AtlasVPN, on compte une sécurité avancée avec cryptage AES-256 bits, des vitesses rapides, et un vaste réseau de plus de 750 serveurs répartis dans 25 emplacements américains. De plus, la politique stricte de non-journalisation assure que vos données ne sont pas conservées.

Sécurité de premier ordre

Performances élevées

Solution idéale pour la confidentialité et l’accès à des contenus géo-restreints

Siège aux États-Unis

Vitesse de connexion variable

ExpressVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 3 000 serveurs dans 94 pays

Sécurité : Cryptage AES-256 bits, politique de non-journalisation stricte, kill switch, protection contre les fuites de DNS et IP, protocoles, sécurité renforcée

Performances : Vitesse de pointe de 1 000 Mbps, Technologie WireGuard

Fonctionnalités : Streaming, split tunneling, P2P, multi-appareils, accès à Tor, SmartPlay, MediaStreamer (pour les Smart TV), cache, kill switch automatique

ExpressVPN se distingue comme un VPN premium offrant une excellente solution aux utilisateurs américains. Son vaste réseau de serveurs, comprenant 24 emplacements aux États-Unis, permet de contourner aisément les restrictions de contenu.

En ce qui concerne les performances, les serveurs du protocole propriétaire Lightway se révèlent très rapides, conservant environ 77 % de la vitesse originale.Situé dans les îles Vierges britanniques, ExpressVPN échappe aux lois américaines sur la surveillance et offre une politique stricte de non-journalisation. Pour renforcer la sécurité, l’activation de Threat Manager bloque le suivi et les activités malveillantes de tiers.

Vaste réseau mondial

Hautes performances

Sécurité robuste

Tarif légèrement élevé

Légers ralentissements géolocalisés

Proton VPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : plus de 1 700 serveurs dans 63 pays

Sécurité : Cryptage AES-256 bits, politique de non-journalisation stricte, kill switch, protection contre les fuites de DNS et IP, protocols, sécurité renforcée

Performances : Vitesse de pointe de 1 500 Mbps, Technologie WireGuard

Fonctionnalités : Streaming, split tunneling, P2P, multi-appareils, accès à Tor, ProtonMail, ProtonVPN Plus

Proton VPN, établi en Suisse, offre plus de 2 900 serveurs, dont 300 aux États-Unis. Premier choix pour un VPN gratuit aux États-Unis, son forfait gratuit comprend l’accès à 100 serveurs, une bande passante illimitée et une expérience sans publicité.

En tant que VPN américain, Proton VPN convient aux utilisateurs préférant une expérience technique. Toutefois, il est recommandé pour ceux qui mettent l’accent sur la confidentialité.

En outre, Proton VPN excelle en sécurité avec des fonctionnalités telles que Secure Core. Plateforme open source, elle assure une connexion VPN toujours active et offre un accès à d’énormes bibliothèques Netflix. En tant que VPN Linux, Proton surpasse certains de ses concurrents avec son interface utilisateur graphique.

Sécurité de premier ordre

Vitesses rapides

Prix abordable

Interface utilisateur non-intuitive pour les débutants

FAQ VPN pour des serveurs en USA

Comment choisir le meilleur VPN USA ?

Lors du choix d’un VPN américain, privilégiez la combinaison d’excellentes vitesses et d’une confidentialité irréprochable. Avec une pléthore d’options, aucun compromis n’est nécessaire.

Si vous voyagez aux États-Unis et souhaitez accéder à vos contenus préférés, optez pour un VPN avec des serveurs mondiaux. Les services leaders aux États-Unis offrent généralement une qualité exceptionnelle.

Débloquer Netflix, Hulu et d’autres services de streaming ainsi que les événements sportifs est une raison majeure d’utiliser un VPN. Choisissez un fournisseur avec un historique éprouvé de déblocage efficace.

Après des tests approfondis, NordVPN s’est démarqué comme le meilleur VPN américain et global. Son réseau étendu, ses vitesses élevées, sa confidentialité robuste et son streaming exceptionnel en font un choix inégalé. Cependant, la concurrence est féroce.

Comment obtenir un VPN pour les USA ?

Acquérir un VPN aux États-Unis est un processus simple. Voici ce que vous devez faire :

Choisissez un VPN fiable pour les États-Unis comme NordVPN

Téléchargez et installez l’application VPN

Lancez le VPN USA et effectuez la connexion

Repérez les États-Unis dans la liste des pays

Cliquez sur « Connecter »

Pourquoi avez-vous besoin d’un VPN aux États-Unis ?

Opter pour un VPN aux États-Unis est la meilleure solution pour assurer votre confidentialité face à la surveillance gouvernementale et de votre fournisseur de services Internet, vous offrant une tranquillité d’esprit totale.

Voici pourquoi vous devriez choisir un VPN aux USA :

Préservation de votre vie privée : En tant que membre de l’alliance 5-Eyes, les États-Unis partagent des données avec d’autres pays. Un VPN crypte votre trafic, rendant vos données inaccessibles.

En tant que membre de l’alliance 5-Eyes, les États-Unis partagent des données avec d’autres pays. Un VPN crypte votre trafic, rendant vos données inaccessibles. Prévention du suivi par le FAI : Les FAI américains vendent parfois des données utilisateur à des annonceurs. Un VPN bloque ce suivi en redirigeant votre trafic.

Les FAI américains vendent parfois des données utilisateur à des annonceurs. Un VPN bloque ce suivi en redirigeant votre trafic. Arrêt de la limitation de la bande passante : Les FAI peuvent limiter votre service en surveillant les activités P2P. Un VPN arrête cette limitation et améliore les vitesses.

Les FAI peuvent limiter votre service en surveillant les activités P2P. Un VPN arrête cette limitation et améliore les vitesses. Déblocage du contenu mondial en streaming : Un VPN permet de changer de région Netflix et d’accéder à d’autres plateformes, débloquant du contenu non disponible aux États-Unis.

Un VPN permet de changer de région Netflix et d’accéder à d’autres plateformes, débloquant du contenu non disponible aux États-Unis. Accès au contenu local : Utilisez un VPN pour obtenir une adresse IP américaine et accéder au contenu exclusif disponible aux États-Unis, même si vous n’y résidez pas.

Utilisez un VPN pour obtenir une adresse IP américaine et accéder au contenu exclusif disponible aux États-Unis, même si vous n’y résidez pas. Contournement des coupures de courant sportives : Un VPN permet de diffuser des matchs même lorsqu’ils sont bloqués dans votre État d’origine.

Un VPN permet de diffuser des matchs même lorsqu’ils sont bloqués dans votre État d’origine. Déblocage des sites de paris sportifs : Contournez les restrictions d’accès aux sites de paris sportifs grâce à un VPN robuste.

Contournez les restrictions d’accès aux sites de paris sportifs grâce à un VPN robuste. Déblocage des sites restreints par l’État : Utilisez un VPN pour accéder à des sites Web restreints par l’État, préservant ainsi votre liberté et votre confidentialité en ligne.

Dois-je me procurer un VPN mobile aux États-Unis ?

Si vos déplacements impliquent fréquemment l’utilisation de réseaux Wi-Fi publics, il est probable que vous recherchiez des solutions pour protéger vos données. Ces réseaux, bien que pratiques, peuvent être vulnérables aux cyberattaques, exposant potentiellement vos informations sensibles à des menaces indésirables.

La réponse à cette problématique réside dans l’acquisition d’un excellent VPN pour iOS ou Android. En activant simplement une application, vous pouvez sécuriser votre identité, offrant une protection imperceptible et efficace contre toute personne cherchant à compromettre vos données. Étant donné que la plupart des abonnements VPN couvrent plusieurs appareils, vous pouvez étendre cette protection à votre téléphone, tablette et ordinateur avec le VPN américain de votre choix dans cette liste.

Puis-je utiliser un VPN gratuit aux États-Unis ?

Utiliser un VPN gratuit aux USA est possible. Toutefois, il est crucial de prendre en compte les risques potentiels en matière de confidentialité et de sécurité. Il est donc important de noter que les serveurs VPN gratuits aux États-Unis sont souvent bloqués par les principales plateformes de streaming.

Il existe deux types de VPN gratuits : ceux entièrement gratuits et les versions gratuites des VPN payants (freemium). Les VPN entièrement gratuits peuvent présenter des risques. Quant aux Freemium, ils offrent des services limités, avec quelques emplacements de serveurs, des fonctionnalités restreintes et des limites de données. Cependant, il est à savoir qu’ils proviennent généralement de fournisseurs VPN réputés, réduisant ainsi les risques potentiels.