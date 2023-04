Suzuki dévoile son premier scooter électrique !

Suzuki a enfin dévoilé la première image de son prochain scooter électrique, le e-Burgman. Ce modèle électrique dispose d’une autonomie similaire à celle du Burgman 125 Street.

Dans le monde des deux-roues, Honda, Suzuki, Yamaha et Kawasaki ont toujours été au premier plan, rivalisant pour dominer le marché. Cependant, à l’ère des véhicules électriques, la dynamique semble changer. Avec le lancement prochain du Suzuki Burgman Electric, une nouvelle ère de coopération entre les quatre grands s’ouvre à nous. Grâce à la technologie de batterie de Honda, le Burgman électrique promet d’offrir aux navetteurs un mode de transport pratique et respectueux de l’environnement.

Un scooter électrique Suzuki accompagné d’un brin de Honda

L’e-Burgman fait partie d’une initiative visant à promouvoir l’utilisation des deux-roues électriques au Japon. Suzuki a choisi le très populaire Burgman Street 125 comme plateforme pour son premier modèle électrique. Bien que le design du maxi-style soit conservé, l’e-scooter aura une toute nouvelle structure pour accueillir les batteries et le moteur.

Les scooters électriques de style maxi offrent beaucoup d’espace pour des batteries supplémentaires, ce qui en fait une excellente plateforme pour la construction de véhicules électriques.

Fait intéressant, l’e-Burgman utilisera les batteries e-swapable Mobile Power Pack de Honda. Ces batteries sont les mêmes que celles utilisées dans « Gachaho », un consortium de partage de batteries.

Les spécifications du Suzuki e-Burgman ont été révélées et le nouveau scooter sera équipé d’un moteur d’une puissance de 4 kW offrant un couple de 18 Nm. L’autonomie annoncée s’élève à 44 km à une vitesse de croisière de 60 km/h. Bien que cette autonomie ne soit pas aussi importante que celle des scooters électriques, la fonction d’échange de batterie devrait permettre de résoudre ce problème.

Des tests prévus pour 2023

Il convient également de noter que l’e-Burgman pèse 36 kg de plus que le Burgman Street EX récemment lancé. Avec 147 kg, c’est l’un des scooters électriques les plus lourds.

Par conséquent, de légères modifications des fondements peuvent être attendues. Par exemple, l’e-Burgman aura deux amortisseurs arrière au lieu du monoamortisseur sur la version ICE. Ce scooter électrique convient aux citadins de toutes tailles et de tous gabarits, avec une hauteur de selle de 780 mm.

Selon l’annonce officielle, l’entreprise mène un programme de tests à Tokyo pour le nouveau e-Burgman sur une période de trois mois à partir d’avril 2023. Les tests porteront sur huit scooters e-Burgman, et le personnel et les clients de Suzuki y participeront. Ces tests fourniront des données précieuses sur les performances du véhicule dans les activités quotidiennes. Notamment, les trajets domicile-travail, l’école et les courses.

Le deux-roues électrique partage la même livrée blanche/bleue et le même langage stylistique que le Burgman. Suzuki n’a pas encore annoncé la date de sortie du modèle ni tous les détails. Cependant, les tests de démonstration effectués à Tokyo laissent présager une sortie imminente du nouveau scooter électrique.