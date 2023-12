Simple Energy présente un scooter électrique, plus abordable que l’OLA S1

Simple Energy, une start-up indienne spécialisée dans les véhicules électriques, a lancé son deuxième scooter électrique, le Dot One, concurrent direct de l’Ola S1. Ce deux-roues peut parcourir jusqu’à 151 km avec une seule charge, ce qui, selon l’entreprise, représente la plus grande autonomie de sa catégorie.

Simple One, fabricant de scooters électriques, vient de dévoiler sa dernière création : le Simple Energy Dot One. Étonnamment abordable, même face à l’Ola S1, ce scooter électrique devrait redéfinir le paysage de la mobilité électrique abordable. Le Dot One a été lancé à un prix de lancement de 1 080 euros pour les clients de Bengaluru qui ont pré-réservé le Simple One.

Dot One de Simple Energy : un mélange de style et de fonctionnalité

La société Simple Energy, basée à Bengaluru, présente le « Dot One », une variante abordable de son premier scooter électrique, le One. Ce scooter rivalise avec des scooters électriques populaires tels que l’OLA S1. Malgré la concurrence, le Simple Dot One se distingue par son design élégant et ses caractéristiques impressionnantes.

Proposé à 1 000 euros, le Dot One reprend le design du One et est disponible en quatre couleurs : Rouge Namma, Noir Brazen, Blanc Grace et Bleu Azur. Pour ceux qui souhaitent plus d’options de couleurs, il sera également disponible en versions LightX et BrazenX.

Le Dot One se caractérise par un tableau de bord à écran tactile, convivial et un coffre spacieux de 35 litres sous la banquette. Les caractéristiques de sécurité comprennent le CBS avec freins à disque, un tableau de bord à écran tactile de 7,0 pouces avec système d’exploitation Android, une navigation pas à pas, une connectivité Bluetooth et des mises à jour OTA. D’ailleurs, la combinaison d’un design esthétique et d’une fonctionnalité pratique fait du Dot One un choix polyvalent pour les cyclistes.

Efficacité inégalée

Qu’est-ce qui a changé ? Le Dot One conserve les caractéristiques et le design du scooter électrique One mais ne dispose que d’une batterie fixe, distincte de la configuration à double batterie de ce dernier.

En conséquence, le Dot One offrira une autonomie de 151 km en une seule charge, contre 212 km pour le One. Pour le reste, le scooter reste inchangé. Le scooter bénéficie d’un moteur électrique de 8,5 kW qui génère un couple maximal de 72 Nm, propulsant le scooter à 40 km/h en seulement 2,7 secondes. Selon Simple Energy, le Dot One est le scooter le plus rapide de sa catégorie.

Suhas Rajkumar, fondateur et PDG de Simple Energy, a exprimé son enthousiasme à l’occasion du lancement du scooter électrique Dot One. Il a souligné l’engagement de l’entreprise à offrir une expérience de mobilité électrique haut de gamme, mais abordable.

L’objectif consiste à combiner un design élégant avec des fonctionnalités de pointe, afin que les clients aient accès au meilleur de la technologie en matière de scooter électrique sans se ruiner. Le Simple Dot Oneva va non seulement marquer le marché de son empreinte, mais aussi capter l’attention des consommateurs les plus exigeants. De plus, le scooter offre quatre modes de conduite à vitesse élevée.

Les réservations pour les nouveaux clients commencent le 27 janvier 2024, pour un montant symbolique 20 euros.