Cette nouvelle série Star Wars devrait plaire aux fans du Mandalorian

Quelle est cette nouvelle série Star Wars que Disney concocte pour les fans du Mandalorian ? Fans incontesté du héros solitaire, ceci vous concerne !

La rumeur va de bon train, Star Wars agrandira son univers télévisuel avec une nouvelle série. En effet, le projet entrera dans le cadre du Star Wars TV et qu’il est déjà en cours de production. Qu’est-ce qu’on sait de plus sur cette nouvelle série ? Les explications ci-dessous !

La même équipe créative que dans The Mandalorian

Nous savons que les pères de The Mandalorian, Favreau et Dave Filoni, seront à la tête de cette nouvelle série signée Star Wars. Bien que Production Weekly a dévoilé la série comme « un projet Star Wars sans titre » dans ses colonnes, il faut croire que ce projet sera différent des autres. Auparavant la production n’a jamais révélé les titres des films et des séries télévisées inspirées de l’univers Star Wars. Par contre, ce dernier projet va à l’encontre de la tradition. Il a un titre provisoire et nous savons déjà qui fera partie de sa production.

Un titre oui, mais provisoirement…

Ce nouveau projet télévisuel Star Wars s’intitule Ghost Track 17, un titre provisoire et qui relève certainement d’une plaisanterie de l’équipe de production que le public ne comprendra jamais !

Bien que cette rumeur circule actuellement sur les sites consacrés à la franchise Star Wars, Daniel RPK, a publié le scoop sur Patreon. Dans sa publication, RPK avait tenu à informer les lecteurs que la série se déroule dans l’univers « Mandoverse » appartenant à Star Wars.

Une nouvelle série Star Wars qui parlera de quoi exactement ?

Selon la théorie de Bespin Bulletin, le titre tire son origine de l’album « Abbey Road » des Beatles qui fait référence à la chanson numéro 17 de l’album intitulé « Her Majesty ». Les fandoms le savent très bien, les titres royaux ont une place importante dans Star Wars. Chacun peut déjà se faire une idée des personnages royaux qui pourront composer cette série, notamment à l’époque du Mandalorian.

Une autre hypothèse sur l’intrigue de la série est celle qui se rapporte au vaisseau spatial Ghost. Cette dernière abritait autrefois les premières cellules des Spectres qui formaient l’Alliance rebelle. Nous savons déjà que les Spectres ont été revisités dans la prochaine série télévisée Star Wars : Ahsoka. A noter que Filoni était à la tête de ce projet, on peut donc en déduire que le nouveau projet en cours est une suite logique de son travail. Il est possible que cette nouvelle série parle des derniers survivants des Spectres à l’époque des Mandaloriens !

The Mandalorian et le reste des contenus Star Wars sont disponibles sur Disney Plus.

