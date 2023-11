Ce scooter électrique hyper customizable veut révolutionner la vie des livreurs ! 

Ponie P2, le scooter électrique de PNY veut remodeler le secteur du transport du dernier kilomètre. Le scooter utilise un design hyper customizable permettant aux livreurs de le configurer en fonction de leurs besoins spécifiques.

Pour affronter la jungle urbaine, le plus gros n’est pas toujours le meilleur. Cette tendance se retrouve dans les nouveaux deux-roues électriques qui arrivent sur le marché et qui privilégient la praticité et l’utilité. Le nouveau Ponie P2 de la start-up israélienne PNY, spécialisée dans l’e-mobilité, en est un excellent exemple. Ce nouveau scooter électrique vise à relever la barre en matière de performances, de praticité et d’accessibilité. En particulier dans le secteur de la livraison du dernier kilomètre.

Ponie P2, le premier scooter électrique hyper customizable pour les livreurs

Ces dernières années, les services de livraison du dernier kilomètre se sont multipliés. En effet, il convient de dire que ce secteur est la pierre angulaire de l’économie de nombreux pays. À mesure que les villes se développent et que l’infrastructure urbaine se densifie, il devient de plus en plus difficile d’assurer les livraisons dans la jungle urbaine.

Le Ponie P2, ce scooter électrique costumisable vise à faciliter la vie des livreurs en ville. Il a été conçu dès le départ pour répondre aux besoins en constante évolution de toutes sortes de professionnels en déplacement.

Ce scooter électrique offre une impressionnante capacité de chargement de 400 litres, ainsi qu’une capacité de charge utile allant jusqu’à 120 kilogrammes. Il est donc parfait pour transporter toutes sortes de produits et de services de formes et de tailles différentes. Le cadre de ce scooter au design atypique a été conçu pour offrir une durabilité et une sécurité maximales.

Le Ponie P2 affiche des caractéristiques impressionnantes sur le papier

En ce qui concerne les performances, le Ponie P2 est propulsé par un moteur électrique de 4000 watts logé dans le moyeu de la roue arrière. Selon l’entreprise, ce moteur permet à ce scooter électrique personnalisable d’atteindre une vitesse maximale de 100 km/h, pratique pour les livreurs. La batterie, quant à elle, est une unité de 72 volts qui affiche une autonomie de 150 kilomètres en une seule charge. Cela devrait suffire pour la plupart des trajets quotidiens des livreurs.

Il est important de noter qu’à l’heure de cette rédaction, PNY n’a pas encore confirmé la date de disponibilité du nouveau scooter utilitaire Ponie P2. Le prix n’a pas non plus été annoncé, mais PNY indique qu’elle travaille actuellement à la finalisation de son réseau de distribution.