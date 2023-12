Ce scooter électrique de Gogoro promet des capacités tout-terrain

L’acteur taïwanais de la mobilité électrique Gogoro a dévoilé son nouveau scooter électrique tout terrain : le CrossOver GX250. Surnommé le « SUV à deux-roues », il se distingue par sa structure robuste et ses porte-bagages intégrés, capables de transporter des charges plus lourdes.

L’entreprise taïwanaise de mobilité électrique Gogoro est devenue un pionnier dans le segment de la mobilité urbaine. Pour y parvenir, elle a mis en place des programmes d’expansion agressifs dans plusieurs pays du monde, en répondant aux besoins et aux préférences de chaque marché. En Inde, par exemple, Gogoro a introduit un nouveau modèle appelé CrossOver GX250. Ce scooter est conçu pour faire face aux rigueurs de la métropole, mais pour s’attaquer aux tout-terrain.

Ce scooter électrique Gogoro peut affronter les conditions du tout-terrain

Bien que l’Inde soit un acteur majeur dans le secteur de la moto, le pays abrite certaines des routes les plus dégradées au monde. C’est pourquoi Gogoro a mis au point un scooter électrique capable de franchir les routes pavées, les nids-de-poule voire le tout-terrain.

Mesurant 2 mètres de long, le scooter électrique CrossOver GX250 repose sur des roues de 14 pouces. Ces dernières garantissent une conduite confortable. Il se caractérise également par un cadre dit tout-terrain, conçu pour s’adapter à une grande variété de conditions routières. Par ailleurs, sa structure met l’accent sur le confort et la facilité d’utilisation. Il offre une résistance et une stabilité accrues, avec une garde au sol confortable de 176 mm.

Solution pour assurer la livraison du dernier kilomètre

La population locale a tendance à utiliser les deux-roues comme moyen de livraison. CrossOver a pourvu son nouveau scooter électrique tout terrain d’un espace de chargement supplémentaire. Selon Gogoro, il peut supporter jusqu’à 200 kg.

L’introduction d’un nouveau système d’extension des points de fixation, avec 26 points de verrouillage, permet aux conducteurs de personnaliser leurs options de stockage. Une multitude d’accessoires sont également disponibles. Notamment des porte-bagages à l’avant et à l’arrière, ainsi que quatre compartiments de charge intégrés.

Sur le plan technologique, le nouveau CrossOver GX250 utilise un moteur électrique à entraînement direct de 2,5 kilowatts. Cela lui confère une vitesse de pointe de plus de 70 km/h et une autonomie réelle certifiée de 110 km avec une seule charge.

Le scooter électrique est également équipé d’un écran couleur avec connectivité smartphone, de mises à jour OTA, d’un contrôle de traction et d’un régulateur de vitesse en option. La livraison des premiers exemplaires de ce scooter électrique est attendue au second trimestre 2024. Notons que seules quelques compagnies de livraison à Delhi et à Goa sont concernées par ce projet.