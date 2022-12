Un scooter électrique français pour seulement 2€ par jour 

Tym’ est une marque française qui débarque sur le marché des scooters électriques. Cette nouvelle marque offre 3 modèles, dont le plus accessible ne coûte que 2€ par jour.

Encouragé par des décisions politiques, le secteur de la mobilité électrique est en plein essor. Ces derniers mois, plusieurs marques ont émergé tout en proposant des solutions novatrices pour répondre au besoin de leurs clients. À cet égard, la marque française n’est pas en reste, puisque Tym’ se lance dans l’aventure. Installée à Castres, cette dernière propose une série de scooters électriques à prix défiant toute concurrence dont un modèle à 64,02 € par mois pendant 36 mois soit 2€ par jour.

Tym’ lance ses scooters électriques à moindre coût

Tym’, la nouvelle entreprise française, a pour objectif de rendre plus accessible la « mobilité électrique ». Pour cela, elle propose à faible coût ses 3 scooters électriques, à savoir le Tym’ S, le Tym’ M et le Tym’ L.

Chaque modèle présente des designs différents, tout en conservant un style néo-rétro ou classique. En outre, ces scooters électriques sont conçus pour un usage urbain, avec des moteurs de 50 et 125 cm3. Par ailleurs, la marque française a facilité les démarches administratives en s’occupant de toutes les étapes.

Tym’ S : un scooter électrique à 1.999€

Disponible à 1 999€ seulement à l’achat, ou à 64,02 € par mois pendant 36 mois (2€ par jour), le Tym’ S est le modèle de scooter électrique le plus accessible de la gamme. Son équivalent de 50cc offre 2 000 Watts de puissance. Il s’équipe d’une batterie amovible pesant 6 kg. Cette dernière permet de parcourir une distance de 60 km minimum. Quant à sa recharge, elle ne prend que 3 à 4 h.

Bien entendu, le Tym’ S se caractérise par sa simplicité. Il se décline en seulement deux couleurs : noir mat ou gris. En termes d’équipements, le propriétaire doit se satisfaire d’un support USB et d’un démarrage sans contact.

Tym’ M, scooter électrique plus tendance à 2 799€

Il faut noter que le Tym’ S n’a pas de pare-brise, donc pour se protéger du vent, il faut se tourner vers le Tym’ M, un scooter électrique intermédiaire. De plus, cette dernière ajoute à son équipement un top-case. Plus branché, il est disponible dans plusieurs gammes de couleurs : vert vif, noir, bleu clair et menthe. Outre sa version 50cc de 2 000 watts, il est possible d’opter pour la version 125cc produisant une puissance de 3 000 watts. Cette dernière coûte 3€ par mois, ce qui revient à 89,63€ au total. À l’achat, il faut compter 2 799€.

Tym’ L, une version à 2 999€

Pour finir, le Tym’ L est le scooter électrique haut de gamme de la marque. Il se différencie par son coloris foncé (uniquement en gris ou noir mat) et ses accessoires noirs. Il dispose, en complément du top case et pare-brise du Tym’ M, de deux batteries. Pour conclure, qu’il s’agisse du modèle 50cc ou 125cc, chaque version intègre un moteur puissant de 3 000 et 4 000 watts respectivement. Il faut prévoir 2 999€ lors de l’achat ou bien environ 90 € par mois en location.