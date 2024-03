Ce scooter électrique familial bien équipé pourrait bien intéresser plus d’un foyer

Ather Energy, le géant de la mobilité électrique a révélé que le scooter familial tant attendu s'appellera désormais le Rizta. Après avoir été aperçu en phase de test à Bengaluru, ce scooter électrique suscite déjà beaucoup d'attentes.

Le nom « Rizta » évoque une sensation de convivialité et d'appartenance. Il reflétant ainsi l'objectif principal de ce scooter : rassembler la famille autour d'une solution de mobilité pratique et écologique. Conçu avec soin depuis 2019, le Rizta promet d'offrir une conduite agréable pour les petits trajets quotidiens ainsi que pour les escapades en famille le week-end.

Ather Energy lève le voile sur le nom de son scooter électrique familial

Présenté lors de l'événement communautaire annuel d'Ather, le « Rizta » promet d'être un scooter électrique familial de premier ordre. L'annonce de ce nom épique a d'ailleurs été accompagnée d'une vidéo teaser sensationnelle. D'après ces images, le « Rizta » semble nettement plus grand que les scooters électriques de la série 450, plus sveltes et compacts.

La face avant présente un phare horizontal plus fin, contrairement au phare vertical que l'on trouve sur les modèles 450. En outre, la vidéo montre un scooter équipé d'une fourche télescopique, de jantes en alliage de 12 pouces et d'un frein à disque à l'avant.

Conçu pour répondre aux besoins des familles, le « Rizta » offre une polyvalence inégalée et une praticité exceptionnelle. La selle large offre un espace généreux (plus que les 22 litres de 450) pour le conducteur et le passager. Tandis que le plancher plat permet une position de conduite détendue et ergonomique. De plus, le “Rizta” est équipé d'un solide guidon passager et de repose-pieds intégrés.

Ce que nous savons jusqu'à présent sur les caractéristiques techniques

En ce qui concerne les spécifications techniques, Ather garde le secret. Cependant, il est fort probable que le Rizta hérite de certaines caractéristiques de la gamme existante de scooters électriques d'Ather Energy.

Ainsi, le scooter devrait être équipé d'un moteur central, similaire à celui des modèles 450. Néanmoins, des ajustements pourraient être apportés au châssis afin d'optimiser les coûts de production.

Ather peut également choisir de proposer l‘écran LCD « DeepView » de 7,0 pouces – introduit pour la première fois sur le 450S – sur les modèles d'entrée de gamme. Cette option rendrait le scooter plus accessible du point de vue du prix. Cependant, un écran tactile devrait également être proposé sur le Rizta plus haut de gamme.

Actuellement, la gamme 450 offre deux options de batterie – le pack de 2,9 kWh et le pack de 3,7 kWh. Il se pourrait bien que le Rizta d'Ather soit proposé avec les deux options, mais il sera intéressant de voir si l'entreprise choisit de proposer une batterie encore plus petite. Cela permettra d'abaisser encore le prix du scooter et de le rendre plus accessible.