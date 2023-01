Royal Enfield et Stark Future s’allient pour la moto électrique ultime ! 

Royal Enfield se prépare à un futur électrique après que sa société mère ait pris une participation importante dans la start-up de motos électriques Stark Future SL. Ce partenariat stratégique permet à cette société de concevoir ses propres motos électriques avec l’aide de Stark Future, un expert en la matière.

Royal Enfield, une marque emblématique du secteur de la moto électrique, a signé un partenariat avec Stark Future, un fabricant suédois. Royal Enfield a annoncé qu’elle va investir 50 millions d’euros pour acquérir 10,35% du capital de Stark Future, où elle pourra également siéger au conseil d’administration. Les 90% restants appartiennent aux fondateurs et à un certain nombre d’entrepreneurs et d’investisseurs d’horizons divers.

Royal Enfield acquiert 10% des parts du constructeur de motos électriques Stark future

Royal Enfield a toujours eu un vif intérêt pour le secteur des motos électriques. Le prestigieux constructeur a su s’entourer des meilleurs collaborateurs pour ce grand projet. Eicher Motors a financé Stark Future avec un capital de 50 millions d’euros et détient à présent 10 % des parts de l’entreprise.

Selon un communiqué de presse, l’investissement d’Eicher « ouvrira la voie à un partenariat à long terme. Il portera sur la recherche et le développement de motos électriques, l’échange de technologies, l’octroi de licences techniques et la fabrication ».

À la suite de cet investissement, Eicher Motors Ltd. bénéficiera d’un siège au conseil d’administration de Stark Future. Cette société explorera de nouvelles possibilités de collaboration dans le domaine de la mobilité électrique.

Des progrès notables dans le domaine des véhicules électriques

Royal Enfield a progressé de manière significative dans son parcours vers les véhicules électriques au cours des dernières années. Les programmes de R&D de l’entreprise se sont concentrés sur les technologies de mobilité durable, et plusieurs idées sont à un stade avancé d’expérimentation. La société a développé de manière agressive une compréhension fine et perspicace de l’espace des véhicules électriques.

Elle a l’intention de créer des motos électriques uniques et différenciées avec un fort ADN Royal Enfield, dans le segment des poids moyens. Royal Enfield a élaboré un certain nombre d’idées et d’approches en matière de conception et de développement, et a su attirer les bons talents et les bonnes ressources.

Quant à Stark Future, cette société a présenté dernièrement sa toute première moto électrique performante : la Stark VARG. Cette dernière a été saluée par les journalistes, les motards professionnels ainsi que les concessionnaires internationaux. La Varg profite d’un couple de 938 Nm, d’ une puissance de 80 chevaux ainsi que d’une batterie de 6 kWh.Eicher Motors va aider le groupe Stark Future à industrialiser ses prochaines motos. Quant à Royal Enfield, elle s’appuiera sans doute sur les infrastructures et les compétences de son partenaire pour mettre au point ses motos électriques.