Cette Roadster électrique fera saliver tout fan de moto 

Ultraviolette, la société indienne, a franchi une nouvelle étape audacieuse lors de l’India Auto Expo de cette année en dévoilant une meilleure moto électrique, la Roadster électrique F99. Adoptant le même design que la version F77, ce nouveau modèle est annoncé comme étant destiné au circuit.

Ultraviolette a fait la une des journaux lorsqu’elle a présenté la Roadster futuriste F77, qui a ensuite fait connaître la marque. Il est intéressant de noter que cette start-up Indienne n’a pas l’intention de s’arrêter là. Lors de l’Auto Expo 2023, qui s’est tenue à Greater Noida, en Inde, l’entreprise a poursuivi sur sa lancée. Elle a continué à faire parler d’elle en dévoilant sa plateforme de course F99.

Une moto électrique dérivée de la F77 conçue pour la piste

Cela fait tout juste 3 ans qu’Ultraviolette présentait sa moto électrique au style futuriste et radical, la F77. Si les livraisons de cette moto électrique Roadster ont commencé en janvier 2023, ce constructeur a dévoilé son second véhicule au positionnement plutôt différent de la F77. Il s’agit de la Factory Racing Platform F99.

Ultraviolette la conjugue avec des ailerons aérodynamiques disposés sur les carénages latéraux et arrière de la F99. Une plaque avant remplace le phare et assure une fonction supplémentaire de pare-brise. Une roue arrière profilée réduit la force de la traînée. Ultraviolette utilise une carrosserie en fibre de carbone et a même équipé la configuration monoplace d’une selle plus fine.

Bien que cette carrosserie soit adaptée à la compétition, la F99 reprend la majeure partie de la conception de la F77 destinée à la route.

F99 : moto électrique deux fois plus puissante que son prédécesseur

Alors que l’e-roadster avait un peu plus de 40 chevaux, la F99 a désormais une puissance de 50 kilowatts, ce qui équivaut à 65 chevaux. La F99 a également une vitesse de pointe de plus de 200 km/h, ce qui équivaut à 124,3 mph. Ultraviolette ne mentionne toutefois pas la capacité de la batterie, les possibilités de charge, le couple de la moto ou le poids total de l’engin.

Toutefois, il a été précisé que la F99 sera dotée d’une technologie de batterie révolutionnaire, d’une transmission innovante. Ces avancées, selon la société, permettent à la plateforme de la F99 d’offrir des performances et une efficacité exceptionnelles.

En ce qui concerne le système de freinage de la F99, il comprend des freins à disques hydrauliques avec des systèmes ABS Bosch à double canal sur les freins avant et arrière. L’étrier de frein avant se caractérise par un modèle radial fixe à 4 pistons. Tandis que celui du frein arrière est de type flottant à un piston. Les pneus Pirelli, sont également une amélioration significative de la cette moto électrique de l’Ultraviolette F99. Ils offrent plus de traction sur la piste comparée à la F77.

Côté disponibilité et prix, la société ne les a pas encore communiqués. Mais étant donné que la F77 a été vendue à 4 300 €, il faut espérer qu’Ultraviolette applique un tarif assez agressif sur cette moto électrique.