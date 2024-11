Risque ou opportunité ? Ce que les lois de la trottinette 2024 signifient vraiment pour vous

La trottinette électrique, autrefois simple gadget urbain, est aujourd’hui un incontournable des déplacements en ville. Avec l’essor de ce mode de transport, les autorités ajustent constamment les régulations pour s’assurer que sécurité et fluidité cohabitent sur nos routes. Pour 2024, plusieurs nouveautés sont à l’ordre du jour. Voici ce que les utilisateurs doivent savoir pour rouler en toute légalité.

Nouvelles règles de circulation : les trottinettes électriques se joignent aux cyclistes https://t.co/5Cv8wsrUZs pic.twitter.com/gf04AfDpW0 — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) March 27, 2024

Dès janvier, la sécurité des trottinettes électriques s’élève d’un cran. Les modèles mis en circulation devront obligatoirement s’équipés de clignotants et de systèmes d’éclairage renforcés, ainsi que de freins plus performants. Ces mesures visent à réduire le nombre d’accidents liés à la visibilité et au manque de signalisation, particulièrement dans les zones à forte densité de circulation. Pour les conducteurs, un casque devient obligatoire pour tous les usagers de moins de 16 ans et reste vivement conseillé pour les autres.

Nouveaux espaces de circulation et vitesse limitée

Les règles de circulation des trottinettes électriques évoluent pour s’adapter au partage de l’espace urbain. La vitesse maximale autorisée se comptabilise à 20 km/h en ville au plus, et à 8 km/h dans les zones piétonnes. Les trottinettes doivent rouler sur la chaussée mais plus sur les trottoirs, sauf dans des zones spécifiques définies par les municipalités. Cela pour assurer la sécurité des piétons et éviter les interactions dangereuses.

Des pistes cyclables dédiées ou des couloirs partagés avec les vélos seront privilégiés pour limiter les risques d’accidents. Cette nouvelle organisation constitue donc une adaptation essentielle pour garantir un usage harmonieux des voies publiques. En parallèle, les autorités espèrent ainsi que ces mesures permettront une meilleure fluidité du trafic tout en rendant les trajets plus sûrs pour l’ensemble des usagers de la route.

Règlementation des zones de stationnement

Le stationnement sauvage des trottinettes a été l’un des défis majeurs des grandes métropoles. En 2024, le stationnement libre devient d’ailleurs plus encadré. Les autorités locales pourront ainsi imposer des zones de stationnement spécifiques, avec des amendes dissuasives pour les contrevenants. Ces réglementations visent donc à désencombrer les espaces publics et à améliorer la qualité de vie urbaine.

Trottinettes électriques : le Code de la route doit être respecté, les règles sont strictes https://t.co/UvTe9dcF7O



Les utilisateurs de trottinettes électriques ont des règles à respecter. Le Code de la route pour ces engins est exactement le même que pour les vélos … — Tom's Guide FR🚀 (@TomsGuideFR) April 16, 2024

Des technologies de géolocalisation resteront employer pour s’assurer que les véhicules stationnés respectent ces nouvelles règles. Ces dispositifs, déjà utilisés par certaines villes, permettront ainsi un contrôle plus rigoureux et rapide. Ces mesures devraient donc contribuer à organiser la mobilité urbaine en offrant un meilleur accès aux espaces partagés et en limitant les nuisances pour les habitants.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.