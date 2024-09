D-Link DWP-1010/KT : solution haut débit pour les zones éloignées

D-Link révolutionne la connectivité avec son kit DWP-1010/KT, une solution 5G/LTE Wi-Fi 6 Mesh. Conçu pour les zones mal desservies, ce kit propose une connexion rapide et fiable pour les particuliers et les professionnels. Son installation facile et son design robuste en font un choix idéal pour de nombreux usages.

Une solution pour les zones à faible connectivité

D-Link Corporation, leader mondial des solutions de mise en réseau, présente son kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT. Ce système innovant offre une connectivité haut débit dans les zones où l'accès à l'internet fixe reste limité ou inexistant. Que ce soit pour une maison de campagne, un camping, ou un chantier, ce kit assure une couverture réseau stable et efficace. Grâce à son design épuré et à son boîtier robuste classé IP67, le DWP-1010/KT résiste aux intempéries et à la poussière, ce qui garantit une connexion fiable même dans les conditions les plus extrêmes.

Le DWP-1010/KT de D-Link est équipé de six antennes intégrées qui optimisent le choix entre la 5G et le LTE selon la qualité du signal reçu. Il offre ainsi une connexion ininterrompue. Compatible avec le Wi-Fi 6 (802.11ax), ce kit améliore la portée et la fiabilité des connexions sans fil, idéales pour les environnements à forte densité d'appareils connectés. Streaming 4K, jeux en réalité virtuelle, appels vidéo et autres usages domestiques bénéficient de cette connectivité avancée. Les latences sont réduites grâce à la fonction OFDMA. Le Wi-Fi Mesh crée un réseau maillé robuste, ce qui garantit une couverture étendue et stable partout où elle est nécessaire.

DWP-1010/KT : installation simplifiée et options flexibles

Le DWP-1010/KT se distingue également par sa facilité d'installation. Il suffit d'insérer une carte SIM, de connecter les équipements et de suivre les étapes simples sur l'application FALCON. Ce kit comprend un port LAN Ethernet 1 Gbit/s avec support PoE afin de réduire le besoin de câblage supplémentaire. En effet, il permet une alimentation et une transmission de données en un seul câble. Pour optimiser la réception, il peut être monté sur un poteau ou fixé au mur, avec l'aide de l'application mobile EZ Site-Survey qui guide l'utilisateur pour obtenir le meilleur signal 5G. D-Link propose ainsi une solution immédiatement disponible pour 465,70 € HT. Cette offre répond aux besoins de ceux qui sont en quête d'une connectivité fiable et accessible pour les environnements les plus variés. Avec le kit 5G Wi-Fi Mesh DWP-1010/KT, D-Link répond aux besoins croissants en connectivité rapide et flexible. C'est une alternative efficace aux réseaux fixes traditionnels.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

