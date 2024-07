Test de l’Exway Atlas 4WD Hub : la qualité à un niveau supérieur

Exway brille par de nombreux modèles de skateboard électriques intéressants, le test de l'Atlas 4WD Hub en est la preuve. En effet, nous avons analysé en détail pour vous cet appareil afin de donner le maximum d'informations sur ses capacités.

Monstre de puissance ou modèle décevant ? Notre test de l'Exway Atlas 4WD Hub vous permettra d'être fixé sur les performances de l'appareil. Ici, en plus de présenter minutieusement les aspects du skate, nous allons également voir les qualités principales du modèle.

Caractéristiques techniques

Marque : Exway

Exway Poids : 14 kg

14 kg Vitesse maximale : 51 km/h

51 km/h Autonomie : 53 km

53 km Prix : 2089 €

Présentation du modèle

L'Exway Atlas 4WD Hub est un modèle de skateboard électrique haut de gamme, faisant partie des modèles phares de la marque.

Ce modèle attire avant tout le regard de par son design. En effet, l'appareil arbore un style assez sportif, mais surtout robuste. Un aspect rassurant pour les utilisateurs qui pourront l'utiliser pour tout type d'activités. À savoir que même si ce modèle arbore un design solide, on remarque de suite la souplesse du deck.

L'élément le plus intéressant reste son aspect personnalisable, surtout au niveau des roues. Ainsi, l'aspect final de l'appareil varie grandement en fonction des équipements dont il dispose. En général, les roues de l'appareil restent massives, permettant un déplacement optimal sur toutes les surfaces.

De plus, l'appareil profite de composants de qualités que nous allons vous détailler prochainement. En somme, lorsqu'il est question de parler du design, l'Exway Atlas 4D Hub est l'un des modèles les plus attrayants de la marque, convenant parfaitement aux plus exigeants, comme aux plus curieux.

Test de l'Exway Atlas 4WD Hub : spécificités et performances

Quoi de mieux que d'analyser les caractéristiques et les performances d'un skateboard électrique pour comprendre ses qualités.

Aussi, il est ici question de voir avec minutie les points importants de ce modèle, à commencer par son deck.

Roues et deck

À l'inverse de la majorité des planches des skateboards électriques, celle de l'Exway Atlas 4WD ne contient pas de bois.

En effet, le deck de l'appareil est conçu à partir de matériaux composites, à savoir du métal, mais aussi de la fibre de carbone. Cette association entre ses deux matériaux assure au skateboard, une robustesse presque inégalée, sans toutefois être totalement rigide. Ainsi, la planche à roulettes reste parfaitement maniable, profitant d'une souplesse adéquate lors de la gestion des virages.

À l'inverse, cette composition présente une contrepartie non négligeable, à savoir le poids. En tout, l'appareil pèse près de 14 kg, un poids beaucoup plus important que les autres modèles de la marque, faisant de ce dernier l'un des skateboards les plus lourds sur le marché.

Les roues quant à elles ne constituent pas une gêne, bien au contraire. En tant que modèle personnalisable, vous avez le choix entre 4 à 5 modèles de roues selon vos besoins. Vous y trouverez de tout, que ce soient des modèles adaptés à la conduite en ville ou pour des déplacements plus exigeants. À vous de choisir selon la zone de déplacement, vos besoins quotidiens et les performances exigées.

Vitesse maximale

En termes de performance brute, le skateboard électrique profite de quatre moteurs de 1000 W chacun pour vous permettre des vitesses folles.

C'est simple, ses composants lui offrent une vitesse de pointe de 60 km/h, un résultat impressionnant qui place l'appareil parmi les modèles les puissants du marché. Il vous sera donc possible d'effectuer de longs voyages avec ce modèle, mais aussi de simplement vous déplacer en ville à une vitesse moins importante.

L'accélération reste stable, augmentant progressivement. Cela permet ainsi d'éviter les accidents suites à une accélération surprise et non contrôlée. Tout a été fait pour vous permettre d'avoir une gestion complète de l'appareil, et ce, à n'importe quelle vitesse.

Il faut cependant préciser que l'utilisation de la puissance maximale de l'appareil est réservée aux experts et à ceux qui ont déjà une connaissance préalable des skateboards électriques. Malgré tout, sa grande vitesse représente une certaine opportunité pour les débutants de se perfectionner à au contrôle du skateboard à grande vitesse.

Ainsi, en ce qui concerne la vitesse pure, le test effectué sur l'Exway Atlas 4WD Hub a été plus que satisfaisant.

Autonomie

Le sujet de l'autonomie d'un skateboard électrique est toujours délicat, car cela dépend finalement des besoins de chaque utilisateur.

Ici, vous profitez d'une puissante batterie 12S4P, délivrant ainsi une puissance de 518 Wh. Cela vous permet ainsi de parcourir plus de 30 km en utilisation normale. Un résultat généralement satisfaisant, mais qui permet rarement de déployer la pleine puissance du moteur. Toutefois, il est assez rare d'avoir besoin d'utiliser toutes les capacités de l'appareil.

Pour 4 heures de recharges, la batterie de l'Exway Atlas 4WD se montre particulièrement performante et suffit amplement pour des activités de voyages et d'explorations. Pour une utilisation en ville, vous avez ici des résultats de performance au-delà de ce que les skateboards électriques urbains sont capables de vous proposer.

Il est important de préciser que l'autonomie va considérablement varier selon le mode de conduite choisi, et donc, selon l'utilisation de l'appareil. Vous aurez donc à effectuer des tests de performance pour déterminer le parfait équilibre entre la vitesse et l'autonomie adaptées.

Expérience de conduite

L'Exway Atlas 4WD Hub est maniable, que ce soit sur les routes plates ou les zones plus irrégulières.

La maniabilité est optimale, et les roues solides en polyuréthane vous permettent de mieux vous stabiliser sur la planche. La sensation de vitesse est prenante, mais surtout immédiate. En effet, on arrive à ressentir directement la puissance de l'appareil.

En ce qui concerne les possibilités, ce modèle est capable d'aller partout, ne craignant ni les routes rocailleuses, ni les zones humides. Il est également capable de gravir des pentes de 40° sans problèmes, ce qui vous permet de vous balader sur des collines et autres zones élevées.

Il est vrai que ce modèle, de par ces caractéristiques, parle avant tout aux professionnels. Mais il est tout à fait possible pour un débutant d'utiliser ce skateboard pour apprendre et se perfectionner. Avec une maniabilité aussi optimale, l'apprentissage se fait rapidement en quelques sessions d'entraînements.

De par sa nature robuste, ce modèle convient aussi aux utilisateurs qui recherchent plus de sensations fortes. Car oui, il est aussi adapté pour réaliser des figures extrêmes et améliorer ses tricks.

Test de l'Exway Atlas 4WD Hub : analyse du prix

Étant un modèle haut de gamme, et à la vue de ses spécificités lors du test, il est évident que l'Exway Atlas 4WD Hub est un skateboard électrique onéreux.

Actuellement, son prix sur le marché est de 2089 €, un investissement très important, pour les débutants comme pour les experts. Ainsi, il est clair que ce modèle n'est pas à la portée de tous. Toutefois, il est important de préciser que ce modèle dispose des meilleurs composants possibles sur le marché.

De plus, ses performances sont largement supérieures à ce qui se fait sur le marché, même en comparaison des modèles hauts de gamme concurrente. Aussi, si son coût représente un sacré budget, il faut prendre en compte les raisons de ce prix élevé. Notre test de l'Exway Atals 4WD Hub nous a permis de confirmer tous les points forts de la planche à roulettes. Étant également durable, ce modèle peut représenter un excellent investissement à long terme. Il est clair que pour les plus exigeants, il s'agit ici d'un excellent choix.

Faut-il entretenir régulièrement l'appareil ?

L'Exway Atlas 4WD Hub, bien qu'étant un skateboard électrique de très haut de gamme, est extrêmement durable et solide.

De ce fait, il n'est pas nécessaire de le nettoyer régulièrement. Son deck en métal résiste parfaitement à la poussière, la boue et l'usure en général. Les roues sont également assez robustes pour ne craindre ni les pierres, ni l'humidité.

Il faut cependant veiller à ce que des éléments sales se retrouvent dans le moteur, la batterie et entre les roues. Cela pourrait affecter les performances de l'appareil. Un nettoyage occasionnel permet donc de résoudre le problème.

L'Exway Atlas 4WD Hub est un skateboard nerveux, fait pour les conditions extrêmes. Aussi, il ne demande pas autant d'entretien que la plupart des modèles sur le marché.

Exway Atlas 4WD Hub Le skateboard haut de gamme le plus puissant Voir l'offre Verdict Après un test complet de l'Exway Atlas 4WD Hub, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un modèle haut de gamme. Disposant de caractéristiques impressionnantes et de composants de qualités, il convient pour toutes les utilisations possibles. Sa grande maniabilité en fait également un modèle hautement polyvalent qui parle aux plus jeunes qu'aux adultes. À cela s'ajoutent ses équipements personnalisables et sa grande durabilité. Si son prix élevé peut déchanter, il peut être en grande partie justifié par ses composants et ses nombreuses qualités. Aussi, si vous avez le budget adapté, n'hésitez pas et adoptez l'Exway Atlas 4WD Hub pour en faire le partenaire de conduite idéal. On aime Composants de qualité

Performances impressionnantes

Excellente durabilité

Personnalisable On aime moins Poids très élevé

Modèle coûteux

