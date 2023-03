Tottenham/AC Milan : Comment regarder le match gratuitement ?

Les supporters de Tottenham et de l’AC Milan ont rendez-vous ce mercredi 8 mars à 21 heures pour assister à la deuxième rencontre qui opposera les deux équipes dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il s’agit d’un match très attendu entre ces deux clubs, qui comptent chacun un riche palmarès et des millions d’amateurs à travers le monde. Suivez notre guide pour regarder le match Tottenham/AC Milan gratuitement.

Dans quelques heures, les amateurs de foot pourront profiter des matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, qui se joueront cette semaine. Ce soir, le Milan AC et Tottenham se donnent ainsi rendez-vous au Tottenham Hotspur Stadium pour un face à face qui s’annonce d’être explosive. Les Rossoneri sont déterminés à remporter la victoire tandis que le club britannique de Tottenham va devoir se battre pour s’imposer. Une chose est sûre : cette rencontre promet des émotions fortes aux spectateurs qui seront présents dans le stade, mais aussi à ceux qui suivront le match depuis chez eux. Alors, quelle équipe va se hisser aux quarts de final ?

Comment regarder le match Tottenham/AC Milan gratuitement ? Vous avez la possibilité de suivre l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League ainsi que la rencontre entre Totthenham/AC Milan sur RTLplay.be. Voici comment faire pour y accéder : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement le match sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Tottenham/AC Milan : un match à ne pas rater

Ce mercredi 8 mars 2023 à 21h, Tottenham et AC Milan s’affronteront à l’occasion des huitièmes de finale retour de l’UEFA Champions League. Un face à face passionnant entre deux grands clubs européens dont la renommée n’est plus à refaire.

Depuis plusieurs années, Tottenham s’illustre sur la scène européenne. Entre autres, le club a atteint la finale de la Ligue des Champions 2019 et sacré à deux reprises finaliste de la League Cup, en 2015 et 2021.

Pour cette année, la saison a été très prometteuse pour l’équipe, qui a profité de l’arrivée de nouvelles recrues comme Richarlison. L’une des raisons pour lesquelles les fans sont particulièrement impatients de voir s’ils pourront surmonter leurs difficultés et sortir victorieux de ce match.

De son côté, l’AC Milan a également fait un début de saison très remarqué. Particulièrement en forme, les Rossoneri ont d’ailleurs réussi à se qualifier haut la main en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et deuxième de la Serie A à l’issue de la 15e journée.

Pour cette saison , la séléction de Stefano Pioli entend bien se battre pour rester dans le haut de tableau de la Serie A et bien sûr atteindre les quarts de finale de la UEFA champion’s league. Pour Ismaël Bennacer, le milieu de terrain du club, cette rencontre avec Tottenham sera décisive. Un match qui s’annonce assez difficile, mais pas impossible.

Regarder le match Tottenham gratuitement sur les chaînes étrangères

Les amoureux du ballon rond pourront suivre le match retour entre Tottenham et AC Milan en direct et gratuitement sur la chaîne nationale belge RTLplay.be. Cependant, comme le contenu est ciblé pour les connexions avec une adresse IP belge, les fans français peuvent se retrouver bloqués. Pour contourner cette censure et accéder à l’ensemble des programmes de la Ligue des champions, il faudra s’armer d’un bon VPN comme NordVPN. Avec cette solution, vous avez la possibilité de débloquer la chaîne en accédant à une adresse IP locale et profiter des commentaires en français.

D’autres options s’offrent également à vous ! En effet, outre la chaîne belge RTLplay.be, vous avez la possibilité d’accéder aux chaînes nationales des pays voisins pour suivre la rencontre. Entre autres, vous pouvez regarder l’intégralité des matchs de la ligue des champions sur les chaînes autrichiennes Servus TV (https://www.servustv.com/) et ORF (https://orf.at/). Sans oublier, Mega TV (https://www.megatv.com/), la chaîne grecque. Cependant, il est important de noter que les commentaires seront en langue étrangère.

À l’instar de RTBF, vous devrez vous connecter à un VPN pour pouvoir accéder à ces chaînes étrangères.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Les technologies VPN sont devenues des outils essentiels pour débloquer des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre zone géographique. Cette solution vous permet ainsi de regarder la rencontre Tottenham/AC Milan gratuitement en vous permettant de masquer votre adresse IP. Avec un service VPN tel que NordVPN, vous avez la possibilité de vous connecter à des serveurs à l’étranger pour contourner les restrictions géographiques.

En outre, NordVPN met à la disposition de ses utilisateurs tout un panel de protocoles de sécurité pour assurer leur confidentialité en ligne. Pour ne citer que le protocole IKEV2, OpenVPN et WireGuard.

Ce service propose également des options de sécurité avancées telles que le Kill Switch, le Split Tunneling et le Double VPN pour vous permettre de naviguer en totue sécurité sur la toile. De plus, NordVPN offre 30 jours d’essai gratuits qui vous permet de profiter du match Tottenham/AC Milan et de toutes les autres rencontres de la Ligue des Champions sans débourser le moindre centime.

Tottenham/AC Milan : FAQ sur le match

Quand aura lieu le match Tottenham/AC Milan ?

Le match entre Tottenham et AC Milan aura lieu le mercredi 8 mars 2023 à 21 h 00.

Où se déroule la rencontre Tottenham/AC Milan ?

La rencontre se déroulera au Tottenham Hotspur Stadium.