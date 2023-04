Cette incroyable moto électrique dispose d’une boîte de vitesse manuelle 

La première moto électrique de Matter Energy présente un certain nombre de nouveautés telles qu’une boîte de vitesses manuelle à 4 rapports et un système ABS. Elle se compose d’une batterie de 5,0 kWh lui conférant une autonomie de 125 à 150 km.

Matter Energy, une nouvelle start-up indienne spécialisée dans les deux-roues électriques, a lancé sa première moto électrique. Baptisée Matter 7, elle embarque un groupe motopropulseur électrique et une boîte de vitesses à 4 vitesses. Ce qui en fait le premier deux-roues électrique à être doté d’une boîte de vitesses manuelle.

Une moto électrique dotée d’une boîte de vitesses manuelle

La Matter 7 embarque une batterie lithium-ion de 5 kWh. Cette dernière, classée IP67, peut être rechargée à l’aide d’une prise de courant domestique de 5 A. Or, il faut compter 5 heures pour une charge complète.

La moto utilise un moteur électrique de 10,5 kW revendiquant un couple maximal de 520 Nm au niveau de la roue arrière. Selon l’entreprise, « le groupe motopropulseur a également fait l’objet de tests et de validations approfondis dans les installations de pointe de Matter. Il répond ainsi aux normes de performance et de sécurité les plus strictes, telles que AIS 041 et IP65. Il satisfait également à des exigences de performance extrêmes ».

Le plus intéressant ici, c’est qu’il s’agit de la première moto électrique ayant une boîte de vitesses conventionnelle, à 4 rapports. Une autre première pour une moto électrique est la présence d’un ABS à double canal.

En outre, cette moto électrique est riche en fonctionnalités. De plus, elle possède un écran LCD de 7,0 pouces. Ce dernier peut être actionné à l’aide de boutons sur le commutateur monté sur le guidon. Cette console est également compatible avec Bluetooth. Cette dernière permet aux cyclistes d’utiliser la navigation pas-à-pas, les alertes de notification et la lecture de musique. Le logiciel embarqué peut également recevoir des mises à jour OTA (Over-The- Air) afin de bénéficier périodiquement des dernières fonctionnalités.

La Master 7 se distingue par son système de démarrage sans clé et son porte-clés. Elle bénéficie d’une petite boîte à gants de 5 litres sur le « réservoir ». Grâce à l’application propriétaire associée à la moto, l’utilisateur pourra accéder à une multitude d’informations telles que :

la détection de vol

le pourcentage de charge

et les statistiques de conduite.

Un streetfighter nu traditionnel avec une philosophie

En termes de design général, cette moto électrique avec boîte de vitesses manuelle a un design audacieux similaire à de nombreux autres roadsters modernes. Comme les autres roadsters modernes, la Matter 7 est équipée d’un phare, d’un feu arrière et de clignotants à LED :

d’un phare avant,

d’un phare arrière

et de clignotants à LED.

Elle dispose également de sièges scindés, du système d’annulation automatique des clignotants, d’un guidon à clipser et de barres de maintien scindées.

Par ailleurs, cette moto électrique existe en quatre couleurs différentes : gris et néon, noir et or, bleu et or et rouge avec noir et blanc.

Matter Energy a annoncé que les réservations pour son vélo électrique ouvriront au premier trimestre 2023. Les livraisons devraient commencer en avril 2023. La société n’a pas encore annoncé le prix de la moto.